Les prix des mini PC s’ajustent régulièrement sur Amazon, et cette sélection de mars 2026 couvre une large plage de besoins et de budgets. Du modèle familial à moins de 320 € au modèle pro à 700 €, voici cinq machines à considérer selon vos usages.
Le marché du mini PC ne cesse de gagner du terrain. Encombrement réduit, consommation maîtrisée, facilité d’installation : ces machines répondent à une demande croissante, aussi bien en télétravail qu’en usage multimédia domestique. Mais les références se multiplient à vitesse grand V, et il devient difficile de distinguer les vrais bons rapports qualité-prix des configurations trop ambitieuses dans leur communication.
Cette sélection repose sur cinq modèles actuellement remisés sur Amazon, équipés de puces AMD Ryzen ou Intel Core récentes, loin des processeurs Intel N-series d’entrée de gamme souvent jugés trop limités pour un usage polyvalent. Les prix s’échelonnent de 319 € à 700 €, ce qui couvre aussi bien le poste bureautique familial que la station de travail compacte pour un usage professionnel soutenu.
Top 5 mini PC en promo sur Amazon en ce moment
- NiPoGi Pinova P1 (AMD Ryzen 4300U, 16 Go / 512 Go) à 319,00 € au lieu de 353,99 €
- Blackview MP50 2026 (AMD Ryzen 3500U, 16 Go / 512 Go + souris et clavier) à 349,99 € au lieu de 399,99 € (après coupon -30 €)
- GEEKOM A5 (AMD Ryzen 7 5825U, 16 Go / 512 Go) à 379,99 € au lieu de 499,00 €
- NiPoGi Pinova P2 (AMD Ryzen R2544, 16 Go / 512 Go) à 339,99 € au lieu de 459,99 € (après coupon -13%)
- NiPoGi Hyper H2 (Intel Core i5-14450HX, 32 Go / 1 To SSD NVMe) à 699,99 € au lieu de 849,99 €
Quel modèle choisir selon vos besoins ?
Choisir un mini PC, c’est avant tout calibrer la machine sur ses usages réels. Un Ryzen 4300U suffit largement pour la bureautique, la navigation et le streaming 4K ; un Core i5 de 14e génération change radicalement de registre pour des tâches plus lourdes.
NiPoGi Pinova P1 : idéal pour le poste familial ou éducatif, avec ses 7 ports USB et son triple affichage 4K. Sa limite principale reste le Wi-Fi 5 et le SSD SATA, moins rapide que du NVMe.
- Processeur AMD Ryzen 4300U rapide à 3.7 GHz
- 16 Go de RAM DDR4 pour un multitâche fluide
- 512 Go SSD extensible pour un stockage rapide et suffisant
- Affichage triple 4K pour une expérience visuelle optimale
- Connectivité complète avec WiFi5 et BT4.2
- Limité pour les jeux haut de gamme
- Pas de WiFi6
Blackview MP50 2026 : le seul de la sélection à être livré avec souris et clavier, ce qui le rend attractif pour équiper un bureau d’étudiant ou un poste secondaire sans débourser un centime de plus. Sa garantie 3 ans le distingue de la concurrence.
- Processeur Ryzen 3500U performant
- 16Go RAM pour multitâche fluide
- 512Go SSD pour stockage rapide
- Support 4K UHD via HDMI et DP
- Connexions USB 3.2 et WiFi double
- Non adapté aux jeux gourmands
- Extension de stockage limitée
GEEKOM A5 : le choix le plus polyvalent de la sélection. Son Ryzen 7 5825U (8 cœurs, jusqu’à 4,5 GHz) lui confère une marge confortable pour le multitâche intensif, la création légère et même du montage vidéo en 1080p. Sa RAM DDR4 évolutive et son lecteur SD en font un format professionnel crédible.
NiPoGi Pinova P2 : légèrement au-dessus du P1 en puissance (4C/8T), il convient à ceux qui cherchent un bon compromis entre réactivité quotidienne et budget maîtrisé. Le coupon de réduction le rend particulièrement agressif à 339,99 €.
- Processeur Intel Core i5-14450HX, 10 cœurs
- Mémoire vive de 32 Go DDR4
- SSD M.2 NVMe de 1 To
- Connectivité WiFi 6 pour une meilleure vitesse
- Sorties HDMI, DP et Type-C
- Utilisation limitée pour des jeux exigeants
- Non évolutif pour les mises à jour matérielles
NiPoGi Hyper H2 : un tout autre niveau. Avec son Core i5-14450HX (10 cœurs / 16 threads, jusqu’à 4,80 GHz), 32 Go de RAM et 1 To de SSD NVMe, c’est le seul de cette liste à s’adresser à un usage exigeant : développement, virtualisation, travail sur fichiers lourds. Son iGPU Intel UHD reste en revanche peu adapté au gaming.
- Processeur Intel Core i5-14450HX, 10 cœurs
- Mémoire vive de 32 Go DDR4
- SSD M.2 NVMe de 1 To
- Connectivité WiFi 6 pour une meilleure vitesse
- Sorties HDMI, DP et Type-C
- Utilisation limitée pour des jeux exigeants
- Non évolutif pour les mises à jour matérielles
Les remises affichées sont réelles et vérifiables : de -10% sur le P1 à -24% sur le GEEKOM A5, elles correspondent à des baisses effectives par rapport aux prix les plus bas enregistrés sur les 30 derniers jours. Le NiPoGi Hyper H2, lui, affiche une réduction de 18% par rapport à son prix conseillé, ce qui le place sous la barre symbolique des 700 € pour une configuration 32 Go / 1 To avec un processeur résolument récent.
Le segment des mini PC AMD Ryzen 4300U est actuellement très concurrentiel : plusieurs marques proposent des configurations similaires. Ce qui différencie les modèles ici sélectionnés, c’est la présence de Windows 11 Pro (et non Home), un atout réel pour un usage professionnel ou en entreprise. Le GEEKOM A5, avec son WiFi 6 et son port USB-C, prend une longueur d’avance sur la connectivité par rapport aux autres modèles de la gamme de prix.
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