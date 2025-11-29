Dyson frappe très fort pour le Black Friday avec 7 promos chocs sur ses appareils premium. Des baisses massives, rarissimes chez la marque, à saisir d'urgence avant que les stocks ne fondent.
Le Black Friday, c'est aussi chez Dyson ! La marque anglaise dévoile aujourd’hui une vague de remises spectaculaires sur ses modèles les plus recherchés. Laveurs de sols, aspirateurs haut de gamme, sèche-cheveux iconiques ou multi-styler : toutes les catégories phares profitent de réductions rarement vues chez la marque. Une opportunité ultra-limitée pour s’équiper en produits premium avant la rupture de stock, très probablement dans la soirée.
Les 7 promos à saisir chez Dyson pour le Black Friday
- Laveur de sols Dyson WashG1 à 349 € au lieu de 699 €
- Sèche-cheveux Dyson Supersonic Nural à 399 € au lieu de 499 €
- Multi-styler Dyson Airwrap à 449 € au lieu de 549 €
- Aspirateur sans-fil Dyson V12 Detect Absolute à 449 € au lieu de 649 €
- Aspirateur sans-fil Dyson V15 Detect Absolute à 549 € au lieu de 799 €
- Aspirateur sans-fil Dyson Gen5Detect à 649 € au lieu de 929 €
- Aspirateur lavant Dyson V16 Piston Animal à 799 € au lieu de 999 €
Dyson WashG1, le laveur de sols qui révolutionne votre nettoyage
Le Dyson WashG1 est conçu pour offrir un nettoyage ultra efficace, même dans les intérieurs les plus exigeants. Grâce à son système de rouleaux motorisés et son contrôle précis de l’eau propre, il élimine saletés incrustées, taches, poussières fines et débris visibles en un seul passage. Son autonomie confortable et sa maniabilité remarquable permettent d’entretenir de grandes surfaces sans effort. Idéal pour les foyers cherchant un résultat impeccable avec un appareil robuste, rapide et extrêmement simple à entretenir.
- Élimine les taches tenaces
- Compatible tous sols durs
- Technologie débris secs et humides
- Brosse double rouleaux motorisés
- Microfibres ultra-absorbantes
- Pas conçu pour les moquettes
- Nécessite un entretien régulier
Dyson Supersonic Nural, le sèche-cheveux intelligent qui sublime et protège
Le Dyson Supersonic Nural incarne l’excellence du coiffage moderne : puissant, silencieux et pensé pour préserver la santé du cheveu. Grâce à ses capteurs de température et sa technologie de contrôle thermique avancée, il évite la surchauffe et offre un séchage précis tout en respectant la fibre. Son moteur numérique rapide assure un flux d’air maîtrisé, idéal pour lisser, volumiser ou définir les boucles. Un incontournable premium pour un coiffage quotidien plus rapide, plus doux et nettement plus professionnel.
- Protection du cuir chevelu à 55°C
- Reconnaissance d'embouts personnalisée
- Diffusion professionnelle pour boucles
- Mise en veille automatique
- Léger et ergonomique
- Usage limité pour cheveux très épais
- Cordon long peut être encombrant
Dyson Airwrap, le multi-styler iconique pour un coiffage pro sans chaleur extrême
Le Dyson Airwrap maîtrise l’art du coiffage sans chaleur extrême grâce à l’effet Coanda, permettant d’attirer et d’enrouler les mèches en douceur. Il se démarque par sa polyvalence : boucles souples, brushing lisse, ondulations volumineuses ou séchage express, tout devient possible sans abîmer les cheveux. Son moteur puissant assure une utilisation fluide et son vaste ensemble d’accessoires s’adapte à toutes les textures capillaires. Un appareil pensé pour sublimer le cheveu jour après jour, avec une finition impeccable.
