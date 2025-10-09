Cdiscount lance une nouvelle opération LEGO Days du 9 au 15 octobre avec une offre irrésistible : 2 sets achetés, le 3e offert sur le moins cher grâce au code LEGOD3. Une occasion rêvée pour agrandir sa collection ou commencer les achats de Noël sans se ruiner.
Les amateurs de constructions LEGO vont se régaler. Pendant une semaine, Cdiscount organise les LEGO Days, une opération spéciale où le 3e produit est offert dès l’achat de deux sets éligibles. Pour en profiter, il suffit d’ajouter trois références au panier et d’entrer le code LEGOD3 au moment du paiement.
Les 3 meilleurs sets LEGO à saisir pour les LEGO Days
- LEGO® Harry Potter 76419 – Le Château de Poudlard à 136,99 € au lieu de 204,71 €
- LEGO Star Wars 75379 – R2-D2, le droïde à construire 69,90 € au lieu de 115,73 €
- LEGO Technic 42207 – Ferrari SF-24 F1 à 169,99 € au lieu de 229,99 €
Comment profiter de l’offre LEGO Days chez Cdiscount ?
Bénéficier de cette offre exclusive est un jeu d’enfant. Il suffit de sélectionner trois sets LEGO éligibles parmi la sélection officielle des LEGO Days Cdiscount, puis d’ajouter le code promo LEGOD3 au moment du paiement. Le montant du set le moins cher est alors automatiquement déduit du total.
L’opération s’applique sur tous les produits signalés LEGO Days, sans minimum d’achat requis. Vous pouvez donc mixer les univers : un modèle Star Wars, un set Harry Potter, et une création Technic, par exemple. L’offre reste valable jusqu’au 15 octobre inclus, dans la limite des stocks disponibles.
💡 Astuce : pour maximiser vos économies, choisissez trois sets de prix proches. Ainsi, la remise obtenue sur le troisième produit sera plus avantageuse. Et n’oubliez pas que les stocks LEGO s’épuisent vite, surtout sur les références collector comme R2-D2 ou le Château de Poudlard.
LEGO Days Cdiscount : une offre immanquable pour les collectionneurs
Difficile de résister à l’appel des LEGO Days. Cette opération spéciale rassemble des centaines de sets, du simple pack thématique aux grandes pièces de collection. Le principe est simple : ajoutez trois produits LEGO éligibles à votre panier, appliquez le code LEGOD3, et le moins cher des trois est automatiquement offert. C’est l’une des offres les plus avantageuses de l’année pour les fans de la marque danoise.
Les références phares comme le R2-D2 Star Wars ou le Château de Poudlard séduisent par leurs détails minutieux et leur valeur de collection. Les passionnés de mécanique, eux, craqueront pour la Ferrari SF-24 Technic, avec son moteur V6 et ses pièces mobiles. Et pour les plus jeunes, l’opération inclut aussi des gammes plus accessibles comme LEGO Friends, City ou Ninjago, parfaites pour un cadeau ludique et éducatif.
Les LEGO Days tombent à pic : avec l’automne et la rentrée bien installée, c’est le moment idéal pour s’équiper avant la ruée des fêtes. Les stocks risquent de fondre vite, surtout sur les modèles collector.