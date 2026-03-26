Amazon lance une nouvelle salve de promotions sur des références très recherchées. Au programme : télévisions haut de gamme, gaming, stockage, domotique, smartphones et accessoires connectés. Les remises dépassent régulièrement les 30 %, et certaines atteignent même les 49 %.

Cette sélection de 10 bons plans couvre des besoins variés, du pack Nintendo Switch 2 fraîchement sorti à un TV OLED Panasonic millésime 2025 à prix cassé. Comme d'habitude, ces tarifs dépendent des stocks disponibles et peuvent évoluer rapidement.