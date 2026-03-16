La Promo Anniversaire d’AliExpress est lancée : dix offres high-tech sélectionnées avec codes promo à l’appui, pour des remises allant de -20% à -45%. Une occasion de cumuler prix barré et réduction supplémentaire sur des produits couvrant gaming, photo, maison connectée et bureautique.
La Promo Anniversaire d’AliExpress revient pour ses 16 ans, et cette édition 2026 s’étend du 16 mars au 25 mars 2026 à 23h59 (heure de Paris). Neuf codes promo dégressifs s’appliquent sur les articles participants : plus le panier est élevé, plus la remise en valeur absolue grimpe. Concrètement, le code FRAS60 retire 60 € dès 429 € d’achat, tandis que FRAS30 offre 30 € à partir de 209 €.
Dans un contexte où les budgets tech restent sous pression, cette mécanique peut représenter un vrai levier d’économie, à condition de cibler les bonnes références. La sélection ci-dessous couvre des univers variés : CPU gaming haut de gamme, console de salon, smartphone milieu-haut de gamme, caméra stabilisée, écran bureautique et même vidéoprojecteur d’entrée de gamme. De quoi trouver chaussure à son pied, quel que soit le budget disponible.
Top 10 AliExpress Anniversaire : les meilleures remises tech du moment
- AMD Ryzen 7 7800X3D à 206 € au lieu de 313,32 € (code FRAS30)
- Sony PS5 Slim 825 Go à 382 € au lieu de 475 € (code FRAS60)
- Xiaomi 15T 12+256 Go à 323,20 € au lieu de 403,20 € (code FRAS60)
- DJI Osmo Pocket 3 à 266,55 € au lieu de 344,55 € (code FRAS45)
- Aspirateur Robot Jonr P20 Pro à 188,69 € au lieu de 336,42 € (code FRAS30)
- Écran PC KTC H24F8 23,8” FHD 180 Hz à 72,34 € au lieu de 104,83 € (code FRAS11)
- Motorola Moto G100 Pro 8+256 Go à 156,72 € au lieu de 179,72 €
- Xiaomi TV A 32 (2025) à 85,42 € au lieu de 155,06 €
- Moniteur portable 14” (tactile/non tactile) à 31 € au lieu de 41,99 € (code FRAS03)
- Vidéoprojecteur Magcubic HY300 Pro+ 720P à 24,13 € au lieu de 37,29 € (code FRAS03)
Quels modèles choisir selon vos besoins ?
Naviguer dans cette sélection demande de clarifier son usage principal avant de regarder les prix. Les produits couvrent une fourchette de 24 € à 382 €, ce qui implique une lecture très différente selon que vous cherchez un upgrade PC gaming sérieux, un écran pour un second bureau ou un premier vidéoprojecteur d’appoint. Il est aussi utile de vérifier l’éligibilité du code promo sur la fiche produit avant de valider, certaines références pouvant être exclues selon le vendeur.
AMD Ryzen 7 7800X3D : destiné aux joueurs PC sur socket AM5 qui veulent maximiser les performances en jeu grâce à la technologie 3D V-Cache, reconnue comme l’une des plus efficaces du segment gaming.
Sony PS5 Slim : le choix logique pour un premier achat console ou un remplacement de PS4, avec un format compact plus facile à intégrer dans un meuble TV et un catalogue de jeux bien fourni.
Xiaomi 15T : un smartphone milieu-haut de gamme solide, doté du Dimensity 8400 Ultra, d’un écran AMOLED 6,83” et d’optiques Leica, pour les utilisateurs qui veulent de vraies performances photo sans tarif flagship.
Aspirateur Jonr P20 Pro : pertinent pour automatiser l’entretien quotidien des sols, mais la marque restant confidentielle, une vérification des avis utilisateurs s’impose avant l’achat.
Xiaomi TV A 32 (2025) : bien adapté pour une chambre secondaire ou un espace de travail, avec Google TV intégré et un tarif difficile à concurrencer sous la barre des 90 €.
Pourquoi cette sélection mérite votre attention ?
Les remises affichées sont réelles, mais méritent d’être contextualisées. Sur le Ryzen 7 7800X3D à 206 €, la remise atteint -34% par rapport au prix affiché, un niveau cohérent avec les tendances de marché observées en fin d’année 2025, où le processeur tournait autour de 325 € en version Tray. La PS5 Slim à 382 € se situe dans les eaux des prix pratiqués chez les revendeurs agréés en période de promotion, sans être un écart spectaculaire.
L’aspirateur Jonr P20 Pro affiche la remise la plus agressive de la liste (-44%), mais le fabricant reste méconnu en Europe : le prix seul ne justifie pas l’achat sans vérification des retours clients. Pour le KTC H24F8 et la DJI Osmo Pocket 3, les tarifs proposés se positionnent clairement sous les moyennes relevées chez les e-commerçants français, ce qui renforce l’intérêt de ces deux références. La durée limitée de la promotion (neuf jours seulement) peut créer une tension sur les stocks des produits les plus demandés comme la PS5 ou le Xiaomi 15T.
Questions fréquentes avant d’acheter (FAQ)
Les codes promo s’appliquent-ils sur tous les articles ?
Non. Les codes FRAS sont réservés aux articles participants à la Promo Anniversaire. L’éligibilité est précisée directement sur la fiche produit, vérifiez avant d’ajouter au panier.
Peut-on cumuler plusieurs codes ?
En règle générale, un seul code promo est applicable par commande sur AliExpress. Choisissez celui dont le seuil correspond le mieux au montant total de votre panier.
La promotion est-elle encore active ?
Oui, la Promo Anniversaire AliExpress court jusqu’au 25 mars 2026 à 23h59 (heure de Paris). Il reste encore une semaine pour en profiter, les premiers jours sont souvent ceux où les stocks sont les plus complets.
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