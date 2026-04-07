Le Ninja Foodi AF200EU est l'un des airfryers les plus populaires du marché français, et à chaque passage sous les 100 €, les stocks s'épuisent rapidement. Chez Cdiscount, il revient à 99,99 € au lieu de 179,99 €, soit 80 € de remise directe et le niveau de prix le plus bas jamais observé sur ce modèle.

Deux cuves indépendantes de 3,8 L chacune, cuisson simultanée de deux aliments à deux températures différentes, fin de cuisson synchronisée et capacité suffisante pour nourrir 4 à 6 personnes en un seul passage : pour un foyer qui cherche à s'équiper d'un airfryer double cuve sans franchir les 100 €, c'est tout simplement la meilleure offre du moment.