L’anniversaire AliExpress touche à sa fin ce 25 mars 2026, et les bonnes affaires se font rares à mesure que les stocks s’amenuisent. Le MLLSE G1, un mini PC équipé du processeur AMD Ryzen 5 5500U, s’affiche à 184,83 € depuis la France avec une livraison gratuite : on fait le point pour vous aider à décider en connaissance de cause.
Les mini PC ont progressivement trouvé leur place dans les foyers et les bureaux, portés par une promesse simple : une machine capable, silencieuse et peu encombrante. Le MLLSE G1 s’inscrit dans cette lignée en proposant un Ryzen 5 5500U, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go sous Windows 11 Pro, le tout expédié depuis la France. À 184,83 € après application du code FRAS36, contre un prix affiché de 252,54 €, la remise dépasse les 25%, ce qui mérite qu’on s’y arrête.
Ce profil de machine cible en priorité les télétravailleurs, les étudiants et tous ceux qui veulent un poste fixe sans passer par une tour volumineuse. Retrouvez cette offre sur AliExpress via ce lien affilié avant minuit demain.
Ce que l’offre comprend réellement
L’anniversaire AliExpress, qui s’étale du 16 au 25 mars 2026, arrive à son terme dans moins de 48 heures. Le code FRAS36 fait partie d’une série de codes promotionnels cumulables proposés durant cette période, permettant des réductions allant jusqu’à 70 € selon le montant du panier.
Ce qui distingue cette offre, c’est aussi son expédition depuis la France, synonyme de délai raccourci et de formalités douanières inexistantes. La valeur perçue est réelle : à ce tarif, vous obtenez un poste de travail complet, prêt à l’emploi dès la sortie de la boîte.
Un Ryzen 5 5500U pour quels usages concrets ?
Le Ryzen 5 5500U est un processeur mobile de génération Zen 3, cadencé à 2,1 GHz de base et boosté jusqu’à 4,0 GHz, avec 6 cœurs, 12 threads et un TDP de 15 W. Sa puce graphique intégrée, la Radeon Vega 7, permet de piloter jusqu’à trois écrans simultanément via les sorties HDMI et USB-C du MLLSE G1, une polyvalence utile pour les configurations multi-moniteurs.
Les 16 Go de DDR4 et le SSD de 512 Go assurent un quotidien bureautique fluide : navigation, outils Office, visioconférence, montage vidéo léger. La rédaction de Clubic a déjà eu l’occasion d’évaluer des machines comparables équipées du même processeur, notamment le NiPoGi AM06 Pro, soulignant la polyvalence du Ryzen 5 5500U pour les usages courants.
Un positionnement cohérent, mais pas sans concurrence
Le MLLSE G1 se positionne dans un segment très disputé, où des marques comme Beelink, NiPoGi ou Geekom proposent des produits au profil similaire avec des niveaux de finition et de support variables.
Il offre un bon rapport composants/prix pour des usages non intensifs, mais ne conviendra pas à ceux qui cherchent des performances gaming soutenues ou une puce graphique dédiée.
Ce qu’il faut peser avant de passer commande
Avant de valider votre achat, il est utile de regarder cette machine sous tous ses angles. Le MLLSE G1 est solide sur le papier, mais quelques points méritent votre attention.
✅ Les points forts
- Prix contenu sous les 185 € après code promo, expédition depuis la France incluse
- Processeur Ryzen 5 5500U bien établi, performant pour la bureautique et le multitâche
- Triple affichage 4K via HDMI et USB-C, pratique pour les configurations multi-écrans
- Windows 11 Pro préinstallé, sans surcoût de licence
- Extensibilité correcte : deux slots SODIMM, deux emplacements SSD M.2 (2242 et 2280)
- Format très compact (106 x 114 x 44 mm), idéal pour les petits espaces
❌ Les points faibles
- MLLSE reste une marque peu connue en Europe, avec un service après-vente difficile à évaluer
- Bluetooth 4.2 uniquement : une version ancienne face aux standards actuels (5.0 et plus)
- WiFi 5 sans WiFi 6, suffisant aujourd’hui mais déjà dépassé sur ce critère
- Pas de test Clubic disponible directement sur ce modèle, ce qui limite la vérification indépendante des performances réelles
- La Radeon Vega 7 reste une solution graphique intégrée : oubliez les jeux exigeants ou la création graphique lourde
✅ Verdict de la rédaction :
Le MLLSE G1 à 184,83 € représente une opportunité sérieuse pour qui cherche un mini PC fonctionnel, expédié depuis la France et sous Windows 11 Pro, sans dépenser plus de 200 €. Le Ryzen 5 5500U a fait ses preuves dans cette catégorie, et la configuration de base répond aux besoins de la plupart des usages sédentaires ou nomades légers.
Cette offre s’adresse clairement aux télétravailleurs, aux étudiants ou à ceux qui veulent un second poste discret raccordé à plusieurs écrans. En revanche, si vous avez besoin d’un support client réactif, d’un WiFi 6 ou d’une vraie puissance graphique, d’autres options méritent votre attention. L’anniversaire AliExpress se termine demain 25 mars : si le MLLSE G1 coche vos cases, l’hésitation a un coût.
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