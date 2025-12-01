Grâce à la fibre optique et sa nouvelle Box 10+ dotée de la dernière génération de connectivité WiFi, vous pouvez profiter d'un débit internet jusqu'à 8 Gb/s. Et tout cela en restant libre de changer d'opérateur à tout moment.
Pour ceux qui cherchent une offre fibre ultra-rapide et sans compromis, SFR propose depuis peu une excellente offre Fibre Premium à 8 Gb/s sans engagement. Proposée avec la dernière Box 10+ du FAI, l'offre inclut la norme WiFi 7 qui permet de profiter pleinement de ce débit sur vos appareils sans fil.
Le WiFi 7 exploite en effet trois bandes de fréquences simultanément, offrant des débits sans fil jusqu'à 2,4 Gb/s. Le tout avec une latence réduite de moitié par rapport au WiFi 6. Pour les foyers où plusieurs écrans diffusent du 4K en parallèle, où le télétravail côtoie le gaming compétitif, cette amélioration se traduit par un streaming fluide sans coupures.
Mais aussi des jeux en ligne sans lag, et des visioconférences stables même avec plusieurs connexions simultanées. Tout cela avec un service Internet Garanti inclus particulièrement intéressant : en cas de panne sur la fibre, une connexion mobile prend immédiatement le relais automatiquement. De quoi assurer une connexion internet réellement fiable en permanence.
SFR Fibre Premium : 8 Gb/s symétriques, WiFi 7 et Internet Garanti, sans s'engager
Entre son débit internet de 8 Gb/s symétriques - parmi les meilleur du marché - et sa liste de services inclus, l'offre SFR Fibre Premium s'impose comme une option particulièrement solide. La Box 10+ incluse comporte, entre autres, un port ethernet 10GbE qui permet de profiter de l'intégralité des performances de votre ligne, tout en délivrant pratiquement la même chose sans fil, via WiFi (WiFi 7).
La connexion 10 Gb/s permet ainsi de délivrer un internet garanti sans limites à tout appareil compatible (switch 10 GbE, routeur personnel, serveur, ordinateur…). Tandis que les autres ports Ethernet (1 Gb/s) et la connectivité sans fil offre un bon équilibre permettant de partager cette connexion rapide entre plusieurs usages exigeants. Tout cela sans risquer de baisse de performances, freezes et autres problèmes.
En plus de ces prestations, l'offre SFR Fibre Premium vient avec le service Internet Garanti. Cela signifie qu'un routeur 4G de poche, sur lequel vous pouvez très facilement basculer en cas de problème avec la fibre, est mis dès le départ à votre disposition. Les débits sont évidemment moindres. Mais on parle quand même d'une connexion pouvant monter jusqu'à 200 Mb/s ce qui est déjà plutôt confortable. Il peut être utilisé aussi lors de vos déplacements en France dans la limite de 30 Go par mois.
SFR Fibre Premium inclut aussi une série de services inclus et d'options intéressantes
L'offre SFR Fibre Premium inclut un décodeur SFR Box 8 pour la TV. Vous avez ainsi accès à plus de 200 chaînes, en 4K pour profiter d'une qualité d'image supérieure. L'appareil permet de revoir jusqu'à 100 heures de programmes en haute définition, avec la possibilité d'enregistrer jusqu'à 2 chaînes simultanément. Et avec l'option gratuite Multi-TV, vous pouvez facilement profiter des services sur un deuxième téléviseur, même sans louer une deuxième SFR Box 8.
Les téléviseurs Samsung et Hisense récents peuvent entre autre directement lancer l'application SFR TV donnant accès à votre bouquet de chaînes. Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video… SFR vous permet par ailleurs de bénéficier de 5 € par mois de remise sur chacun de ces abonnements avec cette offre. Ce qui renforce la compétitivité de cet abonnement sur le marché des box internet haut de gamme.
D'autant plus qu'il est possible aussi d'opter pour l'offre SFR Fibre Premium + mobile. Ce qui vous donne accès à une remise sur l'abonnement de votre téléphone. Celle-ci varie selon les offres et les promotions en cours. Au moment où nous écrivons ces lignes, le prix de l'abonnement 5G 200 Go de SFR bénéficie de 5 € de réduction. Tandis que l'offre Black Friday en cours avec la 5G et 100 Go de data bénéficie de 7 € de réduction.
D'autres offres SFR Fibre sont aussi disponibles
Pour les budgets plus serrés ou les besoins moins intensifs, SFR propose aussi d'autres options. La SFR Fibre Power S (26,99 € / mois, 1 an d'engagement), par exemple, est équipée de la Box 8 avec WiFi 6 pour des débits symétriques jusqu'à 1Gb/s. Un peu moins performante que la WiFi 7, la norme incluse avec cette box
Cette offre convient bien sûr à tous les usages standards : navigation web, streaming HD, visioconférences. Même s'il faut relever que ce débit réduit implique au passage moins de marge en cas d'usages très intensifs. SFR propose aussi quelques offres d'abonnement moins chères via son opérateur low cost RED by SFR. L'abonnement RED Box Fibre permet, pour 20 euros par mois, par exemple, de profiter du haut débit, jusqu'à 1 Gb/s symétriques, sans engagement.
On vous conseille également de vous connecter régulièrement sur le site dans les prochains jours, et de bien surveiller les offres spéciales pour le Black Friday qui peuvent s'avérer très intéressantes pour changer de FAI.
Changer de fournisseur d'accès à internet est très simple
Depuis quelques années, les démarches pour changer de FAI ont été grandement simplifiées. En demandant la portabilité du numéro fixe attribué à votre box internet actuelle, votre nouvel opérateur s'occupe de toutes les démarches. En particulier de la résiliation de votre ancien abonnement. Des instructions vous sont rapidement communiquées pour renvoyer votre matériel actuel.
Généralement, il s'agit d'une étiquette à imprimer et à scotcher sur le carton contenant tous les équipements. Vous n'avez alors généralement plus qu'à déposer le carton dans un point relais, pour que la dernière étape de la résiliation de votre ancien abonnement soit actée. La box du nouvel opérateur prend rapidement le relais, habituellement sans coupure. En particulier si votre logement est déjà raccordé à la fibre optique.
Alors que les portables ont désormais largement supplanté les lignes fixes, il est possible que vous ne connaissiez pas le numéro rattaché à votre box actuelle. On vous conseille dans ce cas de vous mettre en relation avec votre FAI actuel pour obtenir l'information.
Le reste de la procédure est particulièrement simple. Il suffit d'appeler le 3179 depuis n'importe quelle ligne fixe ou mobile, et de renseigner le numéro de votre ligne fixe dès que cela vous est proposé. Vous devrez ensuite noter les 12 caractères qui vous sont communiqués. Cette référence est ce que l'on appelle le numéro RIO, clé de la portabilité et de la simplification du changement d'opérateur.
Souscrivez ensuite l'abonnement SFR Fibre Premium sur le site officiel de SFR ou par téléphone. Vous devrez alors faire attention à bien cocher la demande de portabilité et à renseigner le numéro RIO. Le reste est dans les mains de SFR, vous n'avez plus à vous soucier de rien.