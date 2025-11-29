Avec les nombreuses opportunités offertes par Keysfan pour le Black Friday, ne manquez pas l'opportunité de vous équiper avec des logiciels de pointe tout en réduisant les frais. Saisissez le produit qui répond à votre besoin et recevez-le dans l'heure !
Et pour cause, chez Keysfan, le processus de livraison est très rapide dans la grande majorité des cas. Alors, dénichez la suite Microsoft 365 ou le système d'exploitation qui vous sied le mieux, tout comme à votre machine.
Bonne nouvelle, Keysfan vous offre de nombreuses opportunités, tant en termes d'édition de ces logiciels, que de volume. Alors, n'hésitez pas à comparer les tarifs pour dénicher les meilleurs rapports qualité/prix disponibles pour ce Black Friday 2025 sur la boutique en ligne de Keysfan.
Cerise sur le gâteau, des codes promos exclusifs sont aussi disponibles. Avec Clubic, pensez bien à renseigner les codes promos associés aux produits que vous souhaitez vous offrir. Il s'agit de CLUB62, pour obtenir une réduction de -62% sur les suites bureautiques Microsoft 365, et de CLUB50, pour -50% de rabais sur les systèmes d'exploitation Windows.
Passons maintenant à la présentation des offres qui valent tout particulièrement le détour : licence à l'unité, bundle, pack, et même des achats de gros, sont à saisir.
3 offres clés à saisir chez Keysfan :
- 1 Licence Microsoft 365 2019 Professional Plus à 25€
- 1 Licence Windows 11 Professional à 13€
- 1 Licence Windows 11 Pro + MS 365 Pro Plus 2019 à 36€
Un nouveau système d'exploitation est prêt à se glisser sous votre sapin
On commence par les offres les plus abordables dans le cadre de ce Black Friday 2025 ! Alors, voici les versions Professional du système d'exploitation le plus célèbre du monde, Windows.
Ainsi, c'est aussi bien possible, si vous souhaitez rester sous Windows 10, comme passer à Windows 11, de bénéficier d'emblée de la version Pro, qui comporte notamment un bureau à distance.
Pour conclure cet achat, c'est le code promo CLUB50 qui vous permet d'économiser davantage :
- Licence Windows 10 Professional à 8€ (1 clé)
- Licence Windows 11 Professional à 13€ (1 clé)
Vous souhaitez savoir si votre appareil est compatible ? Rendez-vous dans la description produit, où Keysfan vous indique tous les prérequis concernant une installation en bonne et due forme. Vous n'avez, ainsi, plus qu'à les comparer avec les capacités de votre ordinateur.
Ce code promo exclusif vous permet de profiter d'une réduction de -62 % !
Alors, passez à la version complète de Microsoft 365 !
L'un des principaux points forts de Keysfan, c'est qu'il y en a pour tous les budgets. Preuve en est avec l'édition Professional Plus de Microsoft 365.
Vous pouvez obtenir une clé pour la version 2019 à moins de 30 euros notamment. Et, comme souvent, votre nouvel ordinateur n'est fourni qu'avec une version d'essai, ouvrez-vous de nouvelles possibilités, à moindres frais, grâce au Black Friday de Keysfan.
Le seul point clé reste de renseigner le code promo CLUB62, pour obtenir une réduction de -62% sur votre suite bureautique Microsoft 365 :
- Licence Microsoft 365 2019 Professional Plus à 25€ (1 clé)
- Licence Microsoft 365 2021 Professional Plus à 31€ (1 clé)
Le rapport qualité/prix est vraiment facile à optimiser chez Keysfan. Vous en voulez un exemple concret ? Voici les packs.
Pour un même logiciel, si vous achetez plusieurs clés en lot, vous obtenez un tarif dégressif par rapport à un achat à l'unité.
En prenant l'exemple de la suite bureautique Microsoft 365 Professional Plus (2021), le pack de 3 licences vous revient à seulement 82€. Les trois clés à l'unité, code promo déduit, sont disponibles à 93€.
