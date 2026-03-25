La fin d’une opération commerciale crée toujours une tension particulière : les stocks se réduisent, les codes promo expirent, et il reste peu de temps pour comparer. Les ventes Anniversaire d’AliExpress, qui se concluent ce soir à 23 h 59, n’échappent pas à cette règle. Cette édition de mars 2026 couvre un spectre tech particulièrement large, de la mobilité urbaine à l’informatique en passant par l’image et la maison connectée, avec des remises allant de 15% à presque 58% selon les références.

Dans un contexte où les prix du matériel high-tech restent élevés en Europe, certaines de ces offres représentent des points d’entrée intéressants sur des produits de marques reconnues : Garmin, DJI, Xiaomi, AMD. D’autres, signées de marques moins connues, méritent davantage de prudence ou répondent à des besoins très spécifiques. Cette sélection regroupe les 10 références les plus cohérentes du moment, en tenant compte du rapport prix/usage et du positionnement marché de chaque produit. Certains articles nécessitent un code promo à appliquer au moment du paiement, ils sont clairement indiqués ci-dessous.