Une solution simple pour sécuriser tous vos mots de passe à prix cassé ? Avec le Black Friday, NordPass propose une remise exceptionnelle de 71 % sur son abonnement Premium 2 ans, soit 27,26 € au lieu de 80,73 €, avec 3 mois supplémentaires offerts grâce au code promo CLUBIC15. Une offre limitée qui transforme la cybersécurité en vrai bon plan.
Face à la multiplication des comptes en ligne et aux risques de plus en plus fréquents de piratage, disposer d’un gestionnaire de mots de passe fiable devient essentiel. Le Black Friday est l’occasion idéale pour investir dans ce type d’outil, et NordPass l’a bien compris en proposant une promotion particulièrement agressive. Dans cet article, nous revenons en détail sur cette offre limitée dans le temps et expliquons pourquoi l’usage d’un gestionnaire de mots de passe est devenu indispensable au quotidien.
Une offre Black Friday exclusive : NordPass Premium à 27,26 € avec 3 mois offerts grâce au code CLUBIC15
Pour le Black Friday, NordPass met en avant l’une de ses promotions les plus intéressantes de l’année. L’abonnement Premium 2 ans, normalement facturé 80,73 €, passe à 27,26 €, soit une remise impressionnante de 71 %. En bonus, NordPass ajoute 3 mois offerts pour prolonger encore la durée de protection. Pour profiter de ce tarif, il suffit d’entrer le code promo exclusif CLUBIC15, réservé aux lecteurs Clubic. Cette offre est valable jusqu’au 30 novembre uniquement, ce qui en fait un deal à saisir sans tarder.
NordPass Premium donne accès à un ensemble complet de fonctionnalités conçues pour sécuriser efficacement votre vie numérique. Vous pouvez y stocker un nombre illimité de mots de passe, identifiants, notes sécurisées, numéros bancaires ou documents sensibles. L’interface a été pensée pour tous les utilisateurs, même les moins à l’aise avec les outils de cybersécurité : tout est clair, ergonomique et accessible depuis n’importe quel appareil grâce à la synchronisation multi-plateforme.
L’un des atouts majeurs de NordPass se situe dans sa technologie de chiffrement Zero-Knowledge : vos données restent totalement privées, même pour les serveurs NordPass. Vous êtes le seul à pouvoir accéder à votre coffre-fort. L’outil analyse également la robustesse de vos mots de passe et vous alerte lorsqu’une fuite de données menace l’un de vos comptes. Ce niveau de sécurité avancée est rare à un tarif aussi bas.
En cumulant réduction massive, simplicité d’utilisation et fonctionnalités haut de gamme, cette promotion Black Friday représente l’une des meilleures opportunités pour renforcer durablement votre sécurité numérique à faible coût.
Pourquoi utiliser un gestionnaire de mots de passe est devenu impératif aujourd’hui ?
Nous vivons une période où la plupart de nos activités personnelles et professionnelles passent par le numérique : banque, messagerie, réseaux sociaux, achats en ligne, plateformes de streaming, outils de travail… Chacun de ces services exige un mot de passe unique, complexe et régulièrement mis à jour. Pourtant, la majorité des utilisateurs réutilise les mêmes identifiants ou en choisit des trop simples, un réflexe compréhensible, mais risqué.
Les cyberattaques se sont considérablement intensifiées et automatisées. Les pirates collectent des bases de données entières de mots de passe compromis, testent des millions de combinaisons en quelques secondes et profitent de la moindre faiblesse. Un seul mot de passe réutilisé peut déboucher sur un accès non autorisé à plusieurs comptes, entraînant vols financiers, chantages, perte de données ou usurpation d’identité.
C’est précisément là qu’un gestionnaire de mots de passe devient indispensable. Il permet de créer, organiser et sécuriser un grand nombre de mots de passe robustes sans avoir à s’en souvenir. L’utilisateur n’a qu’un seul mot de passe maître à retenir, le reste étant automatiquement géré dans un coffre-fort chiffré. Cette approche retire la charge mentale tout en renforçant la sécurité.
Les gestionnaires modernes comme NordPass vont encore plus loin :
- Ils signalent les mots de passe trop faibles ou utilisés plusieurs fois.
- Ils surveillent le Dark Web pour détecter les fuites impliquant vos comptes.
- Ils remplissent automatiquement les formulaires et identifiants pour éviter les erreurs.
- Ils permettent de partager des données sensibles de manière sécurisée avec des proches ou des collègues.
Au-delà de la sécurité, un gestionnaire de mots de passe est un gain de temps considérable. Plus besoin de réinitialiser des dizaines de comptes, de chercher un mot de passe oublié ou de jongler entre différentes notes. Tout est centralisé, organisé et protégé.
Dans un monde où nos identités numériques deviennent aussi importantes que nos documents physiques, se doter d’un gestionnaire de mots de passe n’est plus une option, mais une véritable nécessité. Et avec une remise aussi importante que celle proposée ce Black Friday, c’est le moment idéal pour s’équiper à moindre coût.
