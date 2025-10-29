Envie d’un sol impeccable sans effort ? Le Tineco Floor One S5 Combo est en promo chez Cdiscount à un prix tout simplement canon. Cet aspirateur laveur 2-en-1 intelligent promet un nettoyage rapide, silencieux et sans traces, et à ce tarif, c’est clairement l’affaire du moment !
Le Tineco Floor One S5 Combo s’impose comme l’un des meilleurs aspirateurs laveurs du moment pour qui veut un intérieur impeccable sans effort. Cet appareil 2-en-1 aspire et lave simultanément vos sols grâce à son système intelligent iLoop et à ses réservoirs séparés d’eau propre et d’eau sale. En ce moment, Cdiscount le propose à un prix exceptionnel de 224€ au lieu de 559,99€, grâce à une double réduction combinant promo et code 25DES249.
Pourquoi choisir le Tineco Floor One S5 Combo ?
- Nettoyage sec et humide efficace
- Design léger et silencieux
- Auto-nettoyage et écran intelligent
Un aspirateur laveur intelligent et polyvalent pour un ménage sans effort
Pensé pour simplifier le quotidien, le Tineco Floor One S5 Combo combine aspiration, lavage et séchage rapide dans un seul appareil. Sa conception 2-en-1 permet de passer aisément du nettoyage des sols à l’aspiration des surfaces plus petites grâce à son module à main détachable. Dans notre comparatif des meilleurs aspirateurs laveurs￼, ce modèle se distingue par son ergonomie et son efficacité d’entretien, idéales pour les foyers exigeants en quête de praticité.
Le Tineco Floor One S5 Combo se distingue avant tout par sa conception ingénieuse : un aspirateur sans fil capable d’aspirer les poussières et de laver les sols simultanément, tout en garantissant un séchage rapide sans trace. Grâce à son système à double réservoir, il nettoie toujours à l’eau claire, évitant l’inconvénient des serpillières traditionnelles qui réutilisent une eau souillée. Une technologie particulièrement appréciable à l’approche de l’hiver, période où les sols sont souvent mis à rude épreuve.
L’appareil fait aussi la différence par sa légèreté (3,8 kg) et son maniement fluide, parfait pour les appartements ou les maisons de taille moyenne. Avec une autonomie de 20 minutes, il couvre jusqu’à 90 m², de quoi nettoyer une grande partie du logement sans recharge. Sa brosse innovante épouse les bords et plinthes pour un nettoyage complet, tandis que son écran LED intelligent iLoop adapte automatiquement la puissance d’aspiration selon le niveau de saleté détecté.
Pensé pour le confort, le Floor One S5 Combo se veut aussi discret : son moteur brushless réduit le bruit à seulement 78 dB, et son mode auto-nettoyage limite les manipulations après usage. Les utilisateurs apprécieront également la compatibilité avec l’application Tineco, qui permet de suivre les performances et l’entretien en temps réel. Son seul bémol ? Une autonomie limitée pour les grandes maisons, mais largement compensée par la qualité du nettoyage et la praticité au quotidien. En ce 29 octobre 2025, cette offre à 224 € chez Cdiscount représente une excellente occasion d’investir dans un appareil moderne et fiable, taillé pour les besoins du quotidien.