Depuis leur lancement en septembre 2025, les AirPods Pro 3 d’Apple s’affichent à 249 € dans la quasi-totalité des enseignes françaises, et les promotions sont rares. Une nouvelle plateforme d’e-commerce, propose pourtant l’écouteur phare d’Apple à seulement 199 €, soit 50 € de remise immédiate, dans le cadre de son offre de bienvenue.

Cette réduction est accessible exclusivement via l’application mobile, en créant un nouveau compte : autant dire qu’en France, tout le monde est éligible, puisque la plateforme vient tout juste d’ouvrir ses portes. Ce bon plan s’adresse en priorité aux utilisateurs Apple déjà équipés d’un iPhone ou d’une Apple Watch, qui souhaitent compléter leur écosystème sans débourser le prix fort.