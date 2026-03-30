Payer une suite bureautique chaque mois est une habitude que beaucoup voudraient bien abandonner. StackSocial propose en ce moment une licence à vie pour Microsoft Office Professional 2021 à 32,97 $, soit environ 30 €, et nous avons passé l’offre au crible pour vous dire ce qu’elle vaut vraiment
Rester sur une version crackée ou s’accrocher à une ancienne clé de licence récupérée en ligne, c’est prendre des risques inutiles à l’heure où la cybersécurité n’a jamais été aussi critique. Microsoft Office Professional 2021 est ici proposé sous forme de licence perpétuelle officielle, pour un PC Windows.
L’offre cible aussi bien les particuliers que les indépendants ou les petites structures qui n’ont pas besoin de fonctionnalités collaboratives avancées. Pour en juger par vous-même, l’offre est disponible directement sur la page StackSocial dédiée.
L'essentiel en bref :
- Licence perpétuelle Office 2021 Professional pour Windows à 32,97 $ (environ 30 €) au lieu de 219,99 $, soit 85% de réduction
- Pack complet incluant Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher et Access pour un seul PC sous Windows 10 ou 11
- Achat unique sans abonnement, activation par code numérique livré par e-mail après la commande
Une suite taillée pour les usages professionnels du quotidien
Six applications, une seule licence : c’est la promesse de cette édition Professional qui se démarque des versions grand public. Word, Excel et PowerPoint restent les piliers incontournables, mais l’inclusion d’Access et de Publisher distingue clairement cette version des éditions Famille ou Étudiant.
La version 2021 apporte également des améliorations concrètes par rapport à Office 2019 : tableaux dynamiques et nouvelles fonctions dans Excel, outil de traduction intégré et dictée vocale dans Word, ou encore les commandes de navigation améliorées dans PowerPoint.
Face à Microsoft 365 et aux solutions gratuites, où se situe vraiment Office 2021 ?
La comparaison avec Microsoft 365 est inévitable, et il faut être honnête : Office 2021 ne reçoit aucune mise à jour fonctionnelle après son achat, n’inclut pas de stockage OneDrive et propose une version de Teams bien plus limitée que celle de l’abonnement mensuel.
Pour un utilisateur travaillant principalement en local, sans besoin de collaboration en temps réel ni d’accès aux applications web, l’écart avec Microsoft 365 reste cependant très faible au quotidien.
✅ Les points forts
- Paiement unique sans abonnement : aucun prélèvement récurrent, la licence reste active à vie sur votre machine
- Suite vraiment complète avec Access et Publisher, absents des éditions plus abordables
- Compatible Windows 10 et Windows 11, activation simple par code reçu par e-mail
- Économie substantielle : environ 30 € au lieu de 200 € sur le site officiel Microsoft
- Plateforme StackSocial reconnue et identifiée comme fiable par plusieurs médias tech français
❌ Les limites
- Licence valable sur un seul PC, sans transfert aisé en cas de changement de machine
- Aucune mise à jour fonctionnelle après l’achat, ni accès aux fonctions IA de Copilot réservées à Microsoft 365
- Pas de stockage OneDrive ni d’accès aux versions web des applications
- Support client de StackSocial en anglais, plateforme américaine sans service francophone dédié
- Offre réservée à Windows uniquement : les utilisateurs Mac devront se tourner vers une autre référence
Verdict : à qui ce bon plan s’adresse-t-il vraiment ?
Cette licence perpétuelle à 32,97 $ parle avant tout à ceux qui ont rompu avec la logique d’abonnement mensuel et qui cherchent une suite bureautique complète, stable et officiellement reconnue par Microsoft. Étudiant, indépendant, télétravailleur autonome ou petite structure sans besoin de collaboration intensive : le rapport valeur/prix est difficile à ignorer quand on le compare au coût cumulé d’un Microsoft 365 sur deux ou trois ans.
En revanche, si vous travaillez en équipe, si vous avez besoin des dernières fonctionnalités IA ou si vous changez fréquemment de PC, un abonnement Microsoft 365 restera mieux adapté à votre réalité. Pour tous les autres, l’offre est là, le prix est là : difficile de faire mieux pour une suite bureautique 100% officielle.
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