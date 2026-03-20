Les beaux jours approchent et avec eux, la question de la mobilité urbaine revient au premier plan. À l’occasion de son anniversaire, AliExpress propose la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra à 482,39 € au lieu de 549,99 €, et nous avons passé cette offre au crible pour vous aider à décider.
La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra se positionne dans le segment premium des trottinettes électriques grand public, pensée pour les trajets quotidiens exigeant puissance, confort de roulement et fiabilité. Avec une remise de 67,60€, elle descend à 482,39€ sur AliExpress dans le cadre des offres anniversaire de la plateforme, valables jusqu’au 25 mars 2026 à 23h59.
Bonne nouvelle pour les sceptiques : le produit est expédié depuis la France, ce qui garantit des délais de livraison raisonnables sans les aléas douaniers habituellement associés à la plateforme. Si vous êtes à la recherche d’une trottinette robuste pour vos déplacements urbains, cette offre sur AliExpress mérite votre attention.
Une remise de 67 € dans le bon timing
Les offres anniversaire d’AliExpress ont la réputation d’être parmi les plus généreuses de la plateforme, et cette édition ne fait pas exception avec une réduction de 12% sur la Xiaomi 4 Ultra. À moins de 485 €, la trottinette se retrouve dans une fenêtre tarifaire habituellement occupée par des modèles moins bien équipés, notamment du côté de la suspension et de la motorisation. L’expédition depuis la France change également la donne : fini l’attente de plusieurs semaines et les incertitudes liées aux taxes à l’importation. Pour un achat planifié avant le printemps, le rapport calendrier/économie joue clairement en faveur de cette offre.
Ce que la Xiaomi 4 Ultra apporte vraiment au quotidien
Conçue pour les trajets en ville exigeant plus que la moyenne, la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra mise sur une architecture à double suspension, avant et arrière, qui absorbe efficacement les irrégularités du bitume urbain. Son moteur d’une puissance maximale de 940 W lui confère une accélération franche, particulièrement utile dans les départs en côte ou sur les voies partagées aux intersections fréquentes.
Les pneus 10 pouces auto-scellants réduisent considérablement le risque de crevaison, un point souvent négligé mais crucial pour la fiabilité au quotidien. Clubic a déjà évalué plusieurs modèles de la gamme Xiaomi Electric Scooter, et la génération 4 Ultra se distingue par sa maturité technique par rapport aux versions précédentes, notamment sur la gestion de l’énergie et la rigidité du châssis.
Face à la concurrence, où se situe la Xiaomi 4 Ultra ?
À ce niveau de prix, la Xiaomi 4 Ultra se mesure à des modèles comme la Segway Ninebot E2 Plus ou la Navee N65, qui proposent des configurations différentes mais rarement aussi complètes sur le plan de la suspension et de la motorisation combinés. Elle ne rivalise pas avec des trottinettes haut de gamme type Dualtron ou Kaabo en termes de puissance brute ou d’autonomie maximale, mais ce n’est clairement pas sa cible.
Ce qu’elle vaut vraiment pour vous
Avant d’aller plus loin, il est utile de se projeter dans un usage concret : trajets domicile-travail de 5 à 15 km, voies partagées, trottoirs pavés ou pistes cyclables légèrement dégradées. C’est précisément là que la Xiaomi 4 Ultra déploie ses atouts, à condition d’accepter quelques compromis inhérents à son gabarit.
✅ Les points forts
- Double suspension avant et arrière pour un confort de roulement nettement supérieur à la moyenne de sa gamme de prix
- Puissance maximale de 940 W permettant de gérer les côtes urbaines sans effort particulier
- Pneus 10 pouces anti-crevaison, un atout de fiabilité souvent sous-estimé sur la durée
- Expédition depuis la France, livraison rapide et sans frais de douane
- Connectivité via l’application Xiaomi pour le suivi des données et les mises à jour firmware
- Certification IP55 offrant une résistance correcte aux éclaboussures et à la pluie légère
❌ Les points faibles
- Un poids d’environ 21 kg qui peut rendre le transport à la main contraignant dans les transports en commun ou dans les escaliers
- La vitesse plafonnée à 25 km/h conformément à la réglementation française, ce qui peut frustrer les utilisateurs voulant plus de dynamisme
- L’autonomie annoncée (jusqu’à 70 km) est à relativiser selon le profil de conduite, le poids du rider et le dénivelé
- Un tarif supérieur à 480 € qui en fait un investissement à peser soigneusement pour un usage occasionnel
✅ Verdict de la rédaction :
La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra à 482,39 € représente une opportunité sérieuse pour les utilisateurs urbains qui cherchent une trottinette polyvalente, confortable et fiable, sans grimper dans des gammes à 600 ou 700 €. L’offre s’adresse en priorité aux navetteurs réguliers parcourant entre 5 et 20 km par jour sur des routes mixtes, qui veulent éviter les désagréments des modèles d’entrée de gamme (crevaisons, suspensions insuffisantes, moteurs poussifs en côte).
En revanche, si votre usage est ponctuel ou si le poids à porter constitue un critère éliminatoire, d’autres options plus légères et moins coûteuses méritent d’être explorées. L’offre expire le 25 mars à 23 h 59 : si vous hésitez encore, la fenêtre pour décider est courte.
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