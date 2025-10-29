Le Tineco Floor One S5 Combo se distingue avant tout par sa conception ingénieuse : un aspirateur sans fil capable d’aspirer les poussières et de laver les sols simultanément, tout en garantissant un séchage rapide sans trace. Grâce à son système à double réservoir, il nettoie toujours à l’eau claire, évitant l’inconvénient des serpillières traditionnelles qui réutilisent une eau souillée. Une technologie particulièrement appréciable à l’approche de l’hiver, période où les sols sont souvent mis à rude épreuve.

L’appareil fait aussi la différence par sa légèreté (3,8 kg) et son maniement fluide, parfait pour les appartements ou les maisons de taille moyenne. Avec une autonomie de 20 minutes, il couvre jusqu’à 90 m², de quoi nettoyer une grande partie du logement sans recharge. Sa brosse innovante épouse les bords et plinthes pour un nettoyage complet, tandis que son écran LED intelligent iLoop adapte automatiquement la puissance d’aspiration selon le niveau de saleté détecté.

Pensé pour le confort, le Floor One S5 Combo se veut aussi discret : son moteur brushless réduit le bruit à seulement 78 dB, et son mode auto-nettoyage limite les manipulations après usage. Les utilisateurs apprécieront également la compatibilité avec l’application Tineco, qui permet de suivre les performances et l’entretien en temps réel. Son seul bémol ? Une autonomie limitée pour les grandes maisons, mais largement compensée par la qualité du nettoyage et la praticité au quotidien. En ce 29 octobre 2025, cette offre à 224 € chez Cdiscount représente une excellente occasion d’investir dans un appareil moderne et fiable, taillé pour les besoins du quotidien.