Écriture, images, vidéo, code, voix, résumés, traduction. Avec 1minAI, une seule plateforme donne accès à plusieurs modèles d’intelligence artificielle et offre 1 000 000 de crédits par mois pour seulement 22 €. De quoi changer radicalement la façon dont on utilise l’IA au quotidien.
Le moment où l’IA cesse d’être un gadget pour devenir un vrai outil de travail
Il y a encore peu de temps, utiliser l’intelligence artificielle relevait surtout de la curiosité. On testait un générateur de texte, puis un autre pour les images, parfois un troisième pour la vidéo. Et très vite, les abonnements s’empilaient, les limites arrivaient, et le budget suivait la même pente.
Avec 1minAI, la promesse est radicalement différente. Une seule plateforme, un seul abonnement, et un accès à plusieurs modèles d’IA pour tous les usages du quotidien. Le tout avec 1 000 000 de crédits par mois, une enveloppe suffisamment large pour travailler, créer, tester et expérimenter sans se soucier en permanence du compteur.
1 000 000 de crédits par mois, ce que cela change vraiment dans l’usage
Quand les crédits sont rares, on hésite. On limite ses tests. On rationalise chaque requête. Avec un million de crédits mensuels, la logique s’inverse complètement. On explore. On affine. On recommence. On pousse plus loin ses idées.
Créer des textes pour un site, générer des visuels pour les réseaux sociaux, produire des scripts vidéo, traduire des documents, coder plus vite, résumer des dossiers entiers, produire des voix off. Tout devient plus fluide, plus immédiat, plus naturel. L’IA cesse d’être un outil ponctuel. Elle devient un véritable environnement de travail.
L’accès à vie à 1minAI, ce détail qui change complètement la perspective
L’un des points les plus marquants de cette offre, c’est que l’accès à la plateforme 1minAI est à vie. Autrement dit, même si les conditions évoluent, l’utilisateur conserve son accès à l’écosystème, à ses outils, à ses interfaces.
Cela change la perception de l’achat. On ne parle plus seulement d’un abonnement mensuel, mais d’un point d’entrée durable dans un environnement IA en constante évolution. Et dans un domaine qui progresse à une vitesse impressionnante, cet aspect prend une valeur particulière.
Le vrai confort, ce n’est pas seulement la puissance, c’est la liberté d’expérimenter
Avec une enveloppe aussi large de crédits et un accès à plusieurs modèles, l’utilisateur n’est plus dans une logique de restriction. Il peut tester différentes approches, comparer les résultats, affiner ses prompts, itérer sans pression.
C’est souvent à ce stade que l’IA devient vraiment utile. Quand elle cesse d’être “économisée” et devient un réflexe de productivité ou de création.
22 € par mois, un prix qui bouscule les habitudes
Pris séparément, les outils d’IA coûtent vite cher. Un abonnement pour le texte, un autre pour l’image, un autre pour la vidéo, parfois encore un pour la voix. Le total mensuel peut rapidement dépasser largement les 50 ou 60 €.
Avec 1minAI à 22 € par mois, l’équation change. Pour un prix unique, on accède à un ensemble de modèles et à une réserve massive de crédits. Pour beaucoup, cela représente non seulement un gain d’argent, mais aussi un énorme gain de simplicité.
✅ Notre verdict sur 1minAI
1minAI à 22 € par mois, avec 1 000 000 de crédits mensuels et un accès à vie à la plateforme, n’est pas une simple curiosité technologique. C’est une véritable boîte à outils IA centralisée, pensée pour remplacer plusieurs abonnements, simplifier les usages et libérer la créativité.
Pour les créateurs, les indépendants, les entrepreneurs, les étudiants et tous ceux qui veulent exploiter l’IA sans multiplier les outils et les factures, c’est aujourd’hui l’un des rapports puissance, liberté et prix les plus intéressants du moment.
Lancé en 2023, le service 1minAI est un véritable couteau-suisse qui rassemble une grande variété d'intelligences artificielles (ChatGPT, DALL.E, Midjourney et bien d'autres). Cette plateforme peut être utilisée pour générer, traduire, résumer ou rallonger du texte, pour générer des images, des vidéos ou des discours. 1minAI est disponible en ligne en mode freemium.
- Interface moderne.
- Nombreux outils IA.
- Version gratuite disponible.
