La MSI RTX 5060 s’affiche à 289 € pour le Black Friday, une baisse notable pour un GPU récent. Un prix rare pour profiter de meilleures performances sans exploser son budget.
La MSI GeForce RTX 5060 8G Inspire 2X OC s'affiche à 289 €, soit 26 % de moins que son tarif moyen observé pendant l'année, chez Amazon, en pleine période Black Friday. Ce modèle s'adresse à celles et ceux qui souhaitent profiter d'une carte graphique récente pour améliorer leur expérience de jeu ou accélérer leurs créations graphiques, sans sacrifier leur budget. La carte gère facilement les jeux en 1080p et accélère les traitements visuels grâce à sa mémoire rapide et son refroidissement efficace.
La carte graphique améliore la fluidité en jeu grâce à sa mémoire GDDR7 rapide. Le refroidissement à double ventilateur limite la montée en température, même lors de sessions prolongées. Elle se positionne comme une solution abordable pour profiter des jeux actuels sans compromis sur la stabilité.
- Mémoire GDDR7 de 8 Go à 28 Gb/s pour une gestion fluide des jeux récents
- Refroidissement Stormforce à double ventilateur pour une meilleure dissipation de la chaleur
- Architecture Blackwell RTX 4ème génération : ray tracing et DLSS 4.0 pour des images réalistes
- Design compact de 204 mm pour une installation facile dans les boîtiers moyens
- Consommation maîtrisée : 145 W, alimentation recommandée 550 W+
- Bus mémoire limité à 128 bits, moins performant pour la 4K
- Seulement 8 Go de mémoire, limité pour les applications professionnelles lourdes
- Poids de 529 g, nécessite un support adapté dans certains boîtiers
Un design compact pour tous les bureaux
La carte graphique trouve sa place même dans une configuration compacte, sans gêner l'aération ou le montage. Son format réduit facilite l'installation dans une tour classique ou un petit boîtier, idéal si vous manquez de place sur votre espace de travail ou si vous souhaitez éviter des manipulations compliquées. Le refroidissement reste silencieux dans un usage standard, ce qui évite d'être dérangé pendant une session de jeu ou lors d'une réunion vidéo. On peut trouver pratique le choix d'un design renforcé, car il protège les composants, même si vous déplacez votre machine ou si vous changez souvent de configuration.
La connectique variée, avec trois ports DisplayPort et un HDMI, permet de brancher facilement plusieurs écrans ou un téléviseur. C'est utile au quotidien, pour travailler sur plusieurs fenêtres ou suivre un tutoriel vidéo tout en jouant. La carte graphique garde une consommation raisonnable, donc l'alimentation d'un PC de bureau standard suffit souvent, sans investissement supplémentaire.
Une solution polyvalente à prix maîtrisé
Amazon affiche la MSI GeForce RTX 5060 8G Inspire 2X OC à 289 € actuellement. Sa conception compacte et son refroidissement silencieux la rendent adaptée à un usage quotidien ou polyvalent, pour le jeu comme pour la création. L'ensemble reste simple à installer et s'intègre facilement dans une tour standard ou un boîtier réduit. Ce positionnement tarifaire, bien en dessous de la moyenne, fait de ce modèle une option intéressante pour mettre à jour son PC sans dépenser trop.
