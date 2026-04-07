Là où le Philips NeoPix 160 Smart prend une vraie longueur d'avance sur les vidéoprojecteurs compacts concurrents à moins de 200 €, c'est sur son système d'exploitation natif. La quasi-totalité des projecteurs de ce segment de prix nécessitent un Fire TV Stick, une Chromecast ou un boîtier Android TV externe pour accéder aux plateformes de streaming. Ici, Google TV est embarqué directement avec le Play Store complet, Chromecast intégré et la compatibilité Google Assistant, ce qui permet de passer de l'allumage à Netflix en moins de 30 secondes sans aucun câble ni accessoire. Le Wi-Fi 6 assure une connexion stable pour les streams 4K depuis les plateformes, même dans un foyer avec de nombreux appareils connectés simultanément.