Le début de semaine est souvent le meilleur moment pour dénicher les bonnes affaires tech avant qu'elles ne disparaissent. Cette semaine, Amazon concentre une série de remises particulièrement intéressantes sur des produits que l'on recommande sans hésitation : un SSD de référence pour booster un PC ou une PS5, de la mémoire DDR5 pour une montée en gamme sérieuse, le meilleur clavier sans fil du marché bureautique, des trackers connectés pour ne plus jamais perdre ses affaires, deux robots tondeuses sans câble pour attaquer la saison sans effort, et un Mini PC compact pour les adeptes du bureau minimaliste. Des catégories très différentes, un point commun : des prix réduits sur des produits qu'on aurait recommandés même sans promotion.