Les aspirateurs laveurs font gagner un temps précieux en combinant aspiration et lavage en un seul passage, ce qui en fait des candidats naturels pour le grand ménage de printemps.

Le Tineco Floor One S7 Stretch Ultra à 299 € au lieu de 549 € (–46%) est clairement l’un des meilleurs rapports prix/technologie du moment. Il propose une aspiration jusqu’à 21 kPa, une autonomie pouvant monter jusqu’à 75 minutes selon les modes, un double nettoyage des bords et surtout une conception permettant de se coucher à 180° pour passer sous les meubles. L’écran LED, le capteur intelligent iLoop qui adapte la puissance en temps réel et le système d’auto‑nettoyage FlashDry en font un appareil particulièrement complet pour les grandes surfaces carrelées ou avec parquet.

En face, le Dreame H12 Pro FlexReach à 199 € au lieu de 399 € (–50%) joue la carte de l’agilité et de la puissance brute. Avec une puissance d’aspiration de 18 000 Pa, un moteur de 400 W, une autonomie pouvant atteindre 50 minutes et surtout la possibilité de se mettre à plat à 180°, il passe littéralement sous les lits et les buffets. Il se distingue aussi par son lavage thermique à 90 °C, sa brosse anti‑nœuds et ses quatre modes (Intelligent, Turbo, Silencieux, Aspiration), ce qui en fait un modèle redoutable pour les sols très sollicités, notamment avec des animaux.