- Technologie Bluetooth pour réglages automatiques
- Programme i.d. curl pour des boucles parfaites
- Rouleau conique inclus pour un coiffage sur mesure
- Brosse lissante respectueuse de la fibre capillaire
- Polyvalence pour cheveux raides à ondulés
- Utilisation optimale pour cheveux raides à ondulés uniquement
- Nécessite une connexion Bluetooth pour toutes les fonctionnalités
Dyson V12 Detect Slim Absolute, le compact laser qui traque la poussière invisible
- Détection de poussière invisible grâce à une lumière intégrée
- Capteur piézo qui ajuste automatiquement la puissance
- Écran LCD affichant en temps réel les particules aspirées
- Compact et puissant, idéal pour sols durs
- Efficacité maximale assurée
- Usage optimal principalement sur sols durs
- Nécessite un entretien régulier du capteur
Le Dyson V12 Detect Slim Absolute se distingue par son format plus léger et son intelligence embarquée. Son laser vert révèle les particules invisibles sur les sols durs, permettant un nettoyage ultra précis. Son moteur performant assure une aspiration constante, même lorsque le bac se remplit. Parfait pour les appartements et les usages quotidiens, il combine maniabilité, efficacité et technologies de détection avancées. Un modèle idéal pour ceux qui veulent un aspirateur puissant et léger sans compromis sur les performances.
Dyson V15 Detect Absolute, l’aspirateur scientifique qui analyse et optimise le nettoyage
Le Dyson V15 Detect Absolute reste l’un des aspirateurs les plus complets de la marque. Grâce à son laser de précision et à son capteur piézoélectrique, il analyse la poussière aspirée et ajuste automatiquement la puissance. Son moteur Hyperdymium offre une force d’aspiration impressionnante qui excelle sur les tapis, moquettes et sols durs. Avec ses accessoires dédiés et son autonomie solide, c’est l’allié idéal pour les foyers exigeants souhaitant une hygiène parfaite jusque dans les particules microscopiques.
- Détection laser + capteur d’analyse haute précision
- Excellent sur tous les types de sols
- Autonomie solide
- Poids perceptible lors d’un long nettoyage
- Peu compact pour les petits espaces
- Écran très lumineux en environnement sombre
Dyson Gen5Detect, la nouvelle génération d’aspiration ultra-précise
Le Dyson Gen5Detect combine puissance brute et technologies intelligentes pour offrir une profondeur de nettoyage exceptionnelle. Son nouveau moteur Gen5 atteint une vitesse fulgurante, lui permettant d’aspirer poussières, allergènes et particules ultrafines en un seul passage. Son écran intelligent affiche en temps réel les données de dépoussiérage pour un contrôle parfait. C’est un modèle pensé pour les foyers exigeants, recherchant une propreté irréprochable accompagnée d’une ergonomie moderne et d’un confort d’utilisation remarquable.
- Autonomie jusqu'à 70 minutes
- Technologie cyclonique brevetée
- Filtration HEPA capture 99,99 % des allergènes
- Design léger et maniable
- Indice de réparabilité de 7,5/10
- Réservoir de 0,77 L limite les longues sessions
- Deux niveaux de puissance seulement
Dyson V16 Piston Animal Submarine, l’aspirateur lavant ultime pour foyers avec animaux
Le Dyson V16 Piston Animal Submarine fusionne une puissance d’aspiration hors norme avec un système de lavage capable d’éliminer saletés, traces et poussières en une seule action. Son moteur dernière génération offre une efficacité remarquable, même sur les poils incrustés dans les tapis. L’embout Submarine diffuse l’eau propre avec précision, garantissant un nettoyage homogène sans excès d’humidité. Un appareil pensé pour les intérieurs exigeants où propreté profonde, hygiène et praticité sont des priorités absolues.
- Puissance de 350 Airwatts
- Filtration HEPA efficace
- Technologie 3 en 1
- Convient à tous les types de sols
- Fonctionnalité aspirateur à main intégrée
- Maniabilité limitée dans les espaces restreints
- Bruit notable à pleine puissance
Dyson : la marque incontournable pour les consommateurs exigeants
Dyson s’est imposé comme une référence mondiale grâce à une philosophie simple : allier innovation utile, qualité durable et expérience d’utilisation incomparable. Chaque appareil résulte d’années de recherche sur l’aérodynamique, la filtration ou le contrôle de la chaleur, permettant d’obtenir des performances rarement égalées. Qu’il s’agisse d’entretien des sols ou de soins capillaires, la marque se distingue par son approche technologique unique, centrée sur l’efficacité réelle au quotidien. Cette quête permanente d’ingénierie de précision séduit tous ceux qui cherchent des produits fiables, intuitifs et pensés pour durer. Pendant le Black Friday, ces appareils haut de gamme deviennent particulièrement attractifs, offrant une occasion idéale pour accéder à l’excellence Dyson avec plus de sérénité.
