Avec l'explosion des usages numériques, un VPN est devenu une couche de sécurité aussi banale qu'un antivirus : protection sur les Wi-Fi publics, navigation sans traçage, chiffrement des données sensibles, accès à des contenus géolocalisés. Encore faut-il choisir le bon.

En 2026, deux références se distinguent par leur rapport fonctionnalités/prix particulièrement affûté : CyberGhost VPN à 2,19 €/mois sur 26 mois et ExpressVPN Avancé à 2,79 €/mois sur 28 mois. Sur le papier, les deux sont des VPN premium à prix cassé. Dans la pratique, leur positionnement est très différent, et l'écart de 0,60 €/mois reflète des choix structurels sur le type d'utilisateur visé.