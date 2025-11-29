Le tarif actuel rend l'aspiration et le lavage accessibles pour un nettoyage complet, même dans un intérieur animé ou en famille.
Le Dyson V15s Detect Submarine s'affiche à 549 € chez Dyson, soit une baisse de 42 % et le prix le plus bas jamais vu avec le code promo FRIDAY-400. Ce modèle aspire et lave en un seul passage, pour un entretien rapide des sols au quotidien. Sa technologie détecte la poussière invisible et ajuste la puissance automatiquement, ce qui simplifie vraiment la corvée du ménage, surtout lors des grandes périodes de promotions comme le Black Friday.
Ce type d'aspirateur combine un rouleau lavant à une aspiration puissante. Il retire la poussière fine en un passage et laisse un sol propre sans traces. Sa tête équipée d'une lumière verte permet de vérifier visuellement le résultat, même dans les pièces peu éclairées. C'est une solution appréciée pour gagner du temps en entretien courant, notamment dans les logements avec enfants ou animaux.
- Puissance d'aspiration élevée : 240 Airwatts en mode boost
- Lumière verte pour révéler la poussière invisible à l'œil nu
- Capteur piézo qui ajuste la puissance selon la quantité de poussière détectée
- Brosse Submarine™ lave les sols durs à l'eau propre sur 8 points différents
- Autonomie jusqu'à 60 minutes en mode Eco
- Moins adapté aux tapis épais et moquettes
- Réservoir d'eau à remplir régulièrement lors d'un usage intensif
Une autonomie confortable pour le ménage quotidien
Un aspirateur balai s'adapte facilement à un rythme de vie chargé. Vous nettoyez différents types de sols sans changer d'appareil ou de méthode, même après une journée longue ou quand il reste peu d'énergie. L'écran LCD vous indique en direct le niveau de batterie, ce qui évite la panne soudaine au beau milieu du séjour. Sa brosse lavante, simple à retirer, se nettoie sous l'eau du robinet. On peut trouver que c'est une bonne solution si on veut garder un intérieur propre sans multiplier les tâches ménagères ou les accessoires compliqués. Certains diront qu'un aspirateur classique suffit, mais ici, l'ajout du lavage, c'est quand même un vrai plus, surtout avec des enfants ou un animal un peu turbulent.
Un prix inédit chez Dyson pour une utilisation simple
Dyson propose le V15s Detect Submarine à 549 €. Ce modèle s'adresse à celles et ceux qui veulent un appareil pratique, simple à ranger et à utiliser au quotidien. L'autonomie annoncée reste correcte pour la plupart des besoins, et l'appareil se montre maniable, même dans un petit espace. Ce niveau de tarif positionne le produit comme une alternative sérieuse pour celles et ceux qui recherchent efficacité et gain de temps à la maison.
