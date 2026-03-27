Là où ce modèle se distingue vraiment, c'est sur sa technologie de navigation sans fil périphérique. Là où la plupart des robots tondeuses d'entrée et de milieu de gamme exigent encore la pose d'un câble enterré pour délimiter la surface de tonte, une installation longue et contraignant, le YUKA Mini 2 500 s'appuie sur un système à trois caméras couplées à une intelligence artificielle pour reconnaître son environnement, mémoriser la carte du jardin et s'orienter sans aucun repère physique au sol. Résultat : une installation qui se résume à placer la base de charge, lancer l'application et laisser le robot effectuer sa première cartographie automatique.