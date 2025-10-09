Comment profiter de l’offre LEGO Days chez Cdiscount ?

Bénéficier de cette offre exclusive est un jeu d’enfant. Il suffit de sélectionner trois sets LEGO éligibles parmi la sélection officielle des LEGO Days Cdiscount, puis d’ajouter le code promo LEGOD3 au moment du paiement. Le montant du set le moins cher est alors automatiquement déduit du total.

L’opération s’applique sur tous les produits signalés LEGO Days, sans minimum d’achat requis. Vous pouvez donc mixer les univers : un modèle Star Wars, un set Harry Potter, et une création Technic, par exemple. L’offre reste valable jusqu’au 15 octobre inclus, dans la limite des stocks disponibles.

💡 Astuce : pour maximiser vos économies, choisissez trois sets de prix proches. Ainsi, la remise obtenue sur le troisième produit sera plus avantageuse. Et n’oubliez pas que les stocks LEGO s’épuisent vite, surtout sur les références collector comme R2-D2 ou le Château de Poudlard.