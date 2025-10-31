Vous cherchez un forfait mobile ultra-abordable et généreux en données ? Avec l’offre mobile RED by SFR à 8,99 €/mois, vous bénéficiez de 120 Go de data, appels et SMS illimités, sans engagement : un bon plan à ne pas rater.

Difficile de faire plus compétitif : pour 8,99 € par mois, RED by SFR propose un forfait mobile complet avec 120 Go de data en France métropolitaine. De quoi streamer, naviguer, télétravailler ou partager sa connexion sans craindre de dépasser son enveloppe.

Vous profitez en plus de 30 Go utilisables depuis l’Union européenne et les DOM, parfait pour les séjours à l’étranger. Les appels, SMS et MMS sont illimités vers la France métropolitaine et depuis l’Europe, vous assurant une communication fluide partout. Compatible eSIM et carte SIM classique, ce forfait s’adapte à tous les smartphones récents.

Pourquoi ce forfait allège votre facture mobile ?

  • 100 Go de data en 5G pour moins de 9€
  • 26 Go utilisables en Europe et DOM
  • Sans engagement, évolutif selon vos besoins

Liberté et flexibilité au cœur de l’offre

Ce forfait est 100 % sans engagement : vous pouvez le résilier ou le modifier à tout moment, sans frais. Une flexibilité idéale pour celles et ceux qui aiment garder la main sur leurs dépenses mobiles.

S’appuyant sur le réseau SFR, l’un des plus étendus de France, RED garantit une excellente couverture en 4G+ et 5G sur la majorité du territoire. La souscription se fait en ligne en quelques minutes, et l’activation est quasi instantanée. Vous pouvez également conserver votre numéro actuel grâce au code RIO, sans interruption de service.

Forfait 5G RED by SFR 120Go

Forfait 5G RED by SFR 120Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

120Go

Réseau 5G

8,99€

Sans durée limitée

Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

120Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

RED by SFR

Réseau

SFR

4G/5G

5G

Data (Go)

120Go

Data (Go) à l'étranger

30Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

32

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Non

Frais d'activation carte SIM

Offert

Frais d'activation carte eSIM

Offert

✅ Notre avis sur cette promo choc

À moins de 9 € par mois, l’offre RED by SFR rivalise avec les forfaits bien plus chers du marché. Elle combine une généreuse enveloppe data, la qualité du réseau SFR et la souplesse d’une offre sans engagement.

Avec 120 Go de data et 30 Go en Europe, ce forfait est aussi particulièrement bien adapté pour les voyages et le télétravail. Vous l'aurez compris, au vu du prix et des performances, nous vous recommandons de profiter de cette opportunité tant qu’elle reste disponible.

