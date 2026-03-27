Une réduction de 200 € pour oublier définitivement la corvée de tonte, c'est l'offre du moment sur ce robot tondeuse sans fil Mammotion YUKA Mini 2 qui s'installe en quelques minutes chrono.
Si vous en avez assez de tondre la pelouse chaque semaine, c'est exactement le bon moment pour regarder ce robot tondeuse Mammotion YUKA Mini 2 500. Amazon casse actuellement son prix de 200 €, ce qui le ramène à l'un de ses meilleurs niveaux tarifaires depuis son lancement. À ce prix, il devient très concurrentiel face aux autres robots sans fil périmétriques de sa catégorie.
Pourquoi choisir le Mammotion YUKA Mini 2 500 ?
- Aucun fil périphérique à poser : la navigation par triple caméra IA et cartographie automatique multi-zones prend en charge l'intégralité du balisage du jardin.
- Le mode DropMow permet de lancer la tonte depuis n'importe quel point du jardin sans ramener le robot à sa base, un vrai gain de temps au quotidien.
- Détection d'obstacles en temps réel et pente jusqu'à 45% : le robot s'adapte aux jardins irréguliers et évite automatiquement les objets sur son passage.
Un robot qui gère votre jardin de A à Z
Le Mammotion YUKA Mini 2 500 est un robot tondeuse compact conçu pour les jardins jusqu'à 500 m². Il gère de façon autonome la planification de ses trajets, la segmentation en plusieurs zones de tonte et le retour automatique à la base pour se recharger. L'édition manuelle de la carte depuis l'application permet d'affiner les zones, d'en exclure certaines et d'adapter les horaires de tonte par secteur. La garantie constructeur de 3 ans et la compatibilité Wi-Fi pour le pilotage à distance complètent une fiche produit solide pour ce segment de prix.
La navigation sans fil, son vrai point fort
Là où ce modèle se distingue vraiment, c'est sur sa technologie de navigation sans fil périphérique. Là où la plupart des robots tondeuses d'entrée et de milieu de gamme exigent encore la pose d'un câble enterré pour délimiter la surface de tonte, une installation longue et contraignant, le YUKA Mini 2 500 s'appuie sur un système à trois caméras couplées à une intelligence artificielle pour reconnaître son environnement, mémoriser la carte du jardin et s'orienter sans aucun repère physique au sol. Résultat : une installation qui se résume à placer la base de charge, lancer l'application et laisser le robot effectuer sa première cartographie automatique.
Une remise qui change vraiment son positionnement
Avec cette remise de 200 €, le YUKA Mini 2 500 passe sous la barre des 600 €, un positionnement nettement plus accessible pour un robot sans fil doté d'une cartographie IA complète. À titre de comparaison, le modèle Yuka Mini 500 de première génération était encore affiché à 649 € en promotion en septembre 2025, pour des fonctionnalités moins avancées. Cette version 2 embarque en plus le traitement d'image à trois caméras et l'édition manuelle de carte, deux fonctions absentes des modèles d'entrée de gamme de la marque.
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