Deux VPN premium, deux offres très agressives, deux philosophies différentes. CyberGhost mise sur un prix plancher avec un réseau massif de près de 12 000 serveurs, tandis qu'ExpressVPN joue la carte des fonctionnalités avancées avec son protocole Lightway et un gestionnaire de mots de passe intégré. Pour seulement 0,60 €/mois d'écart, le choix mérite vraiment d'être pesé.
Avec l'explosion des usages numériques, un VPN est devenu une couche de sécurité aussi banale qu'un antivirus : protection sur les Wi-Fi publics, navigation sans traçage, chiffrement des données sensibles, accès à des contenus géolocalisés. Encore faut-il choisir le bon.
En 2026, deux références se distinguent par leur rapport fonctionnalités/prix particulièrement affûté : CyberGhost VPN à 2,19 €/mois sur 26 mois et ExpressVPN Avancé à 2,79 €/mois sur 28 mois. Sur le papier, les deux sont des VPN premium à prix cassé. Dans la pratique, leur positionnement est très différent, et l'écart de 0,60 €/mois reflète des choix structurels sur le type d'utilisateur visé.
Pourquoi choisir CyberGhost VPN à 2,19 €/mois ?
CyberGhost est le VPN qui mise tout sur l'accessibilité et la simplicité. À 2,19 €/mois sur 26 mois (soit 56,94 € au total), il s'agit d'une remise de 82% sur le tarif public, avec 2 mois offerts en plus sur l'abonnement de 2 ans.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Ce qui le distingue concrètement :
- Près de 12 000 serveurs dans 100 pays, le réseau le plus large du marché pour un VPN grand public, avec des serveurs optimisés par usage (streaming, P2P, confidentialité maximale).
- 7 appareils protégés simultanément avec un seul abonnement, suffisant pour couvrir un foyer entier (PC, smartphone, tablette, TV connectée).
- Kill Switch automatique, protection anti-fuites DNS et IP, chiffrement AES-256 bits et protocoles WireGuard/IKEv2/OpenVPN.
- Politique no-logs auditée indépendamment chaque trimestre par Deloitte, ce qui apporte un niveau de transparence rare sur le marché.
- Garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, la plus longue du secteur.
En termes de vitesse, CyberGhost atteint jusqu'à 430 Mb/s en France via WireGuard, suffisant pour le streaming 4K, le gaming ou les vidéoconférences. Les baisses de débit sont plus sensibles sur les serveurs très éloignés (Asie-Pacifique), un point commun à la plupart des VPN.
CyberGhost est fait pour : les utilisateurs qui veulent un VPN qui s'installe, se configure en deux clics et s'oublie, avec un tarif difficile à battre pour un service réellement premium.
Pourquoi choisir ExpressVPN Avancé à 2,79 €/mois ?
ExpressVPN joue dans une autre catégorie en termes de fonctionnalités. La formule Avancée à 2,79 €/mois sur 28 mois (soit 78,20 € au total, avec 4 mois offerts) ajoute des outils qui vont bien au-delà du simple tunnel chiffré.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
Ce qui le distingue concrètement :
- Protocole Lightway, développé en interne par ExpressVPN : plus rapide qu'OpenVPN standard, avec une latence réduite de 30 à 40% en heure de pointe sur les connexions longue distance, notamment vers les États-Unis.
- 5 400 serveurs dans 105 pays, réseau plus ciblé que CyberGhost mais avec une couverture géographique légèrement plus large.
- 12 appareils simultanés contre 7 pour CyberGhost.
- Bloqueur de publicités, de traqueurs et de sites malveillants intégré directement dans le client.
- Gestionnaire de mots de passe ExpressKeys inclus, ce qui remplace un abonnement séparé à un outil tiers.
- 3 jours de données eSIM illimitées via holiday.com dans plus de 150 pays, utile pour les voyageurs qui partent à l'étranger régulièrement.
- Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
Sur la vitesse pure, ExpressVPN distance CyberGhost en protocole OpenVPN (165 Mb/s vs 43 Mb/s en téléchargement dans les tests comparatifs), ce qui fait une différence réelle pour les usages très exigeants.
ExpressVPN Avancé est fait pour : les utilisateurs qui veulent un VPN performant doublé d'une suite d'outils de sécurité (bloqueur, gestionnaire de mots de passe, eSIM) et qui acceptent de payer 0,60 €/mois de plus pour ce niveau de service.
CyberGhost vs ExpressVPN : le comparatif côte à côte
|Critère
|CyberGhost 2,19 €/mois
|ExpressVPN Avancé 2,79 €/mois
|Prix total
|56,94 € / 26 mois
|78,20 € / 28 mois
|Serveurs
|~12 000 dans 100 pays
|5 400 dans105 pays
|Appareils simultanés
|7
|12
|Protocole phare
|WireGuard / IKEv2
|Lightway (propriétaire)
|Vitesse (OpenVPN)
|~43 Mb/s
|~165 Mb/s
|Bloqueur pub/trackers
|Non (basique)
|Oui
|Gestionnaire de mots de passe
|Non
|Oui (ExpressKeys)
|eSIM voyage
|Non
|Oui (3 jours inclus)
|Garantie remboursement
|45 jours
|30 jours
|Audit no-logs indépendant
|Trimestriel (Deloitte)
|Annuel
Quel VPN choisir selon son usage ?
Il est préférable de choisir CyberGhost si :
- La priorité est d'avoir un VPN simple, fiable et économique pour sécuriser la connexion au quotidien.
- On gère plusieurs appareils dans un foyer (7 simultanés) sans budget conséquent.
- On utilise le P2P, le torrenting ou le streaming depuis des serveurs dédiés optimisés.
- On veut la garantie remboursement la plus longue du marché (45 jours) pour tester sans risque.
Choisir ExpressVPN Avancé si :
- La vitesse est un critère déterminant, notamment pour les connexions vers des serveurs internationaux éloignés.
- On veut un écosystème de sécurité complet au-delà du VPN : bloqueur de pubs, gestionnaire de mots de passe, eSIM voyage.
- On connecte de nombreux appareils (12 simultanés) ou on partage l'abonnement en famille.
- On voyage fréquemment et l'eSIM holiday.com (3 jours de data illimitée dans 150 pays) représente une vraie valeur ajoutée.
Verdict : deux bons VPN, deux philosophies
Pour moins de 3 €/mois, les deux offres placent la barre très haut sur le segment des VPN premium. CyberGhost est le VPN du rapport prix/réseau imbattable : plus de 12 000 serveurs, 7 appareils, transparence trimestrielle et le tarif le plus bas de sa catégorie. ExpressVPN Avancé est le VPN de la performance et de l'écosystème complet : protocole Lightway rapide, bloqueur intégré, gestionnaire de mots de passe et eSIM, pour 0,60 €/mois de plus.
En résumé : si la sécurité basique au meilleur prix possible est l'objectif, CyberGhost gagne sans hésitation. Si l'objectif est un outil de sécurité numérique complet, performant et polyvalent, l'écart de tarif avec ExpressVPN Avancé est clairement justifié.
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