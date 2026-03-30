Rester sur une version crackée ou s’accrocher à une ancienne clé de licence récupérée en ligne, c’est prendre des risques inutiles à l’heure où la cybersécurité n’a jamais été aussi critique. Microsoft Office Professional 2021 est ici proposé sous forme de licence perpétuelle officielle, pour un PC Windows.

L’offre cible aussi bien les particuliers que les indépendants ou les petites structures qui n’ont pas besoin de fonctionnalités collaboratives avancées. Pour en juger par vous-même, l’offre est disponible directement sur la page StackSocial dédiée.