Le Mammotion YUKA Mini 2 500 est la version d’entrée de gamme de la nouvelle série YUKA Mini 2, lancée début 2026 pour succéder au YUKA Mini original, élu meilleur robot tondeuse 2025 par la rédaction. Il s’adresse aux jardins jusqu’à 500 m² et table sur un système de navigation entièrement visuel à trois caméras, sans RTK ni câble périmétrique à installer.

Affichée à 699 € au lieu de 899 €, cette offre à durée limitée réduit l’écart avec la concurrence directe et ouvre la voie à une première expérience dans la tonte autonome. Retrouvez l’offre directement sur la fiche Amazon du Mammotion YUKA Mini 2 500.