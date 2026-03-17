Les ventes flash de printemps Amazon se sont officiellement terminées hier soir à minuit, mais ces 7 offres sont toujours là ce mardi 17 mars. Batterie externe, aspirateur robot, smartphone Pixel : voici les deals à saisir avant qu’ils disparaissent.
Les ventes flash de printemps d’Amazon ont fermé leurs portes dans la nuit du lundi au mardi. Pour autant, ce mardi matin réserve encore quelques bonnes surprises : une poignée de promos n’ont pas encore été retirées du catalogue, et certaines affichent des remises franchement solides, jusqu’à -44%.
Cette sélection couvre des univers variés : informatique, maison connectée, mobilité, stockage et son. Que vous cherchiez à équiper votre bureau, sécuriser votre domicile ou upgrader votre setup, il y a matière à faire de bonnes affaires ce matin.
Attention toutefois : ces offres post-événement sont souvent les premières à être retirées sans préavis. Les stocks peuvent être limités et les prix peuvent remonter à tout moment. Mieux vaut ne pas trop réfléchir si un produit vous intéresse.
Top 7 bons plans Amazon ce mardi
- UGREEN Nexode 45W Batterie Externe 20000mAh à 25,99€ au lieu de 39,99€
- Logitech MX Keys S Clavier sans Fil AZERTY à 79,99€ au lieu de 119,99€
- Google Pixel 9a 128 Go Noir Volcanique à 384,99€ au lieu de 549€
- Samsung SSD 990 Pro NVMe M.2 2 To à 285,88€ au lieu de 388,99€
- Blink Mini Caméra Intérieure 1080p à 14,99€ au lieu de 25,99€
- Google TV Streamer 4K 32 Go à 94€ au lieu de 119€
- Roborock QV 35A Aspirateur Robot Laveur à 329,99 € au lieu de 589,99€
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN et services
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 150 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète
Quels produits choisir dans cette sélection ?
La diversité de cette sélection permet de répondre à plusieurs besoins très concrets. Le Roborock QV 35A s’adresse à ceux qui veulent automatiser l’entretien de leur sol sans compromis, avec ses 8 000 Pa d’aspiration et sa serpillière rotative, il fait partie des références du segment.
Le Google Pixel 9a, lui, conviendra à quiconque cherche un smartphone Android solide, avec une bonne autonomie et des fonctionnalités IA, à un prix raisonnable pour un appareil de cette génération.
UGREEN Nexode 45W : idéale pour les nomades qui veulent charger un PC portable ou plusieurs appareils en déplacement.
- Grande capacité de 20000mAh
- Charge rapide PD3.0
- Câble USB C intégré
- Compatibilité large avec iPhone et Galaxy
- Indicateur LED pratique
- Taille encombrante pour une poche
- Sans option de charge sans fil
Logitech MX Keys S : un clavier de référence pour le travail quotidien, confort maximal avec rétroéclairage et touches programmables.
- Technologie de connectivité mixte : RF sans fil + Bluetooth
- Disposition AZERTY, optimisée pour un usage en France
- Rétroéclairage LED pour une utilisation dans des conditions de faible luminosité
- Facteur de forme complet avec touches silencieuses
- Conception en graphite élégante et moderne
- Absence de pavé tactile intégré
- Paramétrage initial requis pour certaines fonctions
Google Pixel 9a : le bon plan smartphone du moment, polyvalent et bien supporté logiciellement.
- Écran pOLED 6,3 pouces HDR avec 2 700 nits
- Processeur Google Tensor G4 performant
- Double caméra arrière, 48 Mpx et 13 Mpx
- Autonomie de plus de 30 heures avec 5 100 mAh
- Connectivité 5G et double SIM
- Pas de charge ultra-rapide
- Absence de téléobjectif dédié
Samsung SSD 990 Pro 2 To : parfait pour booster un PC fixe ou portable avec des vitesses PCIe 4.0 sérieuses.
- Vitesse de lecture jusqu'à 7 450 Mo/s
- Performances aléatoires améliorées de 55%
- Compatibilité PCIe 4.0 maximale
- Gestion intelligente de la chaleur
- Consommation énergétique optimisée
- Exigence de matériel compatible pour performance optimale
- Peut nécessiter une mise à jour firmware pour meilleures performances
Blink Mini : une entrée en matière très abordable pour surveiller un appartement ou une pièce spécifique.
Google TV Streamer 4K : pour transformer n’importe quelle TV en hub multimédia Google, simple et efficace.
- Résolution 4K Ultra HD
- Connectivité Wi-Fi rapide
- 32 GB de stockage
- Interface Google TV intuitive
- Compatibilité avec de nombreuses applications
- Nécessite une connexion Internet performante
- Absence de port Ethernet
Pourquoi ces promos Amazon sont intéressantes ?
Ce qui rend cette sélection particulièrement pertinente ce mardi, c’est son contexte. Les ventes flash de printemps sont terminées, ce qui signifie que les prix devraient logiquement remonter… mais ce n’est pas encore le cas pour ces sept références. Les remises vont de -18% sur le Google TV Streamer à -44% sur le Roborock, ce qui dépasse largement les baisses habituelles observées hors événement promotionnel.
Ces produits figuraient parmi les plus recherchés pendant l’événement. Leur maintien en promo ce matin peut s’expliquer par des stocks encore disponibles ou un délai de mise à jour des prix, dans tous les cas, c’est une fenêtre courte. La livraison Prime reste rapide, souvent en 24 heures, ce qui est un argument supplémentaire si vous avez un besoin immédiat.
Vos questions fréquentes avant d’acheter
Ces promos sont-elles fiables ou s’agit-il de faux rabais ?
Les prix de référence indiqués correspondent aux prix conseillés fabricants ou aux prix pratiqués récemment sur Amazon. Pour le Roborock notamment, le prix le plus bas observé sur 30 jours était de 589,99 €, ce qui confirme la réalité de la remise à 329,99 €.
Combien de temps ces offres vont-elles rester disponibles ?
Impossible de le garantir : les promos post-ventes flash peuvent disparaître à tout moment, parfois en quelques heures. Si un produit vous intéresse, mieux vaut ne pas attendre le soir.
Peut-on retourner un produit acheté en promotion si on change d’avis ?
Oui. Amazon applique sa politique de retour standard (30 jours pour la plupart des produits), quelle que soit la nature de l’offre : promotion, vente flash ou prix courant.