Google a officiellement enterré le Chromecast pour le remplacer par le Google TV Streamer 4K, une box bien plus complète qui combine lecteur multimédia 4K HDR et hub maison connectée. Bonne nouvelle, elle profite d’une belle remise pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon, jusqu’au 16 mars seulement.
On a longtemps recommandé le Chromecast "par défaut" pour rendre une TV un peu trop vieille un minimum intelligente. Cette époque est révolue. Google a remplacé sa clé HDMI par un vrai boîtier, le Google TV Streamer 4K, qui ne se contente plus d’afficher Netflix et YouTube, mais sert aussi de centre de contrôle pour toute la maison connectée : Matter, Thread, Google Home, tout y passe.
Avec 32 Go de stockage interne (quatre fois plus que l’ancien Chromecast), la prise en charge de la 4K HDR à 60 i/s, Dolby Vision et Dolby Atmos, un port Ethernet pour une connexion filaire stable et une télécommande vocale complète, cette petite box devient vraiment intéressante quand son prix baisse pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon.
Pourquoi choisir le Google TV Streamer 4K 32 Go ?
- Le remplaçant officiel du Chromecast
- Une vraie box 4K HDR
- Hub maison connectée intégré
Ce que le Google TV Streamer 4K fait mieux qu’un Chromecast
Le Chromecast avec Google TV 4K était déjà une bonne base, mais il avait deux limites majeures : seulement 8 Go de stockage interne, très vite saturés, et des performances qui commençaient à montrer des signes de fatigue avec les mises à jour successives. Le Google TV Streamer 4K corrige ces deux points en passant à 32 Go de stockage interne, ce qui laisse largement de la place pour installer des applications, des jeux légers et garder les mises à jour Android TV sans jongler avec la mémoire.
La nouvelle plateforme matérielle est aussi plus fluide : la navigation dans Google TV est plus rapide, les changements d’appli se font sans micro-freezes et la prise en charge du HDR10+/Dolby Vision + Dolby Atmos est exploitable sur les services compatibles (Netflix, Disney+, Prime Video…). Pour un utilisateur qui vient d’une TV connectée lente ou d’un vieux Chromecast, la différence est immédiate.
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Ventes Flash de Printemps Amazon : pourquoi c’est le bon moment
Les Ventes Flash de Printemps Amazon se déroulent du 10 au 16 mars, avec des offres qui tournent et des stocks qui peuvent disparaître bien avant la fin officielle de l’événement. Les boîtiers TV 4K et les Fire TV Stick font partie des produits les plus mis en avant pour cette édition, et le Google TV Streamer 4K se retrouve directement en frontal face aux solutions d’Amazon.
Pour ceux qui voulaient justement passer sur un environnement Google (YouTube, Google Photos, cast depuis Android/Chrome, Google Home) sans se contenter d’une vieille TV connectée, cette promo est clairement la fenêtre la plus logique avant l’été.
Verdict de la rédaction
Le Google TV Streamer 4K 32 Go est exactement ce que le Chromecast aurait toujours dû être : une vraie box 4K HDR avec assez de stockage, une interface moderne, un assistant vocal et un rôle central dans la maison connectée. En promo pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon, jusqu’au 16 mars, il devient une mise à niveau quasi évidente pour n’importe quelle TV 4K un peu datée dans un foyer déjà tourné vers l’écosystème Google.
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