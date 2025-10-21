Dotée de cellules 21700 haute performance, cette batterie affiche une autonomie de 20 000 mAh, capable de recharger un iPhone 17 Pro environ quatre fois ou un MacBook Pro 14 pouces une fois complète. Avec ses protections avancées (surtension, surchauffe, court-circuit), elle garantit une sécurité optimale. Son écran LED offre en plus une lecture claire du niveau de batterie restant.

Son format compact la rend parfaite pour les voyages en avion ou les longues escapades estivales : elle se glisse aisément dans un sac et peut être transportée en cabine sans contrainte. À l’approche des congés d’automne, difficile de trouver une batterie plus complète à ce prix.