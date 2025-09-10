La fibre haut débit à moins de 20 € par mois, sans engagement et avec les frais de mise en service offerts : RED by SFR frappe fort pour la rentrée.

fibre internet rentrée

La rentrée : le bon moment pour passer à la fibre

Entre télétravail, streaming et jeux en ligne, la fibre est devenue incontournable. La rentrée est une période idéale pour changer de fournisseur et faire baisser ses factures. Avec cette promotion, RED by SFR propose sa fibre à 19,99 €/mois seulement, sans hausse au bout d’un an et avec les 39 € de frais de mise en service offerts. Une belle économie pour profiter d’Internet ultra-rapide sans se ruiner.

Découvrir l'offre Fibre RED by SFR à 19,99 € par mois
RED Box ADSL Wifi 5

RED Box ADSL Wifi 5

sans engagement

En option

Appels vers les fixes

Jusqu'à

20Mb/s

ADSL/VDSL

19,99€

Mise en service de 39€ offerte !

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

sans engagement

Opérateur

SFR

Technologie

ADSL/VDSL

Débit descendant

20Mb/s

Décodeur TV

En option

Appels inclus

Appels vers les fixes

Conditions

Engagement

sans engagement

Internet

Opérateur

SFR

Technologie

ADSL/VDSL

WiFi

WiFi 5

Débit descendant

20Mb/s

Débit montant

1Mb/s

Télévision

Décodeur TV

En option

Chaînes

35 chaînes

Téléphonie

Appels inclus

Appels vers les fixes

Nombre de destinations

100 pays

Frais de service

Frais de résiliation

49€

Les 3 points forts de la Fibre RED by SFR :

  • Un prix fixe à 19,99 €/mois, sans condition de durée et sans engagement
  • Débit jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et en envoi, idéal pour la maison connectée
  • Frais de mise en service de 39 € offerts, pour une souscription simple et économique.

Une offre pensée pour tous vos usages numériques

Avec la Fibre RED by SFR, vous profitez d’une connexion rapide et stable, parfaite pour le streaming en haute définition, le gaming en ligne ou encore le télétravail avec visioconférences fluides. Jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et en envoi, cela signifie que toute la famille ou une colocation peut utiliser Internet simultanément sans ralentissements.

L’offre est également sans engagement, ce qui vous laisse la liberté de résilier ou de changer de fournisseur quand vous le souhaitez, sans frais supplémentaires. Le Wi-Fi inclus permet une couverture efficace dans l’ensemble du logement, et l’application RED & Moi facilite la gestion de votre abonnement au quotidien.

Pourquoi c’est le moment idéal pour souscrire ?

À 19,99 €/mois sans condition de durée, RED by SFR se positionne comme l’une des offres fibre les plus compétitives du marché. La remise exceptionnelle sur les frais de mise en service (39 € offerts) rend l’offre encore plus attractive. Et contrairement à d’autres opérateurs, le prix ne double pas après un an : vous payez toujours le même montant.

Découvrir l'offre Fibre RED by SFR à 19,99 € par mois

✅ L’avis Clubic sur la Fibre RED by SFR

Chez Clubic, nous apprécions particulièrement la transparence et la simplicité de l’offre RED. La fibre à 19,99 €/mois est une formule claire et accessible, idéale pour les foyers qui veulent de la vitesse sans options superflues.

Nous saluons notamment :

  • Le tarif fixe garanti, sans mauvaise surprise.
  • Les performances solides du réseau SFR, tant en débit descendant qu’ascendant.
  • La souplesse du sans engagement, qui apporte une vraie liberté.

C’est une offre que nous recommandons vivement à ceux qui veulent passer à la fibre sans alourdir leur budget.

À découvrir
Meilleure box internet Fibre et ADSL, comparateur gratuit (septembre 2025)
01 août 2025 à 08h41
Comparatifs services