Une installation en quelques minutes : chaque caméra fonctionne sur piles, sans câbles à tirer ni configurations complexes. Le pack inclut le Sync Module Core, qui assure la gestion du système et permet d’activer facilement la vidéo en direct depuis un smartphone.

Une surveillance efficace de jour comme de nuit : l’image HD 1080p, la vision nocturne infrarouge et le son bidirectionnel offrent une expérience complète, idéale pour voir, entendre et parler aux visiteurs en temps réel.

Une autonomie pensée pour durer : les piles incluses tiennent jusqu’à 2 ans, et il est possible d’atteindre 4 ans avec un module complémentaire. Les zones de confidentialité permettent en plus de limiter le champ de vision pour respecter l’intimité de vos voisins.

Des fonctionnalités premium avec abonnement : détection des personnes par IA, stockage cloud illimité 30 jours ou sauvegarde locale avec le Sync Module 2 (vendu séparément).

À une semaine des jours FlashPrime, cette remise tombe à pic pour qui veut s’équiper à moindre coût. Avec un tel prix et un kit aussi complet, difficile de trouver mieux pour protéger sa maison.