Lancé le 16 mars 2026 à 399,90 €, le POCO X8 Pro est déjà disponible à 309,90 € sur Amazon, soit 90 € de remise sur un smartphone équipé d'un Dimensity 8500-Ultra, d'un écran AMOLED 3500 nits et d'une batterie de 6500 mAh.
Le POCO X8 Pro est l'une des sorties smartphone les plus remarquées du mois de mars 2026. Lancé officiellement le 16 mars dernier à 399,90 €, il revient déjà à 309,90 € sur Amazon, soit 90 € de remise à peine 10 jours après son lancement. Pour un smartphone aussi récent embarquant le tout dernier Dimensity 8500-Ultra, un écran AMOLED ultra-lumineux et une autonomie de plusieurs jours, c'est une remise précoce qui mérite clairement l'attention.
Pourquoi choisir le POCO X8 Pro ?
- Le Dimensity 8500-Ultra gravé en 4 nm avec un score AnTuTu proche de 1,8 million de points, pour des performances gaming au niveau des flagships à deux fois son prix, y compris sur des titres exigeants comme Genshin Impact en paramètres maximum.
- Un écran AMOLED 6,59 pouces 120 Hz avec une luminosité maximale de 3500 nits sur 25% de l'écran, suffisamment puissant pour rester lisible en plein soleil sans aucun effort.
- Une batterie de 6500 mAh avec charge rapide 90W qui permet de tenir facilement deux jours en usage modéré, avec des sessions gaming prolongées sans angoisse sur l'autonomie restante.
Un smartphone gaming complet tout juste sorti
Le POCO X8 Pro tourne sous Android 16 avec HyperOS 3, l'interface maison de Xiaomi, et embarque 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage UFS non extensible. Sa connectivité est complète : 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC et USB-C. Le capteur d'empreintes digitales est intégré sous l'écran. Le smartphone pèse 201 grammes pour un format de 6,59 pouces, ce qui le positionne dans la catégorie des grandes dalles sans basculer vers le format phablet.
La garantie constructeur de 2 ans est complétée par 1 an supplémentaire activable via le service client Xiaomi, portant la couverture totale à 3 ans.
Les performances gaming, son argument massue face à la concurrence
Là où le POCO X8 Pro écrase vraiment la concurrence à ce prix, c'est sur ses performances gaming. Le Dimensity 8500-Ultra affiche un score AnTuTu de près de 1,8 million de points, ce qui le place environ 20% au-dessus du Dimensity 8400 de la génération précédente et à portée des Snapdragon 8 Gen 2 des flagships 2023. En pratique, Genshin Impact, Zenless Zone Zero et Wreckfest tournent à pleine résolution sans saccade perceptible.
L'écran AMOLED 120 Hz à 3500 nits renforce l'expérience visuelle, avec un calibrage des couleurs soigné et une fluidité constante y compris dans les séquences d'action les plus chargées. À moins de 310 €, aucun concurrent direct ne propose actuellement ce niveau de performances brutes sur les benchmarks gaming.
90 € de remise sur une nouveauté lancée il y a 10 jours
Affiché à 399,90 € lors de son lancement officiel le 16 mars 2026, le POCO X8 Pro 8+256 Go est passé à 309,90 € sur Amazon en moins de deux semaines, soit 90 € de remise directe sur une référence toute récente. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy A56 5G se positionne dans la même fourchette de prix avec des performances nettement inférieures en gaming, tandis que le Nothing Phone 3a Pro dépasse les 450 € pour une puissance comparable.
À 309,90 €, le POCO X8 Pro est aujourd'hui le point d'entrée le plus cohérent du marché pour un smartphone gaming milieu de gamme de dernière génération.
Le TOP des bons plans services en ligne en mars 2026
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 150 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l’installation d’une alarme connectée complète