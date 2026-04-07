Le vidéoprojecteur Philips NeoPix 160 Smart passe à 159 € sur Amazon au lieu de 199 €, soit 40 € de remise sur un modèle Full HD 1920x1080 embarquant Google TV nativement, le Wi-Fi 6, l'autofocus automatique et une image pouvant atteindre 100 pouces en quelques secondes.
Lancé à 299 € et encore vendu à 236 € sur la Fnac, le Philips NeoPix 160 Smart revient à 159 € sur Amazon, soit son niveau de prix le plus compétitif observé parmi les grands revendeurs en ce moment. Pour un vidéoprojecteur Full HD avec Google TV intégré, Wi-Fi 6 et correction automatique de l'image installé en quelques secondes, c'est aujourd'hui l'une des portes d'entrée les plus accessibles du marché home cinéma compact.
Pourquoi choisir le Philips NeoPix 160 Smart ?
- Une dalle LCD LED Full HD native 1920x1080 avec contraste 1000:1 et une image jusqu'à 100 pouces en diagonale, soit l'équivalent d'un écran de 254 cm qui se range en moins de 1,5 kg dans n'importe quel tiroir.
- Un autofocus automatique, une correction automatique du trapèze et un zoom numérique qui permettent une installation en quelques secondes sans aucun réglage manuel, même sur une surface légèrement inclinée.
- Google TV intégré nativement avec accès direct à Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube et Chromecast, sans aucun boîtier supplémentaire à brancher.
Un vidéoprojecteur home cinéma compact prêt en quelques secondes
Le Philips NeoPix 160 Smart pèse 1,23 kg pour des dimensions de 207 x 171 x 147 mm, ce qui en fait l'un des vidéoprojecteurs Full HD les plus compacts du marché sur ce segment de prix. Son pied orientable intégré permet de projeter vers le haut ou droit devant sans support supplémentaire, idéal pour une utilisation nomade en chambre, au jardin ou en déplacement. Il embarque un haut-parleur de 5 W pour les usages quotidiens, extensible via Bluetooth pour connecter une enceinte externe et profiter d'un son plus immersif. Sa source lumineuse LED offre une durée de vie de plus de 30 000 heures, soit plusieurs décennies d'utilisation sans remplacement de lampe.
Google TV intégré, l'argument qui change tout face à la concurrence
Là où le Philips NeoPix 160 Smart prend une vraie longueur d'avance sur les vidéoprojecteurs compacts concurrents à moins de 200 €, c'est sur son système d'exploitation natif. La quasi-totalité des projecteurs de ce segment de prix nécessitent un Fire TV Stick, une Chromecast ou un boîtier Android TV externe pour accéder aux plateformes de streaming. Ici, Google TV est embarqué directement avec le Play Store complet, Chromecast intégré et la compatibilité Google Assistant, ce qui permet de passer de l'allumage à Netflix en moins de 30 secondes sans aucun câble ni accessoire. Le Wi-Fi 6 assure une connexion stable pour les streams 4K depuis les plateformes, même dans un foyer avec de nombreux appareils connectés simultanément.
Notre verdict sur ce bon plan
Lancé à 299 € par Philips et encore proposé à 236 € à la Fnac et 199 € chez Darty, le NeoPix 160 Smart revient à 159 € sur Amazon, soit 40 € sous son prix Amazon habituel et 77 € sous le tarif Fnac. À titre de comparaison, le BenQ MW560, l'un des vidéoprojecteurs compacts les plus populaires de ce segment, s'affiche entre 280 et 350 € pour une définition WXGA inférieure au Full HD. À 159 €, le NeoPix 160 Smart propose la résolution Full HD native la plus accessible du marché sur un projecteur avec OS intégré.
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