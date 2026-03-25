Les ventes Anniversaire d’AliExpress ferment leurs portes ce mercredi 25 mars à 23h59, et certaines offres valent vraiment le détour. Du robot aspirateur Xiaomi à moins de 76 € au Ryzen 7 7800X3D à 226 €, voici les 10 références à considérer en urgence.
La fin d’une opération commerciale crée toujours une tension particulière : les stocks se réduisent, les codes promo expirent, et il reste peu de temps pour comparer. Les ventes Anniversaire d’AliExpress, qui se concluent ce soir à 23 h 59, n’échappent pas à cette règle. Cette édition de mars 2026 couvre un spectre tech particulièrement large, de la mobilité urbaine à l’informatique en passant par l’image et la maison connectée, avec des remises allant de 15% à presque 58% selon les références.
Dans un contexte où les prix du matériel high-tech restent élevés en Europe, certaines de ces offres représentent des points d’entrée intéressants sur des produits de marques reconnues : Garmin, DJI, Xiaomi, AMD. D’autres, signées de marques moins connues, méritent davantage de prudence ou répondent à des besoins très spécifiques. Cette sélection regroupe les 10 références les plus cohérentes du moment, en tenant compte du rapport prix/usage et du positionnement marché de chaque produit. Certains articles nécessitent un code promo à appliquer au moment du paiement, ils sont clairement indiqués ci-dessous.
10 offres AliExpress Anniversaire à saisir aujourd'hui
- Machine à café expresso portable sans fil à 13,99 € au lieu de 16,37 € (code ASFR03)
- Xiaomi TV A 32” Google TV (Dolby Audio, DTS-X, écran sans bordure) à 85,42 € au lieu de 155,06 €
- Casque Bluetooth UGREEN MAX 5C (Hi-Res, ANC 43 dB, Audio Spatial) à 14,89 € au lieu de 18,29 €
- Garmin Forerunner 255 GPS (écran 1,3”, autonomie 14 jours, NFC, suivi santé) à 139,44 € au lieu de 242,66 €
- Vidéoprojecteur Magcubic HY300 Pro+ (720p, Wi-Fi 6, BT 5, 260 ANSI, Android 14) à 24,13 € au lieu de 36,83 € (code ASFR03)
- Xiaomi Robot Vacuum S20 (vendeur Xiaomi France officiel) à 75,40 € au lieu de 177,77 € (code FRAS11)
- Écran sans fil 10,26” BQCC (CarPlay / Android Auto, DVR, MP5) à 22,59 € au lieu de 29,93 € (code FRAS03)
- Trottinette électrique OOTD T10 (900 W, 48 V / 13,5 Ah, pneus 11”, 50 km/h, IP54) à 288,30 € au lieu de 415,07 € (code FRAS45)
- DJI Osmo Pocket 3 (vidéo 4K, stabilisation intégrée) à 294,50 € au lieu de 429 €
- AMD Ryzen 7 7800X3D à 226,30 € au lieu de 313,32 € (code FRAS30)
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- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
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- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
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Quels modèles choisir selon vos besoins ?
Les profils d’acheteurs étant très différents sur cette sélection, un rapide cadrage s’impose avant de foncer. Les produits à petits prix (moins de 30 €) sont des achats d’impulsion peu risqués, tandis que les références au-dessus de 200 € demandent un minimum de réflexion sur l’usage réel.
Xiaomi Robot Vacuum S20 : c’est l’offre la plus déséquilibrée de la liste dans le bon sens du terme, un robot aspirateur vendu par Xiaomi France officiel à moins de 76 €. Il convient à un foyer de taille moyenne souhaitant automatiser le nettoyage sans investissement lourd. Le fait que le vendeur soit Xiaomi France rassure sur le SAV.
Garmin Forerunner 255 : destiné aux sportifs réguliers qui cherchent un GPS fiable avec un suivi santé sérieux. À 139,44 €, ce modèle se situe bien en dessous de son prix habituel en France, et reste l’une des montres sport les plus équilibrées de la gamme Garmin entrée/milieu de gamme.
DJI Osmo Pocket 3 : pour les créateurs de contenu ou les voyageurs qui veulent de la qualité 4K stabilisée sans encombrement. À 294,50 €, la remise est réelle et le produit ne souffre d’aucun concurrent direct à ce niveau.
AMD Ryzen 7 7800X3D : l’achat fait sens pour quiconque monte ou met à niveau un PC gamer AM5. Ce processeur reste une référence en gaming grâce à sa 3D V-Cache, et 226,30 € représente un prix compétitif sur le marché européen en ce moment.
Xiaomi TV A 32” : une entrée de gamme honnête pour une chambre ou une cuisine. Google TV et Dolby Audio à 85 € justifient clairement l’achat, à condition de ne pas attendre les performances d’une dalle premium.
Magcubic HY300 Pro+ : le vidéoprojecteur à moins de 25 € est une curiosité utile pour les petits espaces ou les déplacements, avec Android 14 intégré. La luminosité (260 ANSI) reste limitée, à utiliser dans l’obscurité.
Pourquoi cette sélection mérite votre attention ?
Les remises sont globalement mesurées mais cohérentes. Le Xiaomi Vacuum S20 affiche la décote la plus marquée à -57%, un niveau inhabituel pour un robot de marque vendu en circuit officiel. Le Garmin Forerunner 255 passe sous les 140 €, ce qui est rare pour ce modèle en Europe, son prix moyen tourne d’ordinaire entre 180 et 220 € selon les périodes. La DJI Osmo Pocket 3 n’est pas bradée, mais 294,50 € reste dans la fourchette basse de ce qu’on observe actuellement.
À l’inverse, la machine à café portable et le casque UGREEN sont des produits peu connus, avec des remises modestes. Ils peuvent convenir à un achat de dépannage ou d’essai, mais sans garantie sur la durabilité. L’écran autoradio BQCC s’adresse à un usage très précis (installation dans un véhicule sans système infotainment moderne) et ne concerne qu’un profil d’acheteur spécifique. Sur la trottinette OOTD T10, les caractéristiques annoncées (900 W, 50 km/h, IP54) sont séduisantes à ce prix, mais une marque peu connue sur ce segment implique de bien vérifier la disponibilité des pièces et le service après-vente avant d’acheter.
Titre H2 Optimisé
Les codes promo sont-ils obligatoires ?
Oui, pour certains produits. Sans les codes indiqués (ASFR03, FRAS11, FRAS03, FRAS45, FRAS30), le prix promo ne s’applique pas. Pensez à les copier avant de passer en caisse.
Les offres sont-elles disponibles jusqu’à minuit exactement ?
Les promotions AliExpress Anniversaire se terminent officiellement ce mercredi 25 mars à 23h59, heure française. Les stocks peuvent néanmoins s’épuiser avant cette échéance sur les références les plus demandées.
Est-ce vraiment le bon moment pour acheter le Ryzen 7 7800X3D ?
À 226,30 €, oui. Ce processeur a rarement été aussi accessible sur le marché européen. Si vous disposez d’une carte mère AM5, c’est une mise à niveau gaming difficile à ignorer à ce tarif.