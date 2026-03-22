Avec le printemps qui pointe le bout de son nez, les offres sur les robots tondeuses commencent à fleurir, et celle du Mammotion YUKA Mini 2 500 à 699€ mérite vraiment qu’on s’y arrête. On fait le point sur ce que ce modèle vaut vraiment, dans un segment où la navigation sans câble périmétrique devient enfin accessible.
Le Mammotion YUKA Mini 2 500 est la version d’entrée de gamme de la nouvelle série YUKA Mini 2, lancée début 2026 pour succéder au YUKA Mini original, élu meilleur robot tondeuse 2025 par la rédaction. Il s’adresse aux jardins jusqu’à 500 m² et table sur un système de navigation entièrement visuel à trois caméras, sans RTK ni câble périmétrique à installer.
Affichée à 699 € au lieu de 899 €, cette offre à durée limitée réduit l’écart avec la concurrence directe et ouvre la voie à une première expérience dans la tonte autonome. Retrouvez l’offre directement sur la fiche Amazon du Mammotion YUKA Mini 2 500.
Une remise de 200 € sur un tout nouveau modèle
Le YUKA Mini 2 500 profite d’une promotion de lancement qui le ramène de 899 € à 699 €, soit 22% de réduction sur un produit sorti il y a à peine quelques mois. C’est un signal intéressant pour qui attendait que la gamme YUKA Mini 2 descende sous la barre des 700 € avant d’investir. Dans un segment où les robots tondeuses sans fil oscillent généralement entre 650 € et plus de 1 000 €, ce positionnement devient franchement compétitif.
Trois caméras, zéro câble : ce que change la navigation IA
La grande promesse du YUKA Mini 2 500, c’est de naviguer sans RTK ni fil périmétrique grâce à un système de trois caméras combiné à un processeur IA embarqué. Deux caméras latérales assurent la mesure de distance dans toutes les conditions d’éclairage, tandis qu’une caméra RVB centrale détecte les limites visuelles de la pelouse, le tout couplé à des algorithmes d’IA pour un positionnement annoncé au centimètre près.
Comme le relevait notre test du YUKA Mini original sur Clubic, la série YUKA Mini se distingue précisément par ce parti pris technologique qui simplifie radicalement l’installation par rapport aux robots à câble. Avec son processeur capable de traiter 10 TOPS (dix billions d’opérations IA par seconde), la détection en temps réel de plus de 300 types d’obstacles est une avancée concrète par rapport à la génération précédente.
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Face à ses concurrents dans cette gamme de prix
À 699 €, le YUKA Mini 2 500 se retrouve face à des modèles établis : le Segway Navimow i105E, crédité d’une belle note dans notre comparatif des meilleurs robots tondeuses 2026, s’affiche autour de 649 €, mais avec navigation RTK uniquement et une surface couverte limitée à 500 m² également.
Par rapport au MOVA 600, le YUKA Mini 2 500 mise sur une installation encore plus rapide grâce au mode DropMow, sans aucune cartographie préalable obligatoire.
Ce que le YUKA Mini 2 500 apporte vraiment dans votre jardin
Ce robot ne se limite pas à tondre en lignes droites : il cartographie automatiquement jusqu’à 5 zones consécutives, gère les bordures de façon autonome après chaque session, et détecte les pentes abruptes, bords de piscine et escaliers pour éviter les chutes.
Son système à 5 lames flottantes avec une largeur de coupe de 190 mm et une hauteur réglable de 20 à 60 mm couvre efficacement plus de 90% des pelouses résidentielles standard. Sa batterie de 4,5 Ah est amovible, un avantage pratique souvent absent dans cette gamme.
✅ Les points forts
- Navigation sans câble périmétrique ni RTK, installation rapide sans travaux dans le jardin
- Trois caméras combinées à l’IA pour une détection fiable des bordures et obstacles même en conditions variées
- Mode DropMow : tonte immédiate sans cartographie, idéal pour un usage ponctuel ou un nouveau terrain
- Cartographie automatique multi-zones jusqu’à 5 zones consécutives avec édition manuelle possible
- Gestion des pentes jusqu’à 45% et passages dès 55 cm de largeur
- Batterie 4,5 Ah amovible pour faciliter la recharge ou le remplacement à terme
- La gamme YUKA Mini a remporté le Clubic Award du meilleur robot tondeuse 2025, gage de fiabilité de l’écosystème
❌ Les points faibles
- Surface limitée à 500 m² : les grands jardins devront se tourner vers la version YUKA Mini 2 1000 (avec LiDAR) ou un autre modèle
- Pas de LiDAR 360° sur cette version d’entrée, ce qui peut limiter la précision sur les terrains très complexes avec obstacles multiples
- Application Mammotion encore perfectible sur la génération précédente, selon les retours utilisateurs et notre test Clubic
- Prix barré à 899 € qui reste un prix fabricant récent, donc difficile à recouper avec un historique de prix long
- Aucune connectivité 4G mentionnée sur cette version, ce qui peut limiter le suivi à distance hors réseau Wi-Fi domestique
✅ Verdict de la rédaction :
Le Mammotion YUKA Mini 2 500 à 699 € s’adresse clairement aux propriétaires d’un jardin jusqu’à 500 m² qui veulent franchir le cap du robot tondeuse sans le tracas de l’installation d’un câble périmétrique ou d’une antenne RTK. La filiation directe avec le YUKA Mini, est un argument sérieux pour la fiabilité de l’écosystème, et le mode DropMow ajoute une souplesse appréciable pour les usages ponctuels.
Si votre jardin dépasse les 500 m² ou présente une géographie très complexe, mieux vaut regarder du côté de la version YUKA Mini 2 1000 avec LiDAR, ou patienter pour une prochaine promotion. Pour les autres, le printemps commence à peine, et 699 € pour ne plus jamais toucher une tondeuse, c’est une offre difficile à ignorer.
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