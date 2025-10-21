Avec ses 1 500 lumens ANSI, l’appareil affiche des images lumineuses et contrastées, même dans une pièce légèrement éclairée. Le support rotatif à 360° permet une installation flexible, que ce soit sur une table basse, au plafond ou dans la chambre. Sa faible émission sonore et sa compatibilité HDR10 assurent un confort visuel et auditif idéal pour les longues sessions cinéma.

Compact et connecté, il profite du Wi-Fi 6 pour un streaming fluide, et du Bluetooth 5.3 pour relier facilement une barre de son ou un casque sans fil. Les utilisateurs apprécieront aussi le service après-vente à vie, gage de fiabilité sur le long terme.

Une offre parfaite pour l’automne

À l’approche des soirées fraîches, difficile de résister à ce vidéoprojecteur malin proposé à 179,97 € au lieu de 339,00 € sur Amazon. Une occasion idéale pour s’équiper d’un projecteur 4K performant, à prix léger, et profiter d’un véritable cinéma maison sans attendre le Black Friday.