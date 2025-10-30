Vous hésitez à tester l’intelligence artificielle à cause des abonnements trop chers ? 1minAI casse les prix avec une offre à vie à seulement 25,80€. Un outil tout-en-un propulsé par les meilleurs modèles IA, qui change votre manière de travailler !
Une occasion rare d’accéder à l’IA sans se ruiner
Dans un monde où l’intelligence artificielle devient incontournable, la plupart des services imposent des abonnements mensuels, souvent onéreux. L’offre actuelle de 1min.AI est donc un vrai bon plan : pour seulement 29,99 dollars grâce au code SAVE10 (environ 25,80€), vous accédez à vie à un service complet d’IA.
Initialement proposé à 234 dollars (soit plus de 200€), ce plan Pro permet d'utiliser une vaste gamme de fonctionnalités IA : génération de texte, images, audio, vidéo, chat multi-agents... C'est une occasion unique de tester le meilleur de l’IA sans se ruiner.
Trois raisons de passer à 1min.AI dès aujourd'hui
- Un prix imbattable : seulement 25,80€ au lieu de plus de 200€, sans abonnement mensuel.
- Des outils IA puissants : GPT-4, Claude, Gemini et bien d'autres pour créer, automatiser, rédiger...
- Un accès à vie : une fois acheté, l’accès est permanent, sans frais supplémentaires.
Un outil IA complet pour tous vos besoins
1min.AI se présente comme une plateforme tout-en-un, parfaite pour les créateurs, entrepreneurs, freelances ou simples curieux. Elle regroupe plusieurs assistants IA, accès aux derniers modèles (GPT, Claude, Gemini...), outils de création de contenus (texte, image, audio, vidéo), et propose jusqu'à 1 million de crédits par mois.
Vous pouvez par exemple générer des posts LinkedIn, créer des visuels pour vos réseaux, automatiser des réponses clients, faire des résumés, traductions, ou encore des transcriptions audio. C'est l'outil idéal pour booster votre productivité ou créer plus vite.
✅ Notre avis sur 1minAI
Un accès à vie à une plateforme IA tout-en-un, pour moins de 30 € ? C’est une opportunité rare dans le secteur, surtout face à la montée des prix des outils IA. Pour les pros comme les particuliers, 1minAI coche toutes les cases : simple, complet, puissant. Un bon plan malin et durable.
Lancé en 2023, le service 1minAI est un véritable couteau-suisse qui rassemble une grande variété d'intelligences artificielles (ChatGPT, DALL.E, Midjourney et bien d'autres). Cette plateforme peut être utilisée pour générer, traduire, résumer ou rallonger du texte, pour générer des images, des vidéos ou des discours. 1minAI est disponible en ligne en mode freemium.
- Interface moderne.
- Nombreux outils IA.
- Version gratuite disponible.