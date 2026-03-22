La remise de 42% est réelle : le prix conseillé à 25,99 € correspond bien au tarif régulièrement observé sur cette référence, et 14,99 € constitue l’un des points bas historiques pour ce modèle.

Ce tarif attractif doit néanmoins s’accompagner d’une précision importante : l’enregistrement des clips vidéo nécessite soit un abonnement Blink (à partir de 3,49 €/mois après les 30 jours d’essai gratuit inclus), soit l’achat séparé du Blink Sync Module 2 et d’une clé USB pour le stockage local. La caméra seule, sans l’un de ces deux compléments, vous permettra uniquement de visionner le flux en direct, sans aucun historique.