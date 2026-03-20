La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra se positionne dans le segment premium des trottinettes électriques grand public, pensée pour les trajets quotidiens exigeant puissance, confort de roulement et fiabilité. Avec une remise de 67,60€, elle descend à 482,39€ sur AliExpress dans le cadre des offres anniversaire de la plateforme, valables jusqu’au 25 mars 2026 à 23h59.

Bonne nouvelle pour les sceptiques : le produit est expédié depuis la France, ce qui garantit des délais de livraison raisonnables sans les aléas douaniers habituellement associés à la plateforme. Si vous êtes à la recherche d’une trottinette robuste pour vos déplacements urbains, cette offre sur AliExpress mérite votre attention.