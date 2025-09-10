La fibre haut débit à moins de 20 € par mois, sans engagement et avec les frais de mise en service offerts : RED by SFR frappe fort pour la rentrée.
La rentrée : le bon moment pour passer à la fibre
Entre télétravail, streaming et jeux en ligne, la fibre est devenue incontournable. La rentrée est une période idéale pour changer de fournisseur et faire baisser ses factures. Avec cette promotion, RED by SFR propose sa fibre à 19,99 €/mois seulement, sans hausse au bout d’un an et avec les 39 € de frais de mise en service offerts. Une belle économie pour profiter d’Internet ultra-rapide sans se ruiner.
RED Box ADSL Wifi 5
sans engagement
En option
Appels vers les fixes
20Mb/s
19,99€
Mise en service de 39€ offerte !
Les 3 points forts de la Fibre RED by SFR :
- Un prix fixe à 19,99 €/mois, sans condition de durée et sans engagement
- Débit jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et en envoi, idéal pour la maison connectée
- Frais de mise en service de 39 € offerts, pour une souscription simple et économique.
Une offre pensée pour tous vos usages numériques
Avec la Fibre RED by SFR, vous profitez d’une connexion rapide et stable, parfaite pour le streaming en haute définition, le gaming en ligne ou encore le télétravail avec visioconférences fluides. Jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et en envoi, cela signifie que toute la famille ou une colocation peut utiliser Internet simultanément sans ralentissements.
L’offre est également sans engagement, ce qui vous laisse la liberté de résilier ou de changer de fournisseur quand vous le souhaitez, sans frais supplémentaires. Le Wi-Fi inclus permet une couverture efficace dans l’ensemble du logement, et l’application RED & Moi facilite la gestion de votre abonnement au quotidien.
Pourquoi c’est le moment idéal pour souscrire ?
À 19,99 €/mois sans condition de durée, RED by SFR se positionne comme l’une des offres fibre les plus compétitives du marché. La remise exceptionnelle sur les frais de mise en service (39 € offerts) rend l’offre encore plus attractive. Et contrairement à d’autres opérateurs, le prix ne double pas après un an : vous payez toujours le même montant.
✅ L’avis Clubic sur la Fibre RED by SFR
Chez Clubic, nous apprécions particulièrement la transparence et la simplicité de l’offre RED. La fibre à 19,99 €/mois est une formule claire et accessible, idéale pour les foyers qui veulent de la vitesse sans options superflues.
Nous saluons notamment :
- Le tarif fixe garanti, sans mauvaise surprise.
- Les performances solides du réseau SFR, tant en débit descendant qu’ascendant.
- La souplesse du sans engagement, qui apporte une vraie liberté.
C’est une offre que nous recommandons vivement à ceux qui veulent passer à la fibre sans alourdir leur budget.