Il y a encore peu de temps, utiliser l’intelligence artificielle relevait surtout de la curiosité. On testait un générateur de texte, puis un autre pour les images, parfois un troisième pour la vidéo. Et très vite, les abonnements s’empilaient, les limites arrivaient, et le budget suivait la même pente.

Avec 1minAI, la promesse est radicalement différente. Une seule plateforme, un seul abonnement, et un accès à plusieurs modèles d’IA pour tous les usages du quotidien. Le tout avec 1 000 000 de crédits par mois, une enveloppe suffisamment large pour travailler, créer, tester et expérimenter sans se soucier en permanence du compteur.