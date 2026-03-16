À 31,00 € au lieu de 41,99 €, soit 10,99 € d’économie, ce moniteur portable 14 pouces tire son épingle du jeu grâce à une fiche technique surprenante pour son prix, à saisir avant le 25 mars 2026 à 23h59 (CET) dans le cadre de la promo anniversaire AliExpress
Les écrans portables ont le vent en poupe depuis l’essor du télétravail et du gaming nomade, et ce modèle de 14" au format 16:10 cherche à séduire sans se ruiner. Avec une fiche technique qui affiche 400 cd/m², une dalle 1920 x 1200 pixels et une compatibilité multi-appareils, il mise sur la polyvalence plutôt que la performance brute. Il s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux joueurs souhaitant connecter une PS5 ou une Nintendo Switch en déplacement. Pour consulter les détails de l’offre, vous pouvez retrouver ce moniteur portable tactile à 31,00 € directement sur AliExpress.
31 € pour un écran 14” tactile : ce que l’offre implique concrètement
La promo anniversaire AliExpress, active jusqu’au 25 mars à 23 h 59 (CET), représente une réduction de 10,99 € sur un produit déjà positionné en entrée de gamme. À ce tarif, l’achat relève davantage de l’expérimentation raisonnée que du coup de cœur impulsif.
Le volume de ventes (plus de 10 000 unités écoulées) et la note de 4,5/5 sur 864 avis constituent les indicateurs terrain les plus fiables disponibles en l’absence de test laboratoire indépendant. C’est souvent ce type de retour utilisateur massif qui permet, sur AliExpress, de jauger la cohérence entre la promesse affichée et la réalité du produit.
Un 16:10 tactile polyvalent, conçu pour la mobilité
Ce moniteur portable repose sur une dalle TFT de 14 pouces affichant 1 920 x 1 200 pixels en format 16:10, ce qui lui confère un peu plus de hauteur d’image qu’un équivalent 16:9, un avantage sensible en bureautique, navigation web ou gestion de plusieurs fenêtres simultanées. La luminosité annoncée à 400 cd/m², supérieure aux 250 à 300 cd/m² de nombreux concurrents directs, le positionne plus favorablement face à la lumière ambiante.
La couverture 100% sRGB et l’angle de vision de 178° complètent une fiche technique cohérente pour un usage standard. La rédaction de Clubic a analysé un produit au profil très similaire (l’ANMITE 14” au format identique) et les constats restent les mêmes : un outil honnête, à condition de ne pas lui demander plus que ce qu’il peut donner.
✅ Les points forts
- Format 16:10 en 1 920 x 1 200 pixels, plus confortable que le 16:9 pour la productivité et la navigation
- Luminosité annoncée à 400 cd/m², au-dessus de la moyenne de la catégorie à ce prix
- Couverture 100% sRGB et angle de vision de 178° pour une restitution colorimétrique cohérente
- Connectique double (Mini HDMI + USB-C) pour une compatibilité PC, consoles et laptops
- Version tactile disponible, fonctionnalité rare à ce niveau de prix
- Plus de 10 000 unités vendues avec une note de 4,5/5 rassurante
❌ Les limites
- Dalle TFT et non IPS : la qualité des contrastes et le rendu en conditions réelles restent à confirmer
- Taux de rafraîchissement limité à 60 Hz : rédhibitoire pour le gaming compétitif
- Aucune batterie intégrée : dépendance totale à une alimentation externe via USB-C
- Marque peu documentée hors AliExpress, absence de tests techniques indépendants
- La fonction tactile peut nécessiter une connexion USB dédiée selon l’appareil source
- Délais de livraison AliExpress à anticiper : peu adapté à un besoin urgent
Verdict de la rédaction
À 31,00 €, ce moniteur portable tactile 14 pouces représente une entrée en matière honnête pour qui cherche un second affichage nomade sans prétention technique particulière. Il conviendra en priorité aux étudiants, aux télétravailleurs ponctuels en déplacement et aux joueurs souhaitant étendre l’affichage d’une Switch ou d’une PS5 sans encombrement.
En revanche, si votre usage implique du gaming réactif ou de la retouche photo, le plafond de 60 Hz et la technologie TFT vous orienteront naturellement vers des modèles plus ambitieux. La fenêtre de la promo anniversaire AliExpress se ferme le 25 mars à minuit : suffisamment de temps pour décider lucidement, pas assez pour tergiverser indéfiniment.
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