Le Black Friday 2025 est donc l'occasion de faire des achats groupés et malins. Le tout, toujours accompagné du code promo exclusif CLUB62 pour les suites Microsoft 365 sur la boutique en ligne de Keysfan.
Word sous macOS, c'est une association qui marche
Un besoin, c'est une solution, et la possibilité d'obtenir une suite bureautique Microsoft 365 compatible avec macOS l'incarne.
En conséquence, vous pouvez, dès à présent, choisir entre les éditions 2019 et 2021 de Microsoft 365 Home & Business.
Nous vous rappelons, une fois encore, que c'est le code promo CLUB62 qui peut faire baisser le prix de votre prochain achat :
- Licence Microsoft 365 2019 Home & Business à 39€ (1 clé)
- Licence Microsoft 365 2021 Home & Business à 59€ (1 clé)
Passez un cap avec un bundle
Selon votre besoin, et toujours dans l'optique du Black Friday 2025, vous pouvez faire d'une pierre, deux coups.
En effet, Keysfan a aussi mis au point des bundles, et le principe est très simple. Dans un même pack, vous retrouvez aussi bien une suite bureautique Microsoft 365, qu'un système d'exploitation Windows.
Alors, profitez-en pour mettre à niveau votre ordinateur à moindres frais, notamment grâce au code promo CLUB62 :
- Clé Windows 11 Pro + MS 365 Pro Plus 2019 à 36€ (1 clé)
- Clé Windows 11 Pro + MS 365 Pro Plus 2021 à 42€ (1 clé)
On conclut avec les achats de gros !
Pour les professionnels, par exemple si vous gérez une PME, vous pouvez tout à fait trouver votre bonheur, en ce Black Friday 2025, avec les achats de gros.
Voici quelques exemples de lots que vous pouvez saisir, avec, concrètement, 3€ économisés par clé sur le pack Microsoft 365 Professional Plus (2021) par rapport à un achat à l'unité :
- Pack Microsoft 365 2021 Pro Plus à 1400€ (50 clés)
- Pack Windows 10 Pro à 325€ (50 clés)
- Pack Windows 11 Pro à 400€ (50 clés)
Au-delà des produits présentés dans cet article, sachez que d'autres logiciels sont également disponibles sur la boutique en ligne de Keysfan.
Quels sont les bons points à savoir avec Keysfan ?
De fait, vous n'obtenez pas seulement des prix bas. Le service est également très rapide. Et pour cause, votre clé vous est envoyée par mail, sous forme de lien. Ce format vous permet de disposer, en général, de votre nouvel achat dans l'heure.
Keysfan est donc aussi bien recommandable pour un achat en sérénité, qu'un besoin plus urgent par exemple. Dans tous les cas, les logiciels remis dans le circuit sont préalablement vérifiés par leurs soins.
Et vous pouvez entièrement leur faire confiance, comme en atteste leur note de 8,7/10 attribuée par Clubic, de même qu'une évaluation moyenne de 4,8/5 parmi plus de 2000 avis vérifiés sur Trustpilot.
Alors, commencez par sélectionnez le produit que vous souhaitez acheter, puis, créez-vous un compte chez Keysfan. C'est rapide, et surtout, cela facilite le suivi de votre commande. Car c'est à l'adresse mail que vous renseignez, que votre achat vous sera livré.
Aussi, prenez quelques secondes pour certifier qu'aucune faute de frappe ne s'est glissée dedans. Et, en cas de non réception différée du délais annoncé dans la fiche produit de votre logiciel, pensez à vérifier les spams.
Enfin, et c'est toujours rassurant, Keysfan dispose d'un service client efficace. Vous pouvez les contacter 24h/24, 7j/7, à l'adresse support@keysfan.com !
Pensez bien aussi à jeter un coup d'œil au fait que vous naviguiez bien sur le site officiel de Keysfan, à l'adresse www.keysfan.com ! Cela prévient ainsi tout risque de fraude potentielle, même si tous les liens que vous trouverez dans cet article sont, bien évidemment, 100% sécurisés.
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA