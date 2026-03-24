Les mini PC ont progressivement trouvé leur place dans les foyers et les bureaux, portés par une promesse simple : une machine capable, silencieuse et peu encombrante. Le MLLSE G1 s’inscrit dans cette lignée en proposant un Ryzen 5 5500U, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go sous Windows 11 Pro, le tout expédié depuis la France. À 184,83 € après application du code FRAS36, contre un prix affiché de 252,54 €, la remise dépasse les 25%, ce qui mérite qu’on s’y arrête.

Ce profil de machine cible en priorité les télétravailleurs, les étudiants et tous ceux qui veulent un poste fixe sans passer par une tour volumineuse. Retrouvez cette offre sur AliExpress via ce lien affilié avant minuit demain.