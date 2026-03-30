Le MacBook Air M5 vient à peine de s’installer dans les rayons qu’une offre de reprise chez Boulanger le place déjà sous la barre symbolique des 1 000 €. On fait le point pour savoir si cette opportunité mérite vraiment qu’on saute le pas.
Le MacBook Air 13 pouces équipé de la toute nouvelle puce M5 s’impose d’emblée comme l’une des machines les plus équilibrées du marché des ultraportables premium. Chez Boulanger, la configuration 16 Go de RAM / 512 Go de SSD passe à 999 € en profitant d’un bonus de reprise de 200 € sur un ancien appareil éligible, ce qui ramène son tarif à un niveau rarement vu pour du matériel aussi récent.
Cette offre s’adresse avant tout à ceux qui possèdent déjà un appareil à échanger, qu’il s’agisse d’un vieux MacBook, d’un PC portable ou même d’une tablette. Si vous êtes dans ce cas, profitez de l’offre directement sur la fiche produit Boulanger avant que les stocks ne s’épuisent.
MacBook Air M5 à 999 € : ce que vaut vraiment cette offre de reprise
Le prix affiché de 999 € n’est pas un prix barré fictif : il s’obtient en combinant le tarif public du MacBook Air M5 13” avec le bonus de reprise de 200 € proposé par Boulanger, qui vient s’ajouter à la valeur résiduelle de votre ancien appareil. Autrement dit, si votre vieux MacBook ou PC est repris à 50 €, vous touchez 250 € au total en déduction.
Le MacBook Air M5 est sorti en 2025 et affiche habituellement un prix de départ autour de 1 199 € dans cette configuration, ce qui fait de cette offre un écart significatif. Pour les utilisateurs disposant d’un appareil éligible, la valeur perçue est donc réelle, à condition de vérifier les conditions exactes de reprise auprès de votre magasin.
Ce que la puce M5 change concrètement au quotidien
La puce Apple M5 embarquée dans ce MacBook Air intègre un CPU à 10 cœurs et un GPU à 8 cœurs, une architecture qui marque une progression notable par rapport à la génération M3. Les 16 Go de RAM unifiée garantissent une gestion fluide du multitâche même sur des projets exigeants, et le SSD de 512 Go offre un équilibre raisonnable entre stockage disponible et réactivité au démarrage.
Ce profil convient particulièrement aux étudiants, aux créatifs en déplacement, aux développeurs ou aux télétravailleurs qui cherchent une machine fiable et légère sans concession sur la puissance. Dans son test de la gamme MacBook Air, la rédaction a régulièrement souligné l’excellente autonomie de ces machines, qui dépasse confortablement la journée de travail en conditions réelles.
Face à la concurrence, que vaut vraiment ce positionnement ?
Dans la catégorie des ultraportables premium à moins de 1 100 €, le MacBook Air M5 n’a pas véritablement d’équivalent sous Windows en termes de rapport performances / autonomie / finition. La limite principale reste l’écosystème Apple lui-même : si vous dépendez de logiciels Windows spécifiques ou que vous n’êtes pas familier avec macOS, la transition peut représenter un frein réel.
Ce MacBook Air M5 est-il vraiment fait pour vous ?
Avant de valider le panier, il vaut la peine de se poser deux questions simples : avez-vous un appareil à reprendre qui remplit les conditions Boulanger, et vos usages correspondent-ils à ce que ce MacBook Air sait faire. Si la réponse est oui sur les deux tableaux, vous vous retrouvez avec une configuration récente, capable et compacte à un tarif compétitif.
✅ Les points forts
- Puce M5 de dernière génération, plus rapide que le M3 en CPU et GPU
- 16 Go de RAM unifiée, un seuil sérieux pour le multitâche et les usages créatifs
- 512 Go de SSD, suffisant pour la majorité des usages courants
- Autonomie exemplaire, habituellement au-delà de 15 heures en utilisation mixte
- Design sans ventilateur, donc fonctionnement totalement silencieux
- Livraison gratuite et retrait en magasin sous une heure disponibles chez Boulanger
❌ Les points faibles
- Le prix de 999€ est conditionné à la reprise d’un appareil éligible : sans reprise, le tarif remonte à environ 1 199 €
- Seulement deux ports Thunderbolt 4 et un jack audio : la connectique reste limitée sans hub
- L’écran 13 pouces peut sembler petit pour certains usages professionnels intensifs
- La coloris Bleu ciel est le seul disponible dans cette configuration chez Boulanger actuellement
- Pas de mise à niveau possible après achat : RAM et stockage sont soudés à la carte mère
✅ Verdict de la rédaction :
Ce bon plan s’adresse clairement à un profil précis : celui qui possède un ancien appareil à faire reprendre et qui cherche à entrer dans l’écosystème Apple avec la génération la plus récente, sans dépasser le millier d’euros. La puce M5, les 16 Go de RAM et le SSD de 512 Go forment une base solide pour des années d’utilisation confortable, et l’offre Boulanger représente une vraie économie dans ce contexte.
En revanche, si vous n’avez rien à reprendre ou si vous hésitez encore entre macOS et Windows, il vaut mieux ne pas se précipiter et prendre le temps de comparer. Pour les autres, le moment est peut-être idéal pour franchir le pas.
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