La batterie externe UGREEN Nexode Pro 200W 25 000 mAh passe à 75,99 € sur Amazon au lieu de 129,99 €, soit 54 € de remise sur une power bank 3 ports avec charge PD3.1 140W sur le port C1, compatible MacBook, iPhone 17 au 14, Galaxy S25 au S24, iPad et PC portable.
La UGREEN Nexode Pro 200W est l'une des batteries externes les plus complètes du marché sur le segment 25 000 mAh : 200 W de puissance totale, un port USB-C atteignant 140 W en PD3.1, un second port USB-C à 65 W, un port USB-A à 22,5 W et un écran TFT qui affiche en temps réel la capacité restante, la tension, l'intensité et la puissance de chaque port.
Affichée à 129,99 € en prix standard, elle revient à 75,99 € sur Amazon, soit 54 € de remise directe et son niveau de prix le plus compétitif observé sur cette référence. Pour qui cherche à recharger un ordinateur portable, un smartphone et une console portable simultanément sans prise murale, c'est l'une des rares power banks à tenir cette promesse à moins de 80 €.
Pourquoi choisir la UGREEN Nexode Pro 200W ?
- Un port USB-C C1 en PD3.1 140W qui recharge un MacBook Pro 14" ou un PC portable exigeant à pleine vitesse, complété par un second port USB-C C2 à 65W pour un smartphone ou une tablette en simultané, sans dégradation des débits.
- Un écran TFT qui affiche en temps réel le pourcentage de capacité restante, la tension, l'intensité et la puissance de chaque interface, pour savoir exactement ce qui se passe sur chaque port sans aucune approximation.
- Une résistance certifiée après plus de 1 000 cycles de charge/décharge avec plus de 80% de capacité conservée, soit plusieurs années d'utilisation quotidienne sans dégradation perceptible des performances.
Une power bank qui couvre tous les usages nomades en un seul appareil
La UGREEN Nexode Pro 200W embarque une cellule de 25 000 mAh (90 Wh) dans un format de 170 x 78 x 27 mm pour 609 grammes, ce qui la rend transportable dans une pochette d'ordinateur ou un sac à dos sans encombrement excessif. Elle peut recharger un MacBook Pro 14" une fois complètement, un iPhone 16 environ 4 à 5 fois et une Nintendo Switch plusieurs fois en une seule charge. Sa recharge s'effectue via n'importe quel port USB-C jusqu'à 65 W, un avantage pratique que peu de power banks multi-ports proposent, car la plupart réservent la recharge rapide à un seul connecteur spécifique. Elle intègre également un mode de charge à faible courant activable en maintenant le bouton d'allumage 3 secondes, pour recharger les appareils peu énergivores comme les montres connectées et les écouteurs sans fil.
Les 200 W de puissance totale, ce que ça change vraiment sur le terrain
Là où la UGREEN Nexode Pro se distingue décisivement des power banks concurrentes à ce prix, c'est sur sa puissance de sortie totale de 200 W répartie sur trois ports simultanés. La quasi-totalité des batteries externes 25 000 mAh du marché plafonnent entre 65 et 100 W de puissance totale, ce qui oblige à arbitrer entre la vitesse de charge d'un laptop et celle d'un smartphone connectés en même temps. Ici, le port C1 maintient ses 140 W même avec un second appareil connecté sur C2, ce qui signifie qu'un MacBook Pro sous charge lourde et un Galaxy S25 Ultra peuvent être rechargés à pleine vitesse simultanément, sans que l'un pénalise l'autre. En déplacement professionnel, en voyage ou en festival, cette capacité à alimenter un ordinateur portable sans compromettre la charge des autres appareils connectés est l'argument différenciant qui justifie le choix de ce modèle face à des alternatives moins puissantes.
Une belle remise sur cette batterie externe UGREEN
Vendue 129,99 € en prix standard sur le site officiel UGREEN et entre 89,99 € et 99,99 € chez la plupart des revendeurs comparateurs, la Nexode Pro 200W 25 000 mAh revient à 75,99 € sur Amazon, soit 54 € de remise directe par rapport au prix fabricant et environ 14 € sous le prix le plus bas observé chez les autres marchands. À titre de comparaison, les power banks Anker 737 25 600 mAh et Baseus Blade 2 sont affichées entre 89 et 119 € pour des puissances de sortie inférieures à 140 W. À moins de 76 €, la Nexode Pro 200W est aujourd'hui la batterie externe la plus puissante et la plus complète de sa gamme de prix.
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