Le retour de RAT+ intervient dans un contexte bien particulier : celui d’une inflation des abonnements de streaming. Aujourd’hui, cumuler Netflix, une plateforme HBO (Max), Apple TV+ et un bouquet cinéma peut rapidement dépasser les 90 € mensuels.

CANAL+ mise donc sur une approche inverse : simplifier et regrouper au sein de son application myCanal récompensée d'un 9/10 lors de son test indépendant. L’utilisateur accède à l’ensemble des contenus via une seule interface, avec une seule facture, ce qui évite de multiplier les abonnements et les applications.Cette logique explique en grande partie pourquoi l’offre continue d’attirer l’attention à chaque retour.