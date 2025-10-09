Le lecteur multimédia permet de transformer rapidement un téléviseur classique en une plateforme connectée. Vous lancez vos applications préférées, du streaming vidéo à la musique, sans jongler entre plusieurs télécommandes ou menus compliqués. La compatibilité avec le Wi-Fi 6 apporte une vraie stabilité, même si plusieurs appareils sont connectés dans la maison. On remarque que les images en 4K restent nettes, même lors de soirées cinéma improvisées ou de marathons de séries.

Certains trouveront pratique d'accéder à des milliers de contenus gratuits et payants, tout en gardant la simplicité d'un boîtier discret. Le format compact s'intègre facilement derrière l'écran, ce qui évite d'encombrer le meuble TV. La commande vocale Alexa facilite la navigation et aide à retrouver rapidement un film ou une chaîne, sans perdre de temps à taper sur la télécommande.