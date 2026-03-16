La Promo Anniversaire d’AliExpress revient pour ses 16 ans, et cette édition 2026 s’étend du 16 mars au 25 mars 2026 à 23h59 (heure de Paris). Neuf codes promo dégressifs s’appliquent sur les articles participants : plus le panier est élevé, plus la remise en valeur absolue grimpe. Concrètement, le code FRAS60 retire 60 € dès 429 € d’achat, tandis que FRAS30 offre 30 € à partir de 209 €.

Dans un contexte où les budgets tech restent sous pression, cette mécanique peut représenter un vrai levier d’économie, à condition de cibler les bonnes références. La sélection ci-dessous couvre des univers variés : CPU gaming haut de gamme, console de salon, smartphone milieu-haut de gamme, caméra stabilisée, écran bureautique et même vidéoprojecteur d’entrée de gamme. De quoi trouver chaussure à son pied, quel que soit le budget disponible.