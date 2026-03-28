Le POCO X8 Pro tourne sous Android 16 avec HyperOS 3, l'interface maison de Xiaomi, et embarque 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage UFS non extensible. Sa connectivité est complète : 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC et USB-C. Le capteur d'empreintes digitales est intégré sous l'écran. Le smartphone pèse 201 grammes pour un format de 6,59 pouces, ce qui le positionne dans la catégorie des grandes dalles sans basculer vers le format phablet.

La garantie constructeur de 2 ans est complétée par 1 an supplémentaire activable via le service client Xiaomi, portant la couverture totale à 3 ans.