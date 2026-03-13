L’événement anniversaire d’AliExpress ouvre officiellement lundi 16 mars à minuit, avec des codes promo actifs jusqu’au 25 mars. Voici 5 produits à cibler dès maintenant pour être prêt à passer commande sans perdre de temps.
Chaque année en mars, AliExpress marque son anniversaire avec une vague de promotions structurées autour de codes de réduction progressifs, et cette édition ne déroge pas à la règle. La plateforme soufflera ses 16 bougies dès lundi 16 mars à minuit, pour une fenêtre de promotions ouverte jusqu’au 25 mars à 23h59. Dix jours, donc, mais les meilleures affaires ne durent jamais autant.
Le schéma est rodé : les produits stars partent vite, parfois en quelques heures. La bonne stratégie consiste à remplir son panier dès ce week-end, puis à appliquer les codes le moment venu. AliExpress propose cette année un système de remises par palier, cumulables avec un avantage supplémentaire si vous payez via PayPal. Un mécanisme bien pensé qui peut faire descendre les prix de manière significative sur certains produits.
Note de rédaction : Les prix indiqués sont ceux communiqués dans le cadre du warm-up de l’événement AliExpress Anniversaire. Ils s’entendent après application du code promo correspondant, valable à partir du lundi 16 mars 2026 à minuit. Les délais de livraison annoncés sont de 3 à 7 jours.
Top 5 AliExpress anniversaire : les offres tech à préparer ce week-end
- Insta360 X5 à 349,16 € au lieu de 589,99 € (code FRAS45)
- HONOR Pad X8a à 71,30 € au lieu de 149,90 € (code FRAS11)
- OnePlus Watch 2R à 81,03 € au lieu de 149 € (code FRAS11)
- Xiaomi Robot Vacuum X20+ à 229.93€ au lieu de 399,90€ (code FRAS30)
- AMD nouveau processeur Ryzen 7 9700X 5.5GHz à 229.93€ au lieu de 299,13€ (code FRAS30)
Quels modèles choisir selon vos besoins ?
5 profils très différents se cachent derrière cette sélection : voici comment orienter rapidement votre choix avant lundi en analysant 3 des 5 produits.
L’Insta360 X5 est la référence actuelle des caméras 360° grand public. Lancée en avril 2025 à 589,99 €, elle embarque un double capteur 1/1,28 pouce, une vidéo 8K à 30 images par seconde et une stabilisation FlowState parmi les meilleures du marché. Elle cible les créateurs de contenu actifs (randonneurs, cyclistes, voyageurs) qui veulent filmer en immersion sans sacrifier la qualité d’image. À 349,16 €, l’écart avec le prix officiel est significatif et rarement atteint sur ce modèle.
Le HONOR Pad X8a joue une partition différente : c’est une tablette 11 pouces d’entrée de gamme sous Android 14, propulsée par un Snapdragon 680, avec 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, un écran LCD 90 Hz en 1920 x 1200 et une batterie de 8 300 mAh. Elle convient à un usage multimédia ou familial sans exigences de performance élevées. À 71,30 €, c’est l’un des rapports taille/prix les plus accessibles du moment sur ce format.
La OnePlus Watch 2R s’adresse aux utilisateurs Android qui cherchent une montre connectée sérieuse sans dépenser plus de 100 €. Elle tourne sous Wear OS 4, embarque un processeur Snapdragon W5 Gen 1, un GPS double fréquence, un écran AMOLED de 1,43 pouce et annonce jusqu’à 100 heures d’autonomie. C’est une version allégée de la Watch 2 (boîtier aluminium, finitions plus sobres) mais les fonctionnalités essentielles sont là.
Ce que valent vraiment ces prix face au marché français
L’Insta360 X5 s’affiche de 570 à 590 € dans la distribution française au moment de la publication. La remise à 349,16 € représente donc un écart de plus de 240 €, ce qui est inhabituel sur un produit sorti il y a moins d’un an. C’est l’offre la plus convaincante de cette sélection sur le plan financier.
Le HONOR Pad X8a tourne habituellement autour de 130 à 150 € en France. À 71,30 €, on passe sous la barre des 75 €, ce qui reste rare pour une tablette 11 pouces neuve avec garantie constructeur. Le produit ne prétend pas rivaliser avec un iPad ou une Galaxy Tab A9+. Pourtant, pour de la consommation vidéo ou un usage scolaire brut, l’équation tient la route.
La OnePlus Watch 2R affiche déjà des prix agressifs en ligne depuis fin 2024. Le code FRAS11 la fait descendre à 81,03 €, soit un niveau légèrement inférieur à ses prix bas habituels. L’argument principal reste Wear OS 4 avec l’écosystème Google complet, à un tarif que peu de montres connectées sérieuses peuvent égaler.
Questions fréquentes avant d’acheter
Les codes FRAS45, FRAS11 et FRAS30 sont-ils valables sur ces 5 produits dès lundi ?
Oui, selon les informations communiquées dans le cadre du warm-up AliExpress. Vérifiez l’éligibilité au moment du passage en caisse, les conditions pouvant évoluer.
Les délais de livraison sont-ils fiables depuis AliExpress ?
AliExpress annonce généralement 3 à 7 jours ouvrés sur les produits expédiés depuis des entrepôts européens. Pour les expéditions depuis la Chine, comptez plutôt 10 à 15 jours. Le détail est précisé sur chaque fiche produit.
Peut-on cumuler le code promo avec la réduction PayPal ?
Oui, les deux avantages sont officiellement cumulables. La remise PayPal s’active automatiquement au moment du paiement si votre panier atteint le seuil requis (199 € ou 299 € selon le palier).
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