Le robot tondeuse sans fil est devenu en quelques années la référence pour qui veut une pelouse entretenue sans y passer ses week-ends. Le Dreame A1 Pro s’inscrit dans cette catégorie haute de gamme avec une navigation entièrement basée sur le LiDAR, sans câble périphérique à enterrer, sans antenne RTK à installer, sans balise à poser dans le jardin.

À 899 € au lieu de 1 599 €, il s’adresse principalement aux propriétaires de jardins entre 500 et 2 000 m² qui cherchent une installation rapide et une tonte autonome sans compromis majeur. Vous pouvez profiter de cette offre directement sur Amazon avant qu’elle ne disparaisse de nouveau.