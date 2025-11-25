La carte graphique trouve sa place même dans une configuration compacte, sans gêner l'aération ou le montage. Son format réduit facilite l'installation dans une tour classique ou un petit boîtier, idéal si vous manquez de place sur votre espace de travail ou si vous souhaitez éviter des manipulations compliquées. Le refroidissement reste silencieux dans un usage standard, ce qui évite d'être dérangé pendant une session de jeu ou lors d'une réunion vidéo. On peut trouver pratique le choix d'un design renforcé, car il protège les composants, même si vous déplacez votre machine ou si vous changez souvent de configuration.

La connectique variée, avec trois ports DisplayPort et un HDMI, permet de brancher facilement plusieurs écrans ou un téléviseur. C'est utile au quotidien, pour travailler sur plusieurs fenêtres ou suivre un tutoriel vidéo tout en jouant. La carte graphique garde une consommation raisonnable, donc l'alimentation d'un PC de bureau standard suffit souvent, sans investissement supplémentaire.