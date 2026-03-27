Le marché du mini PC ne cesse de gagner du terrain. Encombrement réduit, consommation maîtrisée, facilité d’installation : ces machines répondent à une demande croissante, aussi bien en télétravail qu’en usage multimédia domestique. Mais les références se multiplient à vitesse grand V, et il devient difficile de distinguer les vrais bons rapports qualité-prix des configurations trop ambitieuses dans leur communication.

Cette sélection repose sur cinq modèles actuellement remisés sur Amazon, équipés de puces AMD Ryzen ou Intel Core récentes, loin des processeurs Intel N-series d’entrée de gamme souvent jugés trop limités pour un usage polyvalent. Les prix s’échelonnent de 319 € à 700 €, ce qui couvre aussi bien le poste bureautique familial que la station de travail compacte pour un usage professionnel soutenu.