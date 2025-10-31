Vous cherchez un forfait mobile ultra-abordable et généreux en données ? Avec l’offre mobile RED by SFR à 8,99 €/mois, vous bénéficiez de 120 Go de data, appels et SMS illimités, sans engagement : un bon plan à ne pas rater.
Difficile de faire plus compétitif : pour 8,99 € par mois, RED by SFR propose un forfait mobile complet avec 120 Go de data en France métropolitaine. De quoi streamer, naviguer, télétravailler ou partager sa connexion sans craindre de dépasser son enveloppe.
Vous profitez en plus de 30 Go utilisables depuis l’Union européenne et les DOM, parfait pour les séjours à l’étranger. Les appels, SMS et MMS sont illimités vers la France métropolitaine et depuis l’Europe, vous assurant une communication fluide partout. Compatible eSIM et carte SIM classique, ce forfait s’adapte à tous les smartphones récents.
Pourquoi ce forfait allège votre facture mobile ?
- 100 Go de data en 5G pour moins de 9€
- 26 Go utilisables en Europe et DOM
- Sans engagement, évolutif selon vos besoins
Liberté et flexibilité au cœur de l’offre
Ce forfait est 100 % sans engagement : vous pouvez le résilier ou le modifier à tout moment, sans frais. Une flexibilité idéale pour celles et ceux qui aiment garder la main sur leurs dépenses mobiles.
S’appuyant sur le réseau SFR, l’un des plus étendus de France, RED garantit une excellente couverture en 4G+ et 5G sur la majorité du territoire. La souscription se fait en ligne en quelques minutes, et l’activation est quasi instantanée. Vous pouvez également conserver votre numéro actuel grâce au code RIO, sans interruption de service.
Forfait 5G RED by SFR 120Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
120Go
8,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
120Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
120Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
✅ Notre avis sur cette promo choc
À moins de 9 € par mois, l’offre RED by SFR rivalise avec les forfaits bien plus chers du marché. Elle combine une généreuse enveloppe data, la qualité du réseau SFR et la souplesse d’une offre sans engagement.
Avec 120 Go de data et 30 Go en Europe, ce forfait est aussi particulièrement bien adapté pour les voyages et le télétravail. Vous l'aurez compris, au vu du prix et des performances, nous vous recommandons de profiter de cette opportunité tant qu’elle reste disponible.