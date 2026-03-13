On a longtemps recommandé le Chromecast "par défaut" pour rendre une TV un peu trop vieille un minimum intelligente. Cette époque est révolue. Google a remplacé sa clé HDMI par un vrai boîtier, le Google TV Streamer 4K, qui ne se contente plus d’afficher Netflix et YouTube, mais sert aussi de centre de contrôle pour toute la maison connectée : Matter, Thread, Google Home, tout y passe.

Avec 32 Go de stockage interne (quatre fois plus que l’ancien Chromecast), la prise en charge de la 4K HDR à 60 i/s, Dolby Vision et Dolby Atmos, un port Ethernet pour une connexion filaire stable et une télécommande vocale complète, cette petite box devient vraiment intéressante quand son prix baisse pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon.