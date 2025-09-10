Avec la Fibre RED by SFR, vous profitez d’une connexion rapide et stable, parfaite pour le streaming en haute définition, le gaming en ligne ou encore le télétravail avec visioconférences fluides. Jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et en envoi, cela signifie que toute la famille ou une colocation peut utiliser Internet simultanément sans ralentissements.

L’offre est également sans engagement, ce qui vous laisse la liberté de résilier ou de changer de fournisseur quand vous le souhaitez, sans frais supplémentaires. Le Wi-Fi inclus permet une couverture efficace dans l’ensemble du logement, et l’application RED & Moi facilite la gestion de votre abonnement au quotidien.