Les écrans portables ont le vent en poupe chez les travailleurs nomades comme chez les gamers en déplacement, et les prix continuent de baisser. Le Yodoit 15,6 pouces FHD IPS vient de passer à 61,08 €, soit une remise de 19 % sur son tarif habituel, on fait le point pour vous aider à décider si cette offre mérite votre attention.
Les moniteurs portables d'entrée de gamme se sont considérablement améliorés ces dernières années, et la barre des 60 € pour un 15,6 pouces Full HD commence à représenter un vrai rapport qualité/prix. Le Yodoit se positionne sur ce segment avec une fiche technique solide sur le papier : dalle IPS 1920 × 1080, 100 % sRGB, haut-parleurs intégrés et béquille réglable.
Ce bon plan s’adresse avant tout aux personnes qui cherchent un second écran léger sans investir dans une solution premium. Vous pouvez consulter cette offre directement sur la page produit (lien affilié) pour vérifier la disponibilité en temps réel.
À 61,08 € contre 74,99 € à l’origine, la remise de 19 % place le Yodoit 15,6” dans une zone de prix particulièrement compétitive pour la catégorie. Le moniteur est livré avec ses câbles, son support intégré et ses deux haut-parleurs, ce qui évite les achats d’accessoires supplémentaires.
Le profil de l’acheteur idéal ? Le salarié en télétravail ou en déplacement fréquent, l’étudiant qui souhaite étendre son espace de travail sans encombrer son sac, ou encore le joueur occasionnel qui veut brancher sa console dans une chambre d’hôtel. La valeur perçue est réelle : pour ce prix, rares sont les alternatives aussi complètes en termes de connectique et de polyvalence.
Polyvalence et usages au quotidien : ce que l’écran sait faire
La connectique est l’un des vrais atouts de cet écran : deux ports USB-C multifonctions et un mini-HDMI couvrent la plupart des configurations. La connexion USB-C en un seul câble est la plus pratique, elle transmet image, son et alimentation simultanément, tandis que la paire mini-HDMI + USB-A assure la compatibilité avec les appareils plus anciens.
La dalle IPS 178° garantit une bonne lisibilité même en position décalée, utile lors d’une présentation ou d’un co-visionnage. Le filtre lumière bleue intégré et le mode HDR complètent une expérience pensée pour des sessions prolongées, même si le niveau de luminosité n’est pas communiqué précisément par le fabricant, ce qui reste un point d’interrogation pour une utilisation en extérieur.
Polyvalence et usages au quotidien : ce que l’écran sait faire
La connectique est l’un des vrais atouts de cet écran : deux ports USB-C multifonctions et un mini-HDMI couvrent la plupart des configurations. La connexion USB-C en un seul câble est la plus pratique, elle transmet image, son et alimentation simultanément, tandis que la paire mini-HDMI + USB-A assure la compatibilité avec les appareils plus anciens.
La dalle IPS 178° garantit une bonne lisibilité même en position décalée, utile lors d’une présentation ou d’un co-visionnage. Le filtre lumière bleue intégré et le mode HDR complètent une expérience pensée pour des sessions prolongées, même si le niveau de luminosité n’est pas communiqué précisément par le fabricant, ce qui reste un point d’interrogation pour une utilisation en extérieur.
Un segment très disputé : que vaut vraiment le Yodoit face à la concurrence ?
Le marché des écrans portables entrée de gamme est extrêmement fourni, avec des références comme l’Arzopa ou le UPERFECT qui tournent dans la même fourchette de prix. Le Yodoit se distingue par l’inclusion d’une béquille robuste et de haut-parleurs dans le bundle de base, deux éléments souvent absents ou vendus en option chez les concurrents directs, mais il reste une marque peu connue, sans test indépendant publié par une rédaction spécialisée, ce qui limite la confiance qu’on peut accorder aux promesses de la fiche produit.
✅ Les points forts
- Poids plume (0,7 kg) et épaisseur réduite (0,9 cm) pour un transport facilité
- Panneau IPS 100 % sRGB avec angles de vue généreux (178°)
- Connectique complète : deux ports USB-C vidéo et mini-HDMI
- Béquille intégrée et réglable, pas besoin d’accessoire supplémentaire
- Compatibilité large : PC, Mac, consoles, smartphones compatibles USB 3.0
- Plug & Play, sans driver à installer
- Haut-parleurs intégrés fonctionnels pour un usage quotidien
- Filtre lumière bleue pour un confort visuel prolongé
❌ Les points faibles
- La luminosité maximale n’est pas communiquée, un point d’attention pour un usage en extérieur ou en environnement très éclairé
- Le câble USB-C fourni par Apple (MacBook) est incompatible : il faut utiliser celui fourni dans la boîte
- La connexion HDMI nécessite impérativement un second câble USB-A pour l’alimentation, ce qui alourdit le câblage
- Marque peu connue, avec un suivi SAV et une durabilité long terme difficiles à évaluer sans retours utilisateurs consolidés
- Pas de réglage OSD avancé mentionné, ce qui peut limiter la personnalisation de l’image
✅ Verdict de la rédaction :
À 61,08 €, le Yodoit 15,6” FHD s’adresse clairement à ceux qui cherchent un second écran d’appoint sans investissement conséquent : l’étudiant qui suit ses cours en split-screen, le télétravailleur occasionnel ou le joueur qui veut brancher sa console dans une chambre d’hôtel. Le rapport format/prix est cohérent, la connectique est bien pensée et la légèreté est un argument réel.
En revanche, si vous avez des exigences sur la précision des couleurs, la luminosité ou la robustesse à long terme, mieux vaut orienter votre budget vers une référence testée et approuvée par la rédaction, même en dépensant une vingtaine d’euros supplémentaires. Pour un premier écran portable sans prise de risque financière majeure, l’offre actuelle mérite clairement un coup d’œil.
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