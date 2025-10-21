Les jours raccourcissent, les soirées s’allongent… et l’envie de cocooning aussi ! Amazon propose une belle promotion sur le vidéoprojecteur XIWBSY 4K compatible Google TV, affiché à seulement 179,97 € au lieu de 339,00 €. De quoi profiter d’une véritable ambiance home cinéma sans se ruiner.
Quand la lumière du jour décline, rien de tel qu’un bon film ou une série pour accompagner les soirées d’automne. Ce vidéoprojecteur XIWBSY 4K compatible Google TV allie performance et simplicité pour transformer n’importe quel mur en grand écran immersif. Avec 1 500 lumens ANSI, une rotation à 360°, le Wi-Fi 6 et la compatibilité Bluetooth 5.3, il s’adapte à toutes les configurations, du salon au jardin. En ce moment, il est proposé à 179,97 € sur Amazon, soit près de 47 % d’économie sur son prix habituel.
Pourquoi choisir ce vidéoprojecteur Google TV ?
- Installation simple et ajustement automatique
- Interface fluide et connectée avec Google TV
- Luminosité puissante et rendu HDR10
Un vidéoprojecteur 4K complet et intelligent pour vos soirées d’automne
Pensé pour un usage familial et intuitif, ce vidéoprojecteur XIWBSY Google TV embarque tout ce qu’il faut pour une expérience de visionnage optimale. Son système Google TV donne accès à vos plateformes préférées (Netflix, Prime Video, YouTube…) en toute fluidité, tandis que l’assistant vocal intégré simplifie la recherche de contenus. Grâce à l’autofocus et à la correction auto-keystone, l’image reste nette et bien cadrée sans effort.
Avec ses 1 500 lumens ANSI, l’appareil affiche des images lumineuses et contrastées, même dans une pièce légèrement éclairée. Le support rotatif à 360° permet une installation flexible, que ce soit sur une table basse, au plafond ou dans la chambre. Sa faible émission sonore et sa compatibilité HDR10 assurent un confort visuel et auditif idéal pour les longues sessions cinéma.
Compact et connecté, il profite du Wi-Fi 6 pour un streaming fluide, et du Bluetooth 5.3 pour relier facilement une barre de son ou un casque sans fil. Les utilisateurs apprécieront aussi le service après-vente à vie, gage de fiabilité sur le long terme.
Une offre parfaite pour l’automne
À l’approche des soirées fraîches, difficile de résister à ce vidéoprojecteur malin proposé à 179,97 € au lieu de 339,00 € sur Amazon. Une occasion idéale pour s’équiper d’un projecteur 4K performant, à prix léger, et profiter d’un véritable cinéma maison sans attendre le Black Friday.