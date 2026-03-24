Difficile d’ignorer Sonos quand on parle d’audio domestique de qualité. La marque californienne s’est imposée depuis des années comme une valeur sûre dans les salons des amateurs de son, portée par un écosystème multiroom cohérent et une finition produit soignée. Mais ses tarifs publics sont souvent perçus comme une barrière à l’entrée, à juste titre, quand une enceinte seule dépasse les 400 ou 500 euros.

C’est précisément pourquoi les périodes de promotions sur les produits Sonos méritent une attention particulière. Aujourd’hui, Amazon affiche jusqu’à 27% de remise sur six références, dont la Beam Gen 2, l’Era 300 ou encore le casque Ace. Les baisses de prix concernent aussi bien les modèles d’entrée de gamme de la marque que ses références premium comme l’Arc Ultra ou le Sub 4. Pour ceux qui envisageaient de franchir le pas ou de compléter un système existant, le timing est pertinent.