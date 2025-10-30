Une occasion rare d’accéder à l’IA sans se ruiner

Dans un monde où l’intelligence artificielle devient incontournable, la plupart des services imposent des abonnements mensuels, souvent onéreux. L’offre actuelle de 1min.AI est donc un vrai bon plan : pour seulement 29,99 dollars grâce au code SAVE10 (environ 25,80€), vous accédez à vie à un service complet d’IA.

Initialement proposé à 234 dollars (soit plus de 200€), ce plan Pro permet d'utiliser une vaste gamme de fonctionnalités IA : génération de texte, images, audio, vidéo, chat multi-agents... C'est une occasion unique de tester le meilleur de l’IA sans se ruiner.