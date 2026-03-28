La GoPro LIT Hero embarque un capteur CMOS 1/2,8 pouce de 12 MP capable de filmer en 4K à 60 fps, en 1080p à 60 fps, et de réaliser des ralentis 2x en 4K60. L'écran tactile arrière LCD de 1,76 pouce permet de naviguer simplement dans les menus, de vérifier le cadrage et de lancer la capture en un geste.

La batterie Enduro lithium-ion de 1 255 mAh assure environ 100 minutes d'autonomie en conditions normales, 75 minutes avec l'éclairage LED en pleine puissance. Compatible Wi-Fi 5 double bande et Bluetooth, elle se connecte à l'application GoPro Quik pour le montage et bénéficie du transfert automatique vers le cloud.