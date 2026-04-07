La UGREEN Nexode Pro 200W est l'une des batteries externes les plus complètes du marché sur le segment 25 000 mAh : 200 W de puissance totale, un port USB-C atteignant 140 W en PD3.1, un second port USB-C à 65 W, un port USB-A à 22,5 W et un écran TFT qui affiche en temps réel la capacité restante, la tension, l'intensité et la puissance de chaque port.

Affichée à 129,99 € en prix standard, elle revient à 75,99 € sur Amazon, soit 54 € de remise directe et son niveau de prix le plus compétitif observé sur cette référence. Pour qui cherche à recharger un ordinateur portable, un smartphone et une console portable simultanément sans prise murale, c'est l'une des rares power banks à tenir cette promesse à moins de 80 €.