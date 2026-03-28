La GoPro LIT Hero embarque un éclairage LED intégré, la stabilisation HyperSmooth et de la 4K60 dans un boîtier de 93 grammes, et Amazon la casse à 159,99 € au lieu de 269,99 €, soit 110 € de remise immédiate.
Lancée à 269,99 €, la GoPro LIT Hero n'avait jamais été aussi accessible. Amazon la propose actuellement à 159,99 €, soit 110 € de remise directe, ce qui la place bien en dessous de toutes les autres caméras d'action de la gamme GoPro. Pour qui cherche une action cam légère, étanche et capable de filmer en basse lumière sans aucun accessoire supplémentaire, c'est clairement l'offre à ne pas laisser passer.
Pourquoi choisir la GoPro LIT Hero ?
- Un éclairage LED intégré en façade qui permet de filmer de nuit, sous l'eau ou dans des espaces sombres sans accessoire supplémentaire, une première dans toute la gamme GoPro.
- Un format ultra-compact de seulement 93 grammes, étanche jusqu'à 5 mètres sans boîtier, qui se glisse dans une poche et s'accroche n'importe où grâce au système de fixation magnétique.
- La stabilisation HyperSmooth pilotable depuis l'application GoPro Quik pour des vidéos fluides même en mouvement, avec recadrage, filtres et contrôle vocal inclus.
Une caméra d'action pensée pour aller partout sans contrainte
La GoPro LIT Hero embarque un capteur CMOS 1/2,8 pouce de 12 MP capable de filmer en 4K à 60 fps, en 1080p à 60 fps, et de réaliser des ralentis 2x en 4K60. L'écran tactile arrière LCD de 1,76 pouce permet de naviguer simplement dans les menus, de vérifier le cadrage et de lancer la capture en un geste.
La batterie Enduro lithium-ion de 1 255 mAh assure environ 100 minutes d'autonomie en conditions normales, 75 minutes avec l'éclairage LED en pleine puissance. Compatible Wi-Fi 5 double bande et Bluetooth, elle se connecte à l'application GoPro Quik pour le montage et bénéficie du transfert automatique vers le cloud.
L'éclairage intégré, le vrai argument qui change tout sur le terrain
Là où la GoPro LIT Hero se distingue radicalement des autres action cams de sa catégorie, c'est sur son éclairage LED frontal. Là où une Hero 13 Black ou une DJI Osmo Action 5 nécessitent un module lumineux externe pour filmer correctement dans l'obscurité, la LIT Hero embarque nativement sa source lumineuse, directement accessible même lorsque la caméra est éteinte, ce qui en fait aussi une lampe de poche d'appoint.
Sur les tests en basse lumière, l'éclairage produit un rendu nettement supérieur à une action cam classique sans lumière sur les sujets proches, notamment pour le vélo de nuit, la plongée peu profonde ou les espaces confinés. C'est précisément cet atout inédit dans la gamme qui justifie l'engouement autour de ce modèle depuis sa sortie.
110 € de remise sur une nouveauté lancée à 269,99 €
Affichée à 269,99 € en prix de lancement et entre 239,99 € et 269,99 € chez Fnac, Boulanger et Darty, la GoPro LIT Hero revient ici à 159,99 € sur Amazon, soit le tarif le plus bas jamais observé pour ce modèle. À titre de comparaison, la GoPro Hero 13 Black reste affichée entre 300 et 360 € selon les enseignes.
A moins de 160 €, la LIT Hero se repositionne sur le segment des caméras d'action d'entrée de gamme tout en conservant des prestations clairement au-dessus de cette catégorie. C'est une fenêtre rare.
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