Le casque de réalité virtuelle offre une expérience de jeu immersive, que ce soit pour explorer des mondes inédits ou affronter des amis dans Gorilla Tag. Il se connecte sans fil, ce qui facilite les déplacements dans le salon ou une chambre, sans s'encombrer de fils. On peut lancer une session courte en fin de journée ou partager un moment en famille, sans passer des heures à régler l'appareil.

Sa mémoire de 128 Go accueille de nombreux jeux et applications, sans forcer à faire le tri en permanence. Les commandes sont assez intuitives, même pour un usage occasionnel. Certains diront que la simplicité d'installation fait vraiment la différence, surtout si l'on n'est pas un féru de technologie. Ce modèle reste pensé pour rendre la réalité virtuelle accessible, tout en assurant un confort suffisant pour des sessions prolongées.