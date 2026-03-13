Chaque année en mars, AliExpress marque son anniversaire avec une vague de promotions structurées autour de codes de réduction progressifs, et cette édition ne déroge pas à la règle. La plateforme soufflera ses 16 bougies dès lundi 16 mars à minuit, pour une fenêtre de promotions ouverte jusqu’au 25 mars à 23h59. Dix jours, donc, mais les meilleures affaires ne durent jamais autant.

Le schéma est rodé : les produits stars partent vite, parfois en quelques heures. La bonne stratégie consiste à remplir son panier dès ce week-end, puis à appliquer les codes le moment venu. AliExpress propose cette année un système de remises par palier, cumulables avec un avantage supplémentaire si vous payez via PayPal. Un mécanisme bien pensé qui peut faire descendre les prix de manière significative sur certains produits.

Note de rédaction : Les prix indiqués sont ceux communiqués dans le cadre du warm-up de l’événement AliExpress Anniversaire. Ils s’entendent après application du code promo correspondant, valable à partir du lundi 16 mars 2026 à minuit. Les délais de livraison annoncés sont de 3 à 7 jours.