Avec son design minimaliste et sa fabrication robuste, le Logitech MX Keys S s’adresse à ceux qui cherchent un clavier aussi agréable à utiliser qu’à regarder. Ses touches concaves offrent un confort de frappe comparable à celui d’un ordinateur portable haut de gamme, tout en garantissant un silence parfait, idéal pour les environnements partagés. Son rétroéclairage adaptatif ajuste automatiquement la luminosité selon la lumière ambiante, une fonction précieuse lors des longues soirées de travail ou d’écriture.

Polyvalent, ce clavier peut être connecté à trois appareils simultanément via Bluetooth ou le récepteur Logi Bolt inclus. Il devient ainsi un outil central pour jongler entre PC, Mac, tablette ou smartphone sans effort. Sa batterie rechargeable USB-C offre jusqu’à 10 jours d’autonomie avec rétroéclairage, et jusqu’à 5 mois si celui-ci est désactivé : de quoi l’oublier aisément sur le bureau.

En cette mi-octobre, période propice aux bonnes affaires avant les offres du Black Friday, la remise de 32 % rend ce modèle encore plus attractif. Seule petite réserve : l’absence de repose-poignet intégré pourra gêner certains utilisateurs intensifs. Mais pour le reste, le MX Keys S reste une référence incontournable pour qui veut allier productivité, confort et durabilité.