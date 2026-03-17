L’offre RAT+ de CANAL+ est de retour en ce mois de mars. Une relance qui ne passe pas inaperçue dans un contexte où les abonnements streaming se multiplient… et où la facture grimpe vite.
Avec 19,99 € par mois sans engagement, cette formule réservée aux moins de 26 ans regroupe plusieurs plateformes majeures dans un seul abonnement. Un positionnement qui vise clairement les jeunes utilisateurs habitués à jongler entre Netflix, Max ou Apple TV+.
Le retour de l' offre ultime de streaming tout-en-un
CANAL+ ne lance pas une nouvelle formule, mais relance une offre qui avait déjà rencontré un certain succès. RAT+ repose sur une idée simple : regrouper plusieurs abonnements premium dans une seule facture, à un tarif inférieur à leur cumul. Dans sa version RAT+ Ciné Séries, l’offre inclut notamment :CANAL+ et ses chaînes, Netflix (formule Standard), Max (HBO), Apple TV+, Paramount+, et Ciné+ et OCS. Une combinaison qui représente, si les services sont pris séparément, plus de 90 € par mois, contre 19,99 € via cette formule d'abonnement.
|Service
|Prix mensuel
|Netflix Standard
|14.99 €
|Apple TV+
|9.99 €
|Max Standard
|9.99 €
|Ciné+ OCS
|12.99 €
|Paramount+
|7,99 €
|Canal+ (tarif standard sans engagement)
|34.99 €
|Total services
|90,94 €
Une réponse directe à la hausse des prix du streaming
Le retour de RAT+ intervient dans un contexte bien particulier : celui d’une inflation des abonnements de streaming. Aujourd’hui, cumuler Netflix, une plateforme HBO (Max), Apple TV+ et un bouquet cinéma peut rapidement dépasser les 90 € mensuels.
CANAL+ mise donc sur une approche inverse : simplifier et regrouper au sein de son application myCanal récompensée d'un 9/10 lors de son test indépendant. L’utilisateur accède à l’ensemble des contenus via une seule interface, avec une seule facture, ce qui évite de multiplier les abonnements et les applications.Cette logique explique en grande partie pourquoi l’offre continue d’attirer l’attention à chaque retour.
myCanal
- Large catalogue varié
- Films en première diffusion
- Offres groupées partenaires
- Personnalisation limitée
- Pas d'essai gratuit
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Une offre de stremaing pensée pour les jeunes utilisateurs
RAT+ reste une formule réservée aux 18-25 ans, avec un prix bloqué tant que l’utilisateur remplit cette condition. Elle est également sans engagement, ce qui permet de tester le service sans contrainte ou de résilier à tout moment.
Ce positionnement cible clairement :
- les étudiants,
- les jeunes actifs,
- ou les utilisateurs déjà abonnés à plusieurs plateformes.
Pour ce public, le gain financier est immédiat, surtout s’il utilise déjà au moins deux services inclus dans l’offre.
Ce qu’il faut garder en tête avant de s'abonner
Même si le retour de RAT+ est une bonne nouvelle pour les amateurs de streaming, quelques points restent à considérer :
- l’offre est limitée dans le temps, sans garantie de prolongation au même tarif,
- elle est réservée aux moins de 26 ans,
- certaines plateformes majeures comme Prime Video ou Disney+ ne sont pas incluses
- et les versions incluses (comme Netflix) correspondent aux formules standards, pas premium.
Le retour de RAT+ confirme la stratégie de CANAL+ : proposer une alternative au morcellement du streaming. Avec 5 plateformes majeures réunies à 19,99 €/mois, l’offre reste l’une des plus compétitives du moment pour les moins de 26 ans. Dans un marché où les abonnements s’accumulent, ce type de formule tout-en-un continue de séduire — à condition de pouvoir en profiter avant qu’elle ne disparaisse à nouveau.
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