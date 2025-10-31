Difficile de faire plus compétitif : pour 8,99 € par mois, RED by SFR propose un forfait mobile complet avec 120 Go de data en France métropolitaine. De quoi streamer, naviguer, télétravailler ou partager sa connexion sans craindre de dépasser son enveloppe.

Vous profitez en plus de 30 Go utilisables depuis l’Union européenne et les DOM, parfait pour les séjours à l’étranger. Les appels, SMS et MMS sont illimités vers la France métropolitaine et depuis l’Europe, vous assurant une communication fluide partout. Compatible eSIM et carte SIM classique, ce forfait s’adapte à tous les smartphones récents.