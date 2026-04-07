Le Ninja Foodi AF200EU, l'airfryer double cuve 7,6 L avec technologie DualZone, repasse à 99,99 € chez Cdiscount au lieu de 179,99 €, soit 80 € de remise et son prix plancher historique, observé pour la première fois lors du Black Friday 2025.
Le Ninja Foodi AF200EU est l'un des airfryers les plus populaires du marché français, et à chaque passage sous les 100 €, les stocks s'épuisent rapidement. Chez Cdiscount, il revient à 99,99 € au lieu de 179,99 €, soit 80 € de remise directe et le niveau de prix le plus bas jamais observé sur ce modèle.
Deux cuves indépendantes de 3,8 L chacune, cuisson simultanée de deux aliments à deux températures différentes, fin de cuisson synchronisée et capacité suffisante pour nourrir 4 à 6 personnes en un seul passage : pour un foyer qui cherche à s'équiper d'un airfryer double cuve sans franchir les 100 €, c'est tout simplement la meilleure offre du moment.
Pourquoi choisir le Ninja Foodi AF200EU ?
- Deux cuves indépendantes de 3,8 L (7,6 L au total) avec la technologie DualZone SYNC qui synchronise automatiquement les fins de cuisson, pour que les frites et le poulet soient prêts en même temps sans surveillance.
- Quatre modes de cuisson : Air Fry, Max Crisp, Rôtir et Réchauffer, avec une température maximale de 240 °C et une puissance de 2 400 W pour des résultats croustillants jusqu'à 75% moins gras qu'une friteuse traditionnelle.
- Un format adapté aux grandes tablées avec la capacité de cuire un poulet entier de 1,6 kg dans chaque compartiment simultanément, soit une charge totale de plus de 3 kg en une seule session sans jonglage de tiroirs.
Un airfryer taillé pour les familles de 4 à 6 personnes
Le Ninja Foodi AF200EU mesure 33 x 38 x 31,5 cm pour 8,2 kg, un format compact au regard de sa capacité totale de 7,6 L. Son écran LCD tactile permet de régler indépendamment chaque cuve en temps et en température, et le mode MATCH reproduit automatiquement les mêmes réglages dans les deux compartiments d'une simple pression pour les grandes quantités d'un même aliment. Le nettoyage est simplifié par des tiroirs et paniers amovibles compatibles lave-vaisselle. Avec une note de 4,8/5 sur plus de 427 avis chez Cdiscount, le AF200EU est l'un des airfryers les mieux notés de sa catégorie sur les grands revendeurs français.
La technologie DualZone, ce qui change vraiment au quotidien
Là où le Ninja Foodi AF200EU prend une longueur d'avance décisive sur les airfryers à cuve unique, c'est sur sa gestion simultanée des deux compartiments. Un airfryer classique oblige à cuire en deux temps, à jongler avec les tiroirs et à laisser refroidir le premier plat pendant la cuisson du second.Avec le DualZone, les deux cuves fonctionnent indépendamment à des températures et des durées différentes, et la fonction SYNC calcule automatiquement le décalage de démarrage pour que les deux plats se terminent au même instant.C'est l'atout majeur qui explique son succès : le fait de pouvoir cuisiner deux plats de deux façons différentes et synchroniser les fins de cuisson sans aucune intervention manuelle.
Un vrai bon plan idéal au Printemps
Affiché à 179,99 € en prix standard chez Darty, Fnac et Leroy Merlin, et entre 164 et 219 € chez les autres revendeurs selon les comparateurs de prix actuels, le Ninja Foodi AF200EU revient à 99,99 € chez Cdiscount, soit 80 € de remise et son niveau de prix le plus bas depuis son lancement. Ce tarif avait été observé pour la première fois lors du Black Friday 2025, et le Journal du Geek avait alors précisé qu'il risquait de "partir à la vitesse de l'éclair" tant la demande sur ce modèle est soutenue. À moins de 100 €, il n'existe aucun concurrent direct avec double cuve et technologie DualZone à ce niveau de capacité sur le marché français.
Les meilleurs bons plans services en ligne
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- Promo stockage : le plan Family Pcloud 2 To à vie à 449€ au lieu de 1289€
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l’installation d’une alarme connectée complète