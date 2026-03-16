La promo anniversaire AliExpress, active jusqu’au 25 mars à 23 h 59 (CET), représente une réduction de 10,99 € sur un produit déjà positionné en entrée de gamme. À ce tarif, l’achat relève davantage de l’expérimentation raisonnée que du coup de cœur impulsif.

Le volume de ventes (plus de 10 000 unités écoulées) et la note de 4,5/5 sur 864 avis constituent les indicateurs terrain les plus fiables disponibles en l’absence de test laboratoire indépendant. C’est souvent ce type de retour utilisateur massif qui permet, sur AliExpress, de jauger la cohérence entre la promesse affichée et la réalité du produit.