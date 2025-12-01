Pour ceux qui cherchent une offre fibre ultra-rapide et sans compromis, SFR propose depuis peu une excellente offre Fibre Premium à 8 Gb/s sans engagement. Proposée avec la dernière Box 10+ du FAI, l'offre inclut la norme WiFi 7 qui permet de profiter pleinement de ce débit sur vos appareils sans fil.

Le WiFi 7 exploite en effet trois bandes de fréquences simultanément, offrant des débits sans fil jusqu'à 2,4 Gb/s. Le tout avec une latence réduite de moitié par rapport au WiFi 6. Pour les foyers où plusieurs écrans diffusent du 4K en parallèle, où le télétravail côtoie le gaming compétitif, cette amélioration se traduit par un streaming fluide sans coupures.

Mais aussi des jeux en ligne sans lag, et des visioconférences stables même avec plusieurs connexions simultanées. Tout cela avec un service Internet Garanti inclus particulièrement intéressant : en cas de panne sur la fibre, une connexion mobile prend immédiatement le relais automatiquement. De quoi assurer une connexion internet réellement fiable en permanence.