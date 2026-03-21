Ce week-end marque le coup d’envoi officiel du printemps… Et avec lui, l’envie de se (ré)équiper, de ranger, d’upgrader ou tout simplement de se faire plaisir. Amazon accompagne parfaitement ce moment avec une fournée de promotions qui couvrent un large éventail de besoins : de l’écran PC bureautique à la télévision OLED haut de gamme, en passant par des robots qui aspirent, tondent ou surveillent votre domicile pendant que vous profitez du soleil.

La sélection de ce week-end est particulièrement variée, avec des remises qui atteignent parfois plus de 50 %. Que vous soyez gamer, cinéphile, parent à la recherche du pack Nintendo Switch 2, ou simplement à l’affût d’un bon plan photo ou son, vous devriez trouver votre bonheur parmi ces 25 offres. Les stocks tournent vite en début de saison, mieux vaut ne pas attendre lundi pour passer commande.