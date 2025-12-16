La sécurité du domicile évolue avec l’arrivée de solutions plus intuitives et plus simples à utiliser. Avec la Linus® L2, Yale propose une serrure connectée pensée pour le quotidien, combinant confort d’usage et protection renforcée.
Yale profite du lancement de sa nouvelle serrure (la Linus® L2 Lite) pour réaffirmer sa vision d’une sécurité accessible à tous, centrée sur la simplicité d’utilisation et l’intégration intelligente au cœur de la maison. La campagne « La sécurité en toute simplicité » illustre parfaitement cette approche en montrant comment les utilisateurs cherchent trop souvent à se rassurer par des méthodes artisanales, comme laisser une lumière allumée ou improviser des systèmes de protection. Avec la Linus® L2, l’objectif est clair :proposer une serrure suffisamment intuitive pour que chacun puisse accéder à son domicile sans effort, tout en conservant un niveau élevé de contrôle et de tranquillité d’esprit.
Ce modèle s’intègre fonctionne avec l’ensemble des produits de sécurité de la marque, qu’il s’agisse des caméras, des alarmes, des sonnettes intelligentes ou des dispositifs de gestion d’accès : le tout via une seule application : Yale Home.
Linus® L2, une serrure pensée pour simplifier l’accès au quotidien
La Linus® L2 a été conçue comme une réponse directe aux attentes des utilisateurs qui souhaitent se libérer des contraintes du trousseau de clés. Dès la prise en main, Yale mise sur un design revisité, élaboré par le studio Bould Design. L’aspect métal, les lignes affinées et la compacité de la serrure permettent une intégration discrète dans n’importe quel intérieur. Ce souci du détail ne se limite pas à l’esthétique. La serrure peut être installée en quelques minutes sur la plupart des portes européennes grâce à un système de fixation sans transformation du cylindre existant. Une bonne nouvelle pour les locataires comme pour les propriétaires.
L’expérience utilisateur a été au centre de la conception de ce modèle. La serrure se verrouille automatiquement lorsque la porte se referme grâce à l'application Yale Home. La géolocalisation permet le déverrouillage automatique quasi instantané de la porte sans manipulation du smartphone. Les inquiétudes habituelles liées à la perte de clés laissent place à un accès fluide et parfaitement encadré.
Avec des fonctionnalités avancées comme DoorSense®, qui vous informe si la porte est ouverte ou fermée, la Linus® L2 se distingue de la Linus® L2 Lite en tant que serrure premium.
Les scénarios d’usage sont multiples. Un proche peut recevoir un code temporaire pour accéder au domicile, un enfant peut entrer de manière sécurisée après l’école et un invité peut recevoir une autorisation d’accès limitée dans le temps. L’application Yale Home centralise tout et offre une visibilité en temps réel sur les mouvements de la porte. Une notification signale chaque entrée ou sortie pour un contrôle constant, même à distance.
Il est possible de programmer des plages horaires de verrouillage ou de déverrouillage pour automatiser les routines du quotidien. Cette personnalisation permet d’adapter le comportement de la serrure à son mode de vie, en journée comme en soirée. La molette intérieure reste disponible, ce qui offre une alternative pratique pour manipuler la serrure sans utiliser l’application.
Enfin, la connexion WiFi est désormais intégrée dans la serrure. Il n’est plus nécessaire d’ajouter un module externe pour le contrôle à distance et de la consultation de l’historique. Avec la Linus® L2, l’ensemble des fonctionnalités est accessible dès l’installation, ce qui simplifie l’usage dès les premières minutes.
Une serrure connectée qui s’intègre pleinement à l’écosystème Yale Home
La Linus® L2 ne se contente pas de sécuriser l’entrée du domicile. Elle devient un élément central de l’écosystème. Depuis l’application Yale Home, l’utilisateur peut piloter sa serrure mais aussi gérer l’alarme, les caméras, la sonnette vidéo et les dispositifs annexes comme l’ouverture du portail ou du garage. Chaque composant fonctionne en synergie, offrant un environnement cohérent et un contrôle total depuis le smartphone.
L’interopérabilité est un autre point fort. Yale a fait le choix de rendre la Linus® L2 compatible avec les principaux assistants vocaux. Elle est compatible Matter via le Wi-Fi, et fonctionne donc avec Alexa, Google, Apple et Samsung SmartThings. Cette compatibilité élargie permet aux utilisateurs d’intégrer la serrure dans des routines domotiques existantes ou de créer leurs propres scénarios. Par exemple, lorsqu'une personne arrive chez elle et déverrouille la porte avec la Linus® 2, l'alarme se désactive automatiquement. Une fonctionnalité très pratique, notamment chez les enfants ou les personnes n'ayant pas le code de l'alarme.
L’usage d’accessoires additionnels enrichit encore l’expérience. Le Yale Dot® permet d’ouvrir la porte en approchant simplement un smartphone sans ouvrir l’application. Grâce à la technologie NFC, il suffit d’approcher son smartphone du Dot® pour verrouiller ou déverrouiller la porte instantanément, sans sortir de clés ni naviguer dans une application. On peut l'installer librement à l’intérieur comme à l’extérieur, par simple adhésif. Il peut être placé près de la porte, sur un bureau ou même à côté du lit, selon les envies de chacun. Le Yale Dot® facilite également l’accueil des proches, puisqu’il permet aux invités autorisés de déverrouiller la porte lorsqu’ils sont à proximité.
Autre accessoire qui s'intègre dans l'écosystème de la Linus® 2 et qui devient indispensable pour une location saisonnière : le clavier à empreinte digitale. Il est possible de créer des codes d’accès personnalisés, à partager avec les membres de la famille ou des invités de confiance, tout en gardant un contrôle précis depuis l’application Yale Home. Un appui suffit pour verrouiller la porte en quittant le logement, sans manipulation supplémentaire, ce qui rend la gestion des arrivées et départs simple, fluide et sans stress pour les propriétaires comme pour les locataires.
La sécurité n’est jamais mise de côté. Le cryptage avancé protège les données et les accès, tandis que l’authentification à deux facteurs renforce la protection de chaque compte. La serrure est installée à l’intérieur, ce qui la rend invisible depuis la rue. Cette conception limite les risques de tentative d’effraction. Les matériaux ont été optimisés pour renforcer la durabilité, tout en réduisant la taille globale de l’appareil. La batterie rechargeable offre jusqu’à six mois d’autonomie et prévient l’utilisateur en cas de niveau faible.
Avec son prix de 229€, la Linus® L2 se positionne comme une solution premium, polyvalente et adaptée aux attentes actuelles en matière de sécurité du domicile. Yale propose également une solution plus accessible avec la Linus® Lite 2.