Le marché des stations électriques portables continue de progresser, porté par des usages variés : camping, travail en mobilité, bricolage domestique ou simple sécurisation en cas de coupure. À l’occasion du Black Friday, VTOMAN propose une remise notable sur sa Jump 600X, une station compacte de 299 Wh pensée pour accompagner différents scénarios du quotidien.

Habituellement vendue 251 €, elle passe temporairement à 208,45 € sur Amazon. Une opportunité pour s’équiper d’un générateur silencieux, facile à déplacer et adapté à une large gamme d’appareils.