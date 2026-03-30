Le MacBook Air 13 pouces équipé de la toute nouvelle puce M5 s’impose d’emblée comme l’une des machines les plus équilibrées du marché des ultraportables premium. Chez Boulanger, la configuration 16 Go de RAM / 512 Go de SSD passe à 999 € en profitant d’un bonus de reprise de 200 € sur un ancien appareil éligible, ce qui ramène son tarif à un niveau rarement vu pour du matériel aussi récent.

Cette offre s’adresse avant tout à ceux qui possèdent déjà un appareil à échanger, qu’il s’agisse d’un vieux MacBook, d’un PC portable ou même d’une tablette. Si vous êtes dans ce cas, profitez de l’offre directement sur la fiche produit Boulanger avant que les stocks ne s’épuisent.