Chaque année, c’est le même scénario. Les valises sont dans le coffre, les enfants s’impatientent à l’arrière, la playlist est prête… et tout s’arrête net devant les barrières de péage. Les kilomètres défilent au ralenti, le temps aussi. Et l’on se demande, une fois de plus, pourquoi on n’a pas anticipé.

Le télépéage, beaucoup y pensent. Beaucoup se disent que ce serait pratique. Et puis on repousse, par habitude, par oubli, par manque de temps. Avec 6 mois offerts sur le Pass Ulys, cette hésitation n’a plus vraiment lieu d’être. Le service devient non seulement pratique, mais aussi intéressant financièrement.