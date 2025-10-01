Amazon frappe fort à quelques jours des jours FlashPrime avec une remise spectaculaire sur les nouvelles caméras Blink Outdoor 4. Le pack de 4 passe à seulement 123,49 € au lieu de 274,99 €, soit -55 % !
Si vous cherchez à équiper votre maison d’un système de surveillance fiable et simple à installer, c’est le moment idéal. Amazon propose une réduction massive sur le pack de 4 caméras Blink Outdoor 4, la toute dernière génération du célèbre fabricant. Habituellement vendues 274,99 €, ces caméras connectées tombent à 123,49 € seulement grâce à une remise de -55 %.
Un prix imbattable pour un système complet qui inclut 4 caméras, le module de synchronisation et tous les accessoires nécessaires pour une installation immédiate. Avec une autonomie de deux ans et une compatibilité avec Alexa, ce kit s’impose comme une solution clé en main pour renforcer la sécurité de votre domicile, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Pourquoi choisir le pack Blink Outdoor 4 ?
- Autonomie longue durée (jusqu’à 2 ans)
- Détection de mouvements avancée et notifications rapides
- Installation simple et 100 % sans fil
Blink Outdoor 4, un système de surveillance connecté complet à prix réduit
Le Blink Outdoor 4 fait partie des caméras de surveillance les plus populaires pour un usage domestique. Ce modèle de 4ᵉ génération améliore la détection de mouvements et l’autonomie, tout en restant compatible avec Alexa et l’application mobile Blink. Dans notre sélection des meilleures caméras de surveillance, Blink occupe une place de choix grâce à son excellent rapport qualité/prix.
Une installation en quelques minutes : chaque caméra fonctionne sur piles, sans câbles à tirer ni configurations complexes. Le pack inclut le Sync Module Core, qui assure la gestion du système et permet d’activer facilement la vidéo en direct depuis un smartphone.
Une surveillance efficace de jour comme de nuit : l’image HD 1080p, la vision nocturne infrarouge et le son bidirectionnel offrent une expérience complète, idéale pour voir, entendre et parler aux visiteurs en temps réel.
Une autonomie pensée pour durer : les piles incluses tiennent jusqu’à 2 ans, et il est possible d’atteindre 4 ans avec un module complémentaire. Les zones de confidentialité permettent en plus de limiter le champ de vision pour respecter l’intimité de vos voisins.
Des fonctionnalités premium avec abonnement : détection des personnes par IA, stockage cloud illimité 30 jours ou sauvegarde locale avec le Sync Module 2 (vendu séparément).
À une semaine des jours FlashPrime, cette remise tombe à pic pour qui veut s’équiper à moindre coût. Avec un tel prix et un kit aussi complet, difficile de trouver mieux pour protéger sa maison.