Les moniteurs portables d'entrée de gamme se sont considérablement améliorés ces dernières années, et la barre des 60 € pour un 15,6 pouces Full HD commence à représenter un vrai rapport qualité/prix. Le Yodoit se positionne sur ce segment avec une fiche technique solide sur le papier : dalle IPS 1920 × 1080, 100 % sRGB, haut-parleurs intégrés et béquille réglable.

Ce bon plan s’adresse avant tout aux personnes qui cherchent un second écran léger sans investir dans une solution premium. Vous pouvez consulter cette offre directement sur la page produit (lien affilié) pour vérifier la disponibilité en temps réel.