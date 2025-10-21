Amazon régale avec une offre parfaite pour les voyageurs et les baroudeurs connectés. La batterie externe UGREEN Nexode 67W de 20 000 mAh passe à 39,99 € au lieu de 59,99 €, un prix canon pour un modèle capable de recharger un iPhone 17 Pro jusqu’à quatre fois.
Les vacances approchent, et rien n’est plus frustrant qu’un smartphone ou un ordinateur à plat en plein trajet. UGREEN pense aux utilisateurs nomades avec sa batterie Nexode 67W à 39,99 € au lieu de 59,99 € chez Amazon, un modèle haute capacité et compatible avec la plupart des appareils récents, d’Apple à Samsung en passant par POCO. Avec son câble USB-C intégré et ses 67 watts de puissance, elle promet une charge rapide et sécurisée, que ce soit pour un iPhone 17 Pro, un MacBook Pro ou un Galaxy S24.
Pourquoi choisir la batterie UGREEN Nexode 67W ?
- Recharge ultra-rapide 67W
- Haute capacité 20 000 mAh
- Câble USB-C intégré
UGREEN Nexode 67W : la batterie externe pensée pour les voyageurs
Pratique, puissante et sécurisée, la batterie UGREEN Nexode 67W coche toutes les cases pour accompagner vos déplacements. Elle dispose d’un câble USB-C de 17,8 cm intégré supportant la charge rapide à 67 W, idéal pour recharger un Redmi Note 12 Pro à 75 % en 35 minutes seulement. Elle intègre aussi un port USB-A de 33 W, pour alimenter un deuxième appareil en simultané.
Dotée de cellules 21700 haute performance, cette batterie affiche une autonomie de 20 000 mAh, capable de recharger un iPhone 17 Pro environ quatre fois ou un MacBook Pro 14 pouces une fois complète. Avec ses protections avancées (surtension, surchauffe, court-circuit), elle garantit une sécurité optimale. Son écran LED offre en plus une lecture claire du niveau de batterie restant.
Son format compact la rend parfaite pour les voyages en avion ou les longues escapades estivales : elle se glisse aisément dans un sac et peut être transportée en cabine sans contrainte. À l’approche des congés d’automne, difficile de trouver une batterie plus complète à ce prix.