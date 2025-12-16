La Linus® L2 a été conçue comme une réponse directe aux attentes des utilisateurs qui souhaitent se libérer des contraintes du trousseau de clés. Dès la prise en main, Yale mise sur un design revisité, élaboré par le studio Bould Design. L’aspect métal, les lignes affinées et la compacité de la serrure permettent une intégration discrète dans n’importe quel intérieur. Ce souci du détail ne se limite pas à l’esthétique. La serrure peut être installée en quelques minutes sur la plupart des portes européennes grâce à un système de fixation sans transformation du cylindre existant. Une bonne nouvelle pour les locataires comme pour les propriétaires.

L’expérience utilisateur a été au centre de la conception de ce modèle. La serrure se verrouille automatiquement lorsque la porte se referme grâce à l'application Yale Home. La géolocalisation permet le déverrouillage automatique quasi instantané de la porte sans manipulation du smartphone. Les inquiétudes habituelles liées à la perte de clés laissent place à un accès fluide et parfaitement encadré.

Avec des fonctionnalités avancées comme DoorSense®, qui vous informe si la porte est ouverte ou fermée, la Linus® L2 se distingue de la Linus® L2 Lite en tant que serrure premium.