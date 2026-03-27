Les températures restent fraîches, mais la saison de tonte approche à grands pas, et avec elle les bonnes raisons d’investir dès maintenant dans un robot tondeuse sans fil.
Le robot tondeuse sans fil est devenu en quelques années la référence pour qui veut une pelouse entretenue sans y passer ses week-ends. Le Dreame A1 Pro s’inscrit dans cette catégorie haute de gamme avec une navigation entièrement basée sur le LiDAR, sans câble périphérique à enterrer, sans antenne RTK à installer, sans balise à poser dans le jardin.
À 899 € au lieu de 1 599 €, il s’adresse principalement aux propriétaires de jardins entre 500 et 2 000 m² qui cherchent une installation rapide et une tonte autonome sans compromis majeur. Vous pouvez profiter de cette offre directement sur Amazon avant qu’elle ne disparaisse de nouveau.
Une remise de 700 € sur un robot tondeuse haut de gamme
Cette promotion n’est pas une première : le Dreame A1 Pro avait déjà atteint ce tarif lors des ventes flash de printemps d’Amazon, avant de tomber rapidement en rupture de stock. Le voilà de nouveau disponible à 899 €, ce qui représente 44% de réduction sur son prix catalogue de 1 599 €.
Ce type de retour en stock à prix identique est souvent éphémère, la disponibilité n’étant pas garantie sur la durée. Pour ceux qui hésitaient depuis les dernières promos, la fenêtre est peut-être courte.
Ce que le Dreame A1 Pro fait concrètement dans votre jardin
La grande force du Dreame A1 Pro, c’est son système de navigation LiDAR 3D OmniSense qui cartographie votre terrain de façon autonome sans aucun câble ni signal satellite. Concrètement, vous déposez la station de charge, vous allumez le robot, et en moins d’une demi-heure votre jardin est cartographié et la tonte peut commencer. Le robot gère des surfaces jusqu’à 2 000 m², des pentes jusqu’à 45%, et peut mémoriser deux zones distinctes, pratique si vous avez un jardin avant et un jardin arrière séparés.
La qualité de tonte est homogène avec des bandes parallèles nettes, un niveau sonore contenu autour de 55 dB, et une application Dreamehome complète qui permet de planifier les tontes, d’ajuster la hauteur de coupe électroniquement entre 3 et 7 cm, et de suivre la progression en temps réel.
✅ Les points forts
- Installation entièrement sans fil, sans câble, sans antenne, sans balise, opérationnel en moins de 30 minutes
- Navigation LiDAR 3D fonctionnelle même sous canopée ou dans un jardin enclavé, là où le GPS RTK montre ses limites
- Gestion de deux zones distinctes depuis une seule station de charge
- Hauteur de coupe réglable électroniquement entre 3 et 7 cm, zone par zone, depuis l’application
- Pentes jusqu’à 45% gérées, avec des roues crantées améliorées par rapport au modèle A1
- Niveau sonore de 55 dB environ, compatible avec une tonte en soirée
- Indice de réparabilité de 8,8/10 et 9 lames de rechange incluses dans la boîte
❌ Les limites
- Cartographie manuelle au premier démarrage : il faut conduire le robot le long des bordures avec la télécommande virtuelle de l’application, sans automatisation
- Gestion des angles à 90° approximative : les recoins et coins de mur laissent environ 5 cm non tondus, à finir au coupe-bordure
- Pas de caméra embarquée, contrairement au Dreame A2 : pas de surveillance visuelle ni d’identification précise des obstacles
- Détection d’obstacles LiDAR parfois trop sensible : une touffe d’herbe dense peut être interprétée comme un obstacle
- 12,6 kg sur la balance : peu pratique à déplacer d’un jardin à l’autre si vous exploitez la fonction double zone
Verdict de la rédaction
À 899 €, le Dreame A1 Pro devient une proposition sérieuse pour les propriétaires de jardins entre 500 et 1 500 m² qui refusent l’installation contraignante d’un câble périphérique et ne peuvent pas compter sur un signal GPS dégagé. C’est précisément là qu’il prend l’avantage sur ses concurrents directs : son LiDAR ne dépend de rien d’extérieur. Si votre jardin est simple, inférieur à 400 m² et bien exposé au ciel, le Segway Navimow à 649 € reste plus pertinent selon notre comparatif.
Si en revanche vous gérez une surface plus grande, un terrain irrégulier ou enclavé, et que vous êtes prêt à accepter des finitions de bordures imparfaites, cette remise de 700 € rend l’offre difficile à ignorer. Le stock a déjà disparu une fois à ce tarif : à vous de voir si l’histoire se répète dans les prochaines heures